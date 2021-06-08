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Днепропетровщина (2892) дороги (2498) Зеленский (16567) Большая стройка (722)

Мы строим крутые дороги, - Зеленский. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Во время рабочей поездки на Днепропетровщину президент Украины Владимир Зеленский осмотрел завершение строительных работ на автодороге государственного значения Н-11 Днепр – Николаев от Кривого Рога до поселка городского типа Кринички, реконструкция которой осуществляется в рамках программы "Большое строительство".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что общая стоимость ремонта дороги составляет 2,2 млрд грн. Ввод в эксплуатацию восстановленных участков запланирован до конца текущего месяца.

Также Зеленский ознакомился с ремонтом участка автодороги государственного значения М-04 Знаменка – Луганск – Изварино. Общая стоимость работ – 2,3 млрд грн, их завершение запланировано на июнь текущего года. На этой дороге будет установлена система мониторинга состояния дорог и условий движения (WIM).

Как рассказал главе государства министр инфраструктуры Александр Кубраков, ко Дню Независимости Украины планируется завершить строительство южного обхода города Днепра. Протяженность дороги составляет 7,1 км, стоимость строительства – 1,68 млрд грн.

Читайте также: Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге. ФОТО

Также в этом году начнется строительство северного обхода Днепра.

Мы строим крутые дороги, - Зеленский 01
Мы строим крутые дороги, - Зеленский 02

Кроме того, как отмечается, в области завершается ремонт участка дороги Н-31 Днепр – Кобеляки – Решетиловка и предусмотрено восстановление участков дороги М-30 Стрый – Изварино.

"Всего в рамках программы "Большое строительство" в текущем году в Днепропетровской области планируют отремонтировать 387 км автодорог", - следует из сообщения.

Президент поинтересовался загруженностью дорог в области. В ответ на это глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко отметил, что трафик на дорогах достаточно плотный.

