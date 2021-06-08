СБУ провела обыски у активистов партии Шария в Киеве и области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
СБУ провела обыски у основателей общественной организации "Партия Шария".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у основателей общественной организации "Партия Шария", причастных к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменения границ территории или государственной границы Украины и в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
Обыски проводились по адресам фактического проживания двух фигурантов дела: в столице и в Бучанском районе Киевской области", - говорится в сообщении.
При проведении процессуальных действий правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать "Партии Шария" и банковские карты.
Кроме того, были проведены обыски в типографии, расположенной в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера.
В СБУ подчеркнули: "В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры".
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ЗЕ уже готовится к следующим выборам.
Разрешат трогать - следующими будут бойко и мудаев.
Сделают ставку на другого - и следующим станет ЗЕ.
не зрозуміло - типу є одна "хороша" партія петушарія, зареєстрована зеленим ЦВК, а ці підробні?
Свіженьких не було? Чі для лохоботів і таке згодиться?