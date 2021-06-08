Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении организованной группе в составе трех человек, уличенных в изготовлении фальсифицированных алкогольных напитков с целью сбыта (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 УК Украины).
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Согласно материалам следствия, в период с августа 2020 по февраль 2021 года участники организованной группы, являясь должностными лицами ГП "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" НАН Украины, и используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков с целью их дальнейшего сбыта под видом известных брендов.
Установлено, что участниками организованной группы незаконно изготовлено более 5300 литров фальсифицированных алкогольных напитков и получено прибыли более чем 1,3 млн гривен.
Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств уголовного производства".
Разоблачение преступной деятельности проводилось прокурорами вместе со следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве и при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции.
Пожалуйста, подождите...
а в доле тупорылые чиновники,которые облагают данью официальных производителей...
вот чем больше будет неофициальных,тем быстрее загнутся официальные,кормящие зеленую рать.
А официальные загнутся от конкуренции и власть кормить будет нечем.
Я так понял это у вас не стёб.
https://newsland.com/community/8620/content/750-metrov-dorogi-v-chas-pochemu-kitai-stroit-za-nedeliu-to-chto-my-za-god/7411382
пусть и не до конца бесплатная,но по любому дешевле магазинной
Я бы еще опнял если бы они новую технологию придумали, а они просто гнали шмурдяк используя научное оборудование
Скорее всего стандартный лабораторный набор: кубы и теплообменники из стекла или нержавейки, простейшая "джин-корзина" для ароматизации, обычный пшеничный спирт (это еще хорошо если такой, а не с опилок)
Державі економлять валюту, та самостійно фінансують науку
я бы взял,
если нет, на учебу в тюремные университеты
ибо нех... нарид дурить ботаникам
О, как жаль, но всему виною мечты, мечты, мечты.
впервые читаю хрюканье свинятины стихами
правда со свинарника духом казларылым потянуло
Вот прямая цитата Валерия по этому поводу:
«Я понимаю, что сейчас многие по этому поводу высказывались (тот же Макаревич заявил, что мы, дескать, не прошли проверку на вшивость). А вот мне интересно, почему в свое время украинцы не очень-то упирались, когда вдруг на их голову свалился Крым? Я понимаю, что это было сделано Хрущевым, который искал поддержки на Украине в борьбе со своей внутренней оппозицией. Надо было дать украинцам такой кусок, чтобы их как-то задобрить. Да и сам Хрущев тоже выходец оттуда. Почему-то в то время никто по этому поводу копий не ломал»
Кипелов считает, что этот вопрос нужно было решать ещ¸ в 1991 году, когда развалили СССР, однако тогда политическим деятелям было совсем не до этого...
Напомним, что в список персон нон-грата попали такие российские артисты как Николай Расторгуев, Валерия, Иван Охлобыстин и множество других.Источник: http://www.aria-band.ru/news/index.html?id=1407910029
Почему-то все априори полагают, что в ИХВС делали фуфло и палево.
Но я вовсе не исключаю, что они делали весьма пристойные вещи.
У ученых в Украине зарплаты больше чем у депутатов (они умнее депутатов).
Или нет?
Рынок теневого алкоголя - 12 млрд. грн.
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