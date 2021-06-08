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обыск (1845) СБУ (18701) Шарий Анатолий (220)

СБУ провела обыски у активистов партии Шария в Киеве и области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

СБУ провела обыски у основателей общественной организации "Партия Шария".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ. 

"Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у основателей общественной организации "Партия Шария", причастных к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменения границ территории или государственной границы Украины и в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
Обыски проводились по адресам фактического проживания двух фигурантов дела: в столице и в Бучанском районе Киевской области", - говорится в сообщении.

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При проведении процессуальных действий правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать "Партии Шария" и банковские карты.

Кроме того, были проведены обыски в типографии, расположенной в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера.

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В СБУ подчеркнули: "В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры".

СБУ провела обыски у активистов партии Шария в Киеве и области 01
СБУ провела обыски у активистов партии Шария в Киеве и области 02
СБУ провела обыски у активистов партии Шария в Киеве и области 03
СБУ провела обыски у активистов партии Шария в Киеве и области 04
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Топ комментарии
+9
У ватного электората должен быть один лидер.

ЗЕ уже готовится к следующим выборам.
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08.06.2021 14:45
+9
Какие нафиг могут быть активисты у партии петушария?!!! Это галимые колаборанты и пособники фашистских окупантов! Растрелять всех!
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08.06.2021 15:03
+5
СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області - Цензор.НЕТ 3369
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08.06.2021 15:29
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У ватного электората должен быть один лидер.

ЗЕ уже готовится к следующим выборам.
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08.06.2021 14:45 Ответить
То наступні бойко з мудаєвим?
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08.06.2021 14:53 Ответить
А это будет зависеть от Бени и Ахметова:
Разрешат трогать - следующими будут бойко и мудаев.
Сделают ставку на другого - и следующим станет ЗЕ.
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08.06.2021 18:26 Ответить
подивимось
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08.06.2021 19:34 Ответить
Ватный электорат и так за зеледента, они же против войны, а так они еще и увидят победителя на ватном поле. Зеледенту даже не доходит, какая сейчас борьба идет за вату, которая и привела его к власти. Его советникам и помощникам ой как не хочется сидеть... Хороший зеледент, дал в зубы айкосик, посадил перед телекамерой и твори что хочешь, он ведь все рано "за" будет.
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08.06.2021 15:09 Ответить
подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов

не зрозуміло - типу є одна "хороша" партія петушарія, зареєстрована зеленим ЦВК, а ці підробні?
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08.06.2021 14:48 Ответить
Не палитбубочкину контору по имитации бурной деятельности. А то лошары 73% начнут что-то подозревать
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08.06.2021 15:08 Ответить
Тільки зараз...
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08.06.2021 14:50 Ответить
Ну да фоторепортаж ж річної давнини) СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області - Цензор.НЕТ 5093
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08.06.2021 18:20 Ответить
Нарешті хоч чимось корисним почали займатись...
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08.06.2021 14:53 Ответить
Напомни, сколько дней в сизо уже сидит мудачук за спонсирование терроризма, полезный ты наш?!! зебилы занимаются пиаром, а не реальной борьбой с росфашистами
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08.06.2021 15:05 Ответить
В повідомленні йшла мова про обшуки,яким займалось СБУ. Що,власне,не може не радувати.Бо нарешті зайнялись хоч якоюсь своєю роботою. А в тюрягу в нашій країні сажає суд. Уразумєл, про що я,рускаязичний?
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08.06.2021 16:32 Ответить
Закономерно в наличии коцапские паспорта
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08.06.2021 14:58 Ответить
Какие нафиг могут быть активисты у партии петушария?!!! Это галимые колаборанты и пособники фашистских окупантов! Растрелять всех!
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08.06.2021 15:03 Ответить
СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області - Цензор.НЕТ 3369
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08.06.2021 15:29 Ответить
СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області - Цензор.НЕТ 8840
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08.06.2021 16:17 Ответить
Кумарит эта печатная бредятина для стариков, вне политического предпочтения.
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08.06.2021 16:43 Ответить
Ахахаха! Фоторепортаж рівно річної давнини! СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області - Цензор.НЕТ 3814
Свіженьких не було? Чі для лохоботів і таке згодиться? СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області - Цензор.НЕТ 7802
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08.06.2021 18:19 Ответить
 
 