Читайте также: Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы. ФОТО

"Мы строим крутые дороги. И мы должны продолжать, ведь люди ждут новых и качественных дорог", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+51
Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 89
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08.06.2021 16:53
+45
Мы строим крутые дороги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6876
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08.06.2021 16:20
+42
Мы строим крутые дороги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9609
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08.06.2021 16:19
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Страница 2 из 2
мы пахали, я и трактор..))) Идиот
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08.06.2021 16:38 Ответить
Строят что- есть то есть.Но сильно ровные ,сильно много случаев сна за рулем .
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08.06.2021 16:38 Ответить
житомирська обл, новоград волинський р-н, с.чижівка. міст через річку случ - як там справи по ньому? так розікрали, так грошей немає, так підрядчик лєвий...але ж найвеличніший має то інспектувати особисто Мы строим крутые дороги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4720
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08.06.2021 16:38 Ответить
Идиот. И Достоевский здесь ни при чем
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08.06.2021 16:38 Ответить
Тату , а що буде в майбутньому ?
- в майбутньому , синку , кругом буде ліс ,
а посередині лісу Університет ім, Зе , майбутнього 😂😂😂
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08.06.2021 16:39 Ответить
)))
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08.06.2021 17:40 Ответить
Заказы принимаются?
Шолом-Алейхема, плиз.
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08.06.2021 16:39 Ответить
Как говорится а для кого дороги?! Бизнес загибается люди разбегаются по европам! Кто будет по дорогам ездить? ДЕПУТАТЫ С МУСОРАМИ!!
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08.06.2021 16:43 Ответить
Достоит до следующей весны, или еще зимой сойдет?
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08.06.2021 16:44 Ответить
А если достоит и не сойдёт?
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08.06.2021 16:49 Ответить
Дороги будують, і це добре.
Якщо раніше новий асфальт могли покласти на 3-5 км, а далі лише залатати ями і з помпезною церемонією перерізати стрічки (хоча від всього цього не залишалось і сліду вже через рік) - то зараз всюди кладуть асфальт з нуля, і дороги побудовані в 2020-ому до сих пір знаходяться в такому ж ідеальному стані. А гарні дороги - це рушійна сила економіки.
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08.06.2021 16:45 Ответить
дороги РУШИЙНА СИЛА если есть чего по ним возить!!! а чтобы было чего возить надо чтобы была промышленость а она уже как 30 лет загибается!! так что пустые дороги не помогут экономике!!
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08.06.2021 16:50 Ответить
Ви круто і шаленими темпами грабуєте країну
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08.06.2021 16:46 Ответить
Дороги должны быть ровными!
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08.06.2021 16:49 Ответить
"круті" і "рівні" це майже антоніми)))
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08.06.2021 16:51 Ответить
нет. не так. мыролюбие должно быть мыролюбным а дороги должны быть дорожными.
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08.06.2021 16:52 Ответить
не, зебилы пойдут своим путем.... в трещину
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08.06.2021 17:00 Ответить
Кобыле.
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09.06.2021 13:31 Ответить
Я не експерт, але мені здається, що круті дороги не повинні виглядати такими зім'ятими.
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08.06.2021 16:50 Ответить
это потому что ты не эксперт!!
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08.06.2021 16:53 Ответить
где он строит? или мы чтото пропустили? У нас на юге как были так и остались только направления а дороги вытоптал дальнобой еще в нулевых годах.
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08.06.2021 16:51 Ответить
м-да, "шановний леонід ілліч".
генсек. воно є банальним совковим генсеком.
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08.06.2021 16:52 Ответить
Я знаю, що круті дороги зробив Гройсман, щоразу його добрим словом згадую, як катаюсь мальовничиме селами Львівщини, - там де раніше тільки трактором можна було проїхати.
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08.06.2021 16:52 Ответить
При Гросе, от Житомира в направлении Хмельницкого начали делать, что успели, то великолепного качества. Раньше там только на внедорожнике можно было нормально ездить
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08.06.2021 16:55 Ответить
Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 89
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08.06.2021 16:53 Ответить
і піару такого не було про ті дороги, нормальні люди самі помічали, а тут поки Сопля не скаже, ніхто й не помітить, який він великий будівельник крадівельник
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08.06.2021 16:58 Ответить
Ну таки круті!!!
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08.06.2021 20:48 Ответить
Ну и к чему эта ложная скромность, "мы строим" ???
Нужно честно и открыто - "я стою!"
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08.06.2021 16:53 Ответить
Киевская область, через 2 недели после "зеленого будiвництва" дорогу по вымывало на обочинах, через месяц уже делался ямочный ремонт. Качество покрытия отвратительное, если ехать на пузотерке, то руль ходит ходуном и нормально так потрушивает.

Наркосекте, которая скажет "фото давай!" и тд, могу сразу сказать учаток Триполье - Веремья. Что бы небыло сомнений, что дорога из вовыных откатов, в Триполье на горе стоит даже специальный знак "Зелене будiвництво, программа зезедента Украины"
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08.06.2021 16:53 Ответить
На Фастів проте зробили гарну. хз то ще Порошенківські робили, соросята чи вже клоуни але дорогу зробили гарну.
Зе там теж поставив свій плакатик який добрі люди заклеїли правильним текстом "відремонтовано за гроші платників податків" Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1670
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08.06.2021 20:59 Ответить
Гаржусь пріпісдєнтом! І на будівництві доріг розуміється....і на садівництві....у вуєнній справі просто дока....нє лох какой.......ще й пуєм на піаніні грати може та перед алігархами танцювать
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08.06.2021 16:53 Ответить
а шашлик для з баранів який робить...мммм...
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08.06.2021 16:58 Ответить
Ну щось таки,може,і построять,коли накрадуться по саме нікуди...
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08.06.2021 16:56 Ответить
Найкрутіша дорога Тернопіль-Львів була до бариг:
Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7122Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3483

Потім прийшли бариги і все розікрали:



Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3131
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08.06.2021 16:57 Ответить
це іменований "автобам"...по - нашому....- тому і смерті....
а такі повинні бути - автобами ...- як мінімум ...

