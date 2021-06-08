Мы строим крутые дороги, - Зеленский. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Во время рабочей поездки на Днепропетровщину президент Украины Владимир Зеленский осмотрел завершение строительных работ на автодороге государственного значения Н-11 Днепр – Николаев от Кривого Рога до поселка городского типа Кринички, реконструкция которой осуществляется в рамках программы "Большое строительство".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Подчеркивается, что общая стоимость ремонта дороги составляет 2,2 млрд грн. Ввод в эксплуатацию восстановленных участков запланирован до конца текущего месяца.
Также Зеленский ознакомился с ремонтом участка автодороги государственного значения М-04 Знаменка – Луганск – Изварино. Общая стоимость работ – 2,3 млрд грн, их завершение запланировано на июнь текущего года. На этой дороге будет установлена система мониторинга состояния дорог и условий движения (WIM).
Как рассказал главе государства министр инфраструктуры Александр Кубраков, ко Дню Независимости Украины планируется завершить строительство южного обхода города Днепра. Протяженность дороги составляет 7,1 км, стоимость строительства – 1,68 млрд грн.
Также в этом году начнется строительство северного обхода Днепра.
Кроме того, как отмечается, в области завершается ремонт участка дороги Н-31 Днепр – Кобеляки – Решетиловка и предусмотрено восстановление участков дороги М-30 Стрый – Изварино.
"Всего в рамках программы "Большое строительство" в текущем году в Днепропетровской области планируют отремонтировать 387 км автодорог", - следует из сообщения.
Президент поинтересовался загруженностью дорог в области. В ответ на это глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко отметил, что трафик на дорогах достаточно плотный.
"Мы строим крутые дороги. И мы должны продолжать, ведь люди ждут новых и качественных дорог", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
- в майбутньому , синку , кругом буде ліс ,
а посередині лісу Університет ім, Зе , майбутнього 😂😂😂
Шолом-Алейхема, плиз.
Якщо раніше новий асфальт могли покласти на 3-5 км, а далі лише залатати ями і з помпезною церемонією перерізати стрічки (хоча від всього цього не залишалось і сліду вже через рік) - то зараз всюди кладуть асфальт з нуля, і дороги побудовані в 2020-ому до сих пір знаходяться в такому ж ідеальному стані. А гарні дороги - це рушійна сила економіки.
генсек. воно є банальним совковим генсеком.
будівельниккрадівельник
Нужно честно и открыто - "я стою!"
Наркосекте, которая скажет "фото давай!" и тд, могу сразу сказать учаток Триполье - Веремья. Что бы небыло сомнений, что дорога из вовыных откатов, в Триполье на горе стоит даже специальный знак "Зелене будiвництво, программа зезедента Украины"
Зе там теж поставив свій плакатик який добрі люди заклеїли правильним текстом "відремонтовано за гроші платників податків"
дляз баранів який робить...мммм...
Потім прийшли бариги і все розікрали:
а такі повинні бути - автобами ...- як мінімум ...
...
Бо дисципліни у водіїв немає і контролю нормального немає.
за все будет овтечать!
Не путай с избирателями, которые на большее, чем сернуть в избирательную урну, готовы не были и никогда не будут.
У ЗЕ сторонников изначально было мало, а теперь за такое на улице реально можно и в грызло отхватить.
То ли дело подоляковские ботофермы - хорошая прибавка к маминой пенсии и вроде как на правительсво работают.
Макс Гадюкин
18:00 07.06.2021
Все у нас хорошо
Сегодня у меня для вас четыре новости. Три плохие, одна хорошая. Главное - никогда не впадать в панику заранее. Этому нас уже научил 2014 год, по итогам которого многие предсказывали российские танки. Уж если надо беспокоиться, то только по серьёзным причинам.
Итак, первая новость. Крупнейшие государственные предприятия показали убытки на 42 млрд грн. Всего шесть кормушек наполнились деньгами, сразу девять пролетели.
Когда дыры зияют на месте бюджета таких структур, как «Нафтогаз» или «Укрзалізниця» - конечно, радоваться нечему. А так как у государства своих денег не бывает в принципе, получилась прореха в карманах всего населения.
Плохо ли это? Безусловно. Стоит ли паниковать? Подождём, всё у нас хорошо.
Вторая новость. Отечественная энергетика пережила маленькую междоусобицу, и как-то непонятны её перспективы. Что известно прямо сейчас - у нас мало газа.
Подземные хранилища собрали голубого топлива на 13% меньше, чем в прошлом году. Сам по себе повод не очень пугает, конечно. Бывало и хуже. Просто раньше ощущалось, что ситуацию кто-то исправит. Сейчас - лишь тревога.
Ну да ладно, чего это я. Ведь. Всё. У нас. Хорошо. Что тут непонятно, а?
Третья новость. