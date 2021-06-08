Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Спорт
Во время рабочей поездки на Днепропетровщину президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге, которая осуществляется в рамках программы "Большое строительство".
Работы здесь начались в январе 2021 года, а завершить реконструкцию должны осенью 2022-го, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Согласно проекту, планируется отремонтировать трибуны спортивной арены, рассчитанные на 19,4 тыс. зрителей. В частности, будут заменены сиденья и ограждения между секторами, возведено новое здание для спортивных помещений и организована рабочая зона для представителей СМИ.
"На стадионе установят систему турникетов, внутреннее и наружное видеонаблюдение, а также новое электронное табло с системой управления. Кроме того, планируют реконструировать игровое поле и заменить освещение. Будет проведено благоустройство территории, включая реконструкцию проездов и пешеходных зон, устройство парковочных мест, наружного освещения, ограждение территории и озеленение", - следует из сообщения.
Как рассказал Владимиру Зеленскому глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, сейчас на стадионе обустраивают газон.
На базе стадиона будут действовать секции и клубы по футболу, боксу, карате, легкой и тяжелой атлетике, велоспорту, греко-римской борьбе, скалолазанию, хоккею (сухие тренировки), а также морской клуб. Планируется работа ДЮСШ, где смогут заниматься до 2 тыс. детей.
Также продолжается реконструкция стадиона "Спартак" площадью 1700 кв. м, где базируется детско-юношеская спортивная школа ФК "Кривбасс".
В рамках реконструкции запланирован ремонт трибун, на которых смогут размещаться более 7 тыс. зрителей, укладка живого газона на футбольном поле, обустройство открытой площадки для кроссфита. В настоящий момент на стадионе продолжается обустройство беговых дорожек.
Завершение работ на объекте запланировано на ноябрь текущего года.
Сообщается также, что в Кривом Роге планируют построить новый бассейн площадью 3 тыс. кв. м. В нем будет шесть дорожек глубиной до двух метров, залы для тренировок и отдыха. Предполагается наличие раздевалок, гардероба и админпомещений. Ориентировочная стоимость проекта – 250 млн грн. Открытие запланировано на май 2023 года.
"Очень хорошо, что эти проекты реализуются. Мы должны сделать спорт доступным для граждан", – сказал глава государства.
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Стротроит его потомок народа, который строил ссср 1.0
В начале ссср 1.0 был скорее исраэль 0.1 бета, но потом что-то пошло не так.
Оно проинспектировало!😆
ЗеДолбни, скажите, а оно хоть что то понимант в том, что типа проинспектировало?😁
В Офисе президента сообщили, что с сегодняшнего дня этот маршрут станет регулярным. Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка". В Днепре он примет участие в заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей
Отметим, владельцы WindRose - украинская компания "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited олигарха Игоря Коломойского.
хаба що записати в Конституції, що каломойша не олігарх... а от Порошенко ....))))
свічка
ППЦ. Тупа Катлєта навіть не розуміє,що якщо ти,за словами Шуфріча,третя людина в країні і особистий друг ***********,не можна лайкати знущальний пост опального Дубінського про старанно зрежисований вояж "рейсовим" літачком.
Авіакомпанія Windrose, що на 100% належить олігарху Коломойському, який привів до влади Зеленського, буде возити друзів та бізнес-партнерів Зеленського, які стали депутатами, СБУшниками, контррозвідниками та ін, з Кривого Рогу в Київ і назад. За це олігарх Коломойський розвішує біллборди з подяками президенту Зеленському, що відомий своїми жорсткими санкціями проти олігархів.
Это- благородная инспекцыя!