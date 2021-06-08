В МВД простились с замкомполка "Азов" по тылу Александром Павлюком (позывной Чак). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 июня, в Центре культуры МВД состоялась церемония прощания с заместителем командира отдельного отряда специального назначения "Азов" по тылу, старшим лейтенантом Александром Павлюком с позывным Чак, который преждевременно и неожиданно ушел из жизни. Ему было всего 58 лет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил свои соболезнования и отметил, что Александр Павлюк был "блестящим организатором, заботливым хозяином, искренним патриотом. Благодаря ему азовцы являются одними из самых боеспособных в Нацгвардии", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Дорогой друг, мы собрались сегодня здесь, чтобы провести тебя в другой мир. Я думаю, тебе там будет хорошо. Этот человек был с нами в самые тяжелые времена. Требовательный, строгий, но в то же время Александр Павлюк мог достучаться до любого. Я не знаю, как "Азов" теперь сможет заменить Чака, но это надо сделать, чтобы продолжить его дело. Слава герою и слава Украине", - сказал Арсен Аваков.

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Заместитель командующего НГУ Юрий Лебидь отметил, что все семь лет службы, ежедневно Александр Павлюк показывал, что ему небезразлична судьба Украины и готов защищать свое государство.

"Спи спокойно. Украина будет свободной. Все, за что ты боролся, мы воплотим в жизнь", - сказал Юрий Лебидь.

Заместитель председателя НПУ Вадим Троян сказал, что Чак - был настоящим другом.

"Чак, брат, я твой голос буду слышать всегда. Ты единственный, кого я могу назвать частью своей души. Помним тебя всегда. Слава нации, слава герою", - подчеркнул Вадим Троян.

Как вспоминает командир батальона "Азов" Денис Прокопенко: "Очень много держалось только на его личности - на его умении строить коммуникацию с различными людьми и руководителями, расставлять приоритеты, на доверии и уважении к нему. Благодаря другу Чаку шла большая волонтерская помощь, это он изучал и принимал без всяких тендеров эффективные решения относительно питания, обеспечения, оборудования полигонов, баз, относительно вооружения. Он был успешным предпринимателем до войны, но посвятил себя воинской службе".

"Вчера с заместителем командира полка попрощались в гарнизоне полка "Азов" в Урзуфе Донецкой области.

Он родом из Ракитного Ривненской области, пришел добровольцем на фронт в 2014 году. С января 2015 года взял в руки тыл "Азова".

Именно Чак с нуля организовал тыловое обеспечение Добровольческого батальона "Азов" на фронте, а его уникальные организационные способности позволили создать высококлассную военную базу подразделения специального назначения НГУ "Азов". Семь лет Чак занимался тем, что давал воину силы быть эффективным в службе - обеспечением жизнедеятельности батальона.

Участник Революции Достоинства, Александр Павлюк вступил в армию в бурном 2014 году, благодаря его работе "Азов" стал одним из самых боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины.

За достойный службу, мужество профессиональные и деловые качества Александр Павлюк награжден высокими наградами, в том числе нагрудным знаком "За доблестную службу", грамотой Верховной Рады Украины, нагрудным знаком "За отличие в службе", огнестрельным оружием и стал кавалером ордена Даниила Галицкого.

Выражаем соболезнования родным и близким, побратимам и товарищам Чака!

Слава герою Александру Павлюку, патриоту и воину!" - говорится в сообщении.















Напомним, ранее сообщалось, что преждевременно ушел из жизни заместитель командира по тылу полка "Азов" 58-ми летний Александр Павлюк, позывной Чак.