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Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Спорт

Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов

Во время рабочей поездки на Днепропетровщину президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге, которая осуществляется в рамках программы "Большое строительство".

Работы здесь начались в январе 2021 года, а завершить реконструкцию должны осенью 2022-го, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. 

Согласно проекту, планируется отремонтировать трибуны спортивной арены, рассчитанные на 19,4 тыс. зрителей. В частности, будут заменены сиденья и ограждения между секторами, возведено новое здание для спортивных помещений и организована рабочая зона для представителей СМИ.

"На стадионе установят систему турникетов, внутреннее и наружное видеонаблюдение, а также новое электронное табло с системой управления. Кроме того, планируют реконструировать игровое поле и заменить освещение. Будет проведено благоустройство территории, включая реконструкцию проездов и пешеходных зон, устройство парковочных мест, наружного освещения, ограждение территории и озеленение", - следует из сообщения.

Как рассказал Владимиру Зеленскому глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, сейчас на стадионе обустраивают газон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы. ФОТО

На базе стадиона будут действовать секции и клубы по футболу, боксу, карате, легкой и тяжелой атлетике, велоспорту, греко-римской борьбе, скалолазанию, хоккею (сухие тренировки), а также морской клуб. Планируется работа ДЮСШ, где смогут заниматься до 2 тыс. детей.

Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов Большой стройки в Кривом Роге 01
Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов Большой стройки в Кривом Роге 02
Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов Большой стройки в Кривом Роге 03

Также продолжается реконструкция стадиона "Спартак" площадью 1700 кв. м, где базируется детско-юношеская спортивная школа ФК "Кривбасс".

В рамках реконструкции запланирован ремонт трибун, на которых смогут размещаться более 7 тыс. зрителей, укладка живого газона на футбольном поле, обустройство открытой площадки для кроссфита. В настоящий момент на стадионе продолжается обустройство беговых дорожек.

Завершение работ на объекте запланировано на ноябрь текущего года.

Сообщается также, что в Кривом Роге планируют построить новый бассейн площадью 3 тыс. кв. м. В нем будет шесть дорожек глубиной до двух метров, залы для тренировок и отдыха. Предполагается наличие раздевалок, гардероба и админпомещений. Ориентировочная стоимость проекта – 250 млн грн. Открытие запланировано на май 2023 года.

"Очень хорошо, что эти проекты реализуются. Мы должны сделать спорт доступным для граждан", – сказал глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Юмор и еще раз юмор!
Оно проинспектировало!😆
ЗеДолбни, скажите, а оно хоть что то понимант в том, что типа проинспектировало?😁
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08.06.2021 15:19
+8
Как всегда какой-то херней мается
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08.06.2021 15:18
+6
Ким ЗЕн Ирушка проинспектировал. Возрадуемся.

Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3641
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08.06.2021 15:19
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В Днепре уже есть стадион . Больше как памятник . Пустует .
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08.06.2021 15:17 Ответить
Как всегда какой-то херней мается
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08.06.2021 15:18 Ответить
ссср 2.0
Стротроит его потомок народа, который строил ссср 1.0
В начале ссср 1.0 был скорее исраэль 0.1 бета, но потом что-то пошло не так.
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08.06.2021 15:18 Ответить
Ким ЗЕн Ирушка проинспектировал. Возрадуемся.

Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3641
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08.06.2021 15:19 Ответить
Юмор и еще раз юмор!
Оно проинспектировало!😆
ЗеДолбни, скажите, а оно хоть что то понимант в том, что типа проинспектировало?😁
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08.06.2021 15:19 Ответить
Зеленский сегодня, 8 июня, прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом WindRose. Это первый рейс компании по маршруту "Киев - Кривой Рог
В Офисе президента сообщили, что с сегодняшнего дня этот маршрут станет регулярным. Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка". В Днепре он примет участие в заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей
Отметим, владельцы WindRose - украинская компания "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited олигарха Игоря Коломойского.
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08.06.2021 15:21 Ответить
Бурутьба з олігархами в літаках олігархів.
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08.06.2021 15:27 Ответить
саме так... )))
хаба що записати в Конституції, що каломойша не олігарх... а от Порошенко ....))))
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08.06.2021 15:32 Ответить
Когда ведешь себя как олигарх никто не верит в твою борьбу с олигархами.
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08.06.2021 15:32 Ответить
Ну чому ж? Ще майже 30 відсотків таких, для кого він найкращий.
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08.06.2021 15:41 Ответить
Да..., это уникальные зверьки... Есть ощущение что, смотря на свою помятую морду в зеркале по утрам, так прямо и говорят со смелым задором "Ну что, барыга, допрыгался?"
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08.06.2021 15:48 Ответить
Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 9482
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08.06.2021 15:23 Ответить
..... бо я боюсь...
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08.06.2021 17:30 Ответить
А где знаменитый волосатый торс мачо? Беня выщипал за будущую поездку на переговоры с Байденом?
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08.06.2021 15:29 Ответить
Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 2045 Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 2045 Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 7194

свічка

ППЦ. Тупа Катлєта навіть не розуміє,що якщо ти,за словами Шуфріча,третя людина в країні і особистий друг ***********,не можна лайкати знущальний пост опального Дубінського про старанно зрежисований вояж "рейсовим" літачком.

Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 1092
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08.06.2021 15:29 Ответить
Хто уявляє Байдена, який *інспектує* стадіон? 😂😂😂
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08.06.2021 15:37 Ответить
он такой строитель, как и юрист, диплом которого его папаша нацарапал. Когда уже закончится его членограйство?
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08.06.2021 15:54 Ответить
До мами в гості поїхав
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08.06.2021 15:59 Ответить
Така запекла боротьба з олігархами, аж очі пече

Авіакомпанія Windrose, що на 100% належить олігарху Коломойському, який привів до влади Зеленського, буде возити друзів та бізнес-партнерів Зеленського, які стали депутатами, СБУшниками, контррозвідниками та ін, з Кривого Рогу в Київ і назад. За це олігарх Коломойський розвішує біллборди з подяками президенту Зеленському, що відомий своїми жорсткими санкціями проти олігархів.

Зеленський проінспектував реконструкцію спортивних об'єктів "Великого будівництва" в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6010
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08.06.2021 16:21 Ответить
Вот это, млять, вам не пиар Порошенко!
Это- благородная инспекцыя!
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08.06.2021 17:04 Ответить
ууу зрадазрадазрада.
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09.06.2021 03:36 Ответить
 
 