...

Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4637
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08.06.2021 18:00 Ответить
Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3101
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08.06.2021 18:02 Ответить
На таких у нас теж регулярно смерті. Всі аварії від порушень ПДР.
Бо дисципліни у водіїв немає і контролю нормального немає.
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08.06.2021 18:04 Ответить
згоден - але , дороги це перше ..., так як понад 50 % фатальних це "обгони " - тобто виїзди на зустрічні - на тому що е у нас ...
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08.06.2021 18:15 Ответить
На таких 2-полосних дорогах якщо їхати за правилами, тобто 90 км/ч, то обгони майже не ************.
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08.06.2021 23:52 Ответить
на такиз і 110- і 130 можна - тільки із розумом ...
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09.06.2021 12:59 Ответить
110-130 це зі смугою, що розділяє потоки. Тут 90 (110)
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09.06.2021 14:27 Ответить
Лучше бы ты построил крутую армию. Дороги и без тебя построят.
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08.06.2021 16:57 Ответить
Через 2 года на этом же месте, будь ласка! Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7706
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08.06.2021 17:14 Ответить
ЗеЛыЙ мародер круто ворует бабки на дорогах!
за все будет овтечать!
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08.06.2021 17:14 Ответить
Мастер спорта по распилу бабла
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08.06.2021 17:18 Ответить
Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6692
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08.06.2021 17:40 Ответить
позорище
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08.06.2021 17:19 Ответить
Так, надзвичайно круті.
Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3168
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08.06.2021 17:21 Ответить
Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4760 Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4223 Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2526
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08.06.2021 17:41 Ответить
Только конченый нарколыга, такое может такое нарисовать, не зря это зелене будiвництво
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08.06.2021 17:53 Ответить
Ну а шо.... "Розвязкі, розвязкі... на*** оні, еті розвязкі?", подумав проектувальник "автобану" Н-31, і замовив будівельникам ОЦЕ. Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9688
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08.06.2021 18:12 Ответить
ППЦ як він є
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08.06.2021 21:03 Ответить
У ЗЕ давно уже нет бесплатных сторонников.
Не путай с избирателями, которые на большее, чем сернуть в избирательную урну, готовы не были и никогда не будут.

У ЗЕ сторонников изначально было мало, а теперь за такое на улице реально можно и в грызло отхватить.
То ли дело подоляковские ботофермы - хорошая прибавка к маминой пенсии и вроде как на правительсво работают. Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6206
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08.06.2021 18:40 Ответить
если Зе вам не спестит ! Зе не ест и Зе не спит !!

Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5334
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08.06.2021 17:36 Ответить
Мовчіть, бо ще об*їздну мимо Києва по екватору буде будувати.
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08.06.2021 18:41 Ответить
ПиМ

