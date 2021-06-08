Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении организованной группе в составе трех человек, уличенных в изготовлении фальсифицированных алкогольных напитков с целью сбыта (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 УК Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, в период с августа 2020 по февраль 2021 года участники организованной группы, являясь должностными лицами ГП "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" НАН Украины, и используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков с целью их дальнейшего сбыта под видом известных брендов.



Установлено, что участниками организованной группы незаконно изготовлено более 5300 литров фальсифицированных алкогольных напитков и получено прибыли более чем 1,3 млн гривен.



Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств уголовного производства".



Разоблачение преступной деятельности проводилось прокурорами вместе со следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве и при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции.

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