Макс Гадюкин

18:00 07.06.2021
Все у нас хорошо
Сегодня у меня для вас четыре новости. Три плохие, одна хорошая. Главное - никогда не впадать в панику заранее. Этому нас уже научил 2014 год, по итогам которого многие предсказывали российские танки. Уж если надо беспокоиться, то только по серьёзным причинам.
Итак, первая новость. Крупнейшие государственные предприятия показали убытки на 42 млрд грн. Всего шесть кормушек наполнились деньгами, сразу девять пролетели.
Когда дыры зияют на месте бюджета таких структур, как «Нафтогаз» или «Укрзалізниця» - конечно, радоваться нечему. А так как у государства своих денег не бывает в принципе, получилась прореха в карманах всего населения.
Плохо ли это? Безусловно. Стоит ли паниковать? Подождём, всё у нас хорошо.
Вторая новость. Отечественная энергетика пережила маленькую междоусобицу, и как-то непонятны её перспективы. Что известно прямо сейчас - у нас мало газа.
Подземные хранилища собрали голубого топлива на 13% меньше, чем в прошлом году. Сам по себе повод не очень пугает, конечно. Бывало и хуже. Просто раньше ощущалось, что ситуацию кто-то исправит. Сейчас - лишь тревога.
Ну да ладно, чего это я. Ведь. Всё. У нас. Хорошо. Что тут непонятно, а?
Третья новость. Да, не всё в порядке с экономикой, но есть проблемы и с европейским капиталом. Например, с инвесторами, которых так ждал Зеленский.
И не какими-то там новичками, которых надо за руку сюда тащить. Нет, что вы. Солидная европейская структура, уже присутствующая на нашем рынке. То есть её нужно не заманивать, а попросту сохранить. Нелегко, но такова работа власти.
NEFCO, она же Северная экологическая финансовая корпорация. Дело в том, что это настоящий, маститый инвестор при деньгах. Но мы его как-то разочаровали, что ли.
Во всём мире кризис, не только в Украине. Однако любая помеха - не повод отказываться от обязательств, уже взятых на себя. Не филонить от них. Если выражаться прямолинейнее, за базар нужно отвечать. А вот мы не отвечаем.
Плохо? Ещё как, теперь дураками выглядим все вместе. Но как насчёт паники? Знаете, давайте оценим мотивы власти. Вдруг прояснится. Короче, всё у нас хорошо.
Так-так, что тут у нас… Ах да, желание прижать Ахметова. То, что это почему-то направлено не столько против него, сколько против самих украинцев под видом борьбы с олигархом, я уже расписывал.
Получается, в погоне за человеком, у которого собственный премьер-министр, мы топим самих себя. И европейцев, которые в Украину поверили не словом, а долларом.
Ничего не понимаю. Кажется, всё действительно плохо, даже не верится.
Ну да ладно. У нас ведь есть палочка-выручалочка ростом в полтора метра. Чем же занимается Зеленский? Чем нас готовится спасать великий современник, гроза американских президентов, вдохновитель молодёжи и покровитель технократов? В чем кроется его козырь, способный переломить ход истории?
А вот и четвёртая новость. Президент сходил на пикник с довольно сомнительными журналистами, чтобы отметить их профессиональный праздник.
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08.06.2021 17:39 Ответить
Ну слава тебе, Господи, уж теперь-то мы спасены. Как же этого не хватало.
Давайте опустим тот факт, что Шустер и Гордон воспринимаются уже не в роли журналистов, и с тем же успехом можно было отмечать с Гиркиным день пограничника.
Главное - президент точно при деле.
Владимир Александрович, вы не переживайте. Россия всего лишь нагнетает обстановку в свете финальных штрихов по «Северному потоку-2». Кушайте.
И не отвлекайтесь на мелочи вроде роста цен на нефть. Ну да, наши враги с неё кормятся, и нас не забывают - потчуют новыми снарядами. Но это же сущие мелочи, не отвлекайтесь. Чтобы хорошо переваривалось, нужно жевать.
Всё у нас хорошо, мистер президент. Мы всего лишь убили в труху девять крупнейших госпредприятий и проспали ещё одного крупного инвестора.
А наши заморские партнёры всего-то не дождались украинской весточки, и потому Байден может с чистой совестью идти на переговоры с Путиным. Обсуждать нас без нашего ведома. Потому что власть в это время бомбила популизмом изо всех щелей и замутила пикничок.
Всё хорошо. Лучше некуда. Лучше только уснуть в поезде, который несётся в пропасть. А вы ложитесь спать, дорогой главнокомандующий без буквы «л». Впереди дела.
Например, сегодня (7 июня) в Кыргызстане отмечают день финансовых и экономических работников. Ни на что не намекаю, но погода вроде хорошая. Надо бы замариновать мяса, взять чартер и полететь к ребятам.
Прилететь, произнести тост, поздравить как следует. Вы же это так любите, Владимир Александрович. Куда же они без вас, да никуда, только на дно реки.
И вправду, с чего это я завожусь? Почему язвительность, подобная нынешней, даже не снилась мне с началом войны, или во время национализации «ПриватБанка», или в другие пиковые моменты локальных кризисов?
Да потому что, повторюсь, было чёткое ощущение: справимся. Дыры подлатаем, борт покрасим и дальше поплывём. Но теперь такого ощущения нет, причём уже давно.
И что делать - никому не понятно. Ну хоть президент покушал. Приятного аппетита.
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08.06.2021 17:39 Ответить
А чому не пообіцяв 1 млрд. км. нових доріг? Неподобство. Шашликів переїв тай забув?
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08.06.2021 17:39 Ответить
Великое крадивницво Зеленского в действии!!
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08.06.2021 18:33 Ответить
Судя по тому, что километр дороги ЗЕ стоит в ТРИ РАЗА дороже, чем в США, то крутые они немеряно.

На видж правда то же говно, что и при Яныке было. Но откаты в разы круче.
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08.06.2021 18:36 Ответить
Не сміши.
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08.06.2021 18:37 Ответить
Чтобы делать что-то крутое надо иметь крутые яйца, иначе получится "крутое пике".
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08.06.2021 18:38 Ответить
Крутые дороги смоет вместе сто старым презом. Логика их команды, "после нас хоть потоп" Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6465
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08.06.2021 19:04 Ответить
А когда начнется то. что все уже устали ждать? Когда начнется борьба с коррупцией?
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08.06.2021 19:11 Ответить
Глава Агентства США с международного развития (USAID) Samantha Power (утверждена Сенатом США 28.04.21,) "В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая активизировать, усиливать и интегрировать и координировать работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине , основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов" выступление на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

За этой в общем то невинной фразой скрыт глубокий смысл всей политики Байдена по отношению к Зеленскому.
Байдену, судя по всему, надоели разговоры украинской стороны о борьбе с коррупцией и он решил использовать сторонний механизм для точного определения ситуации с коррупцией режима Зеленского.
Первый объект - ковидный фонд. Исходные материалы - доклад главы Счетной палаты Украины Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения Меморандума с МВФ подписанного Украиной.
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08.06.2021 19:52 Ответить
Крутыми бывают скалы, а дороги должны быть РОВНЫМИ.
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08.06.2021 21:32 Ответить
И Северный поток -2 строите.
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08.06.2021 21:59 Ответить
точніше кручені дороги
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08.06.2021 21:59 Ответить
Зеленский, вы проедьтесь по вашей "крутой" дороге хотя бы на скорости 100 км/ч, по бетонной. И все вопросы отпадут о "крутизне" сами собой.
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08.06.2021 22:41 Ответить
Потому они закупают вертолёты: летать над крутыми дорогами.
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08.06.2021 23:21 Ответить
Похоже на правду.
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09.06.2021 08:29 Ответить
країні потрібні не круті а ЯКІСНІ НОРМАЛЬНІ ДОРОГИ
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08.06.2021 23:39 Ответить
Брежнев такой молодой
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08.06.2021 23:46 Ответить
Ой, а кто же это из Правительственной программы строительства дорог 2018--2020 гг. сделал "велыке крадивництво" и великий пиар???
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09.06.2021 01:48 Ответить
Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4497
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09.06.2021 01:48 Ответить
УКРАВ ТОДОР - хто оцей "ТОДОР" ?
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09.06.2021 01:55 Ответить
хорошо, верно.
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09.06.2021 04:12 Ответить
А НАДО РОВНЫЕ СТРОИТЬ !)
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09.06.2021 12:42 Ответить
Мы строим крутые дороги, - Зеленский. Немцы позеленели от зависти Ми будуємо круті дороги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5823
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09.06.2021 13:47 Ответить
За 7 км дороги 1,68 миллиарда гривен. 8,5 миллиона долларов за 1 км говняной дороги. Действительно "строят" по крутому...
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09.06.2021 14:00 Ответить
Да мы знаем, ЗЕля знатный любитель "дорог", про это ещё умные люди ещё в 2019 говорили)))
https://youtu.be/-42fq3Tkkzo
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09.06.2021 14:02 Ответить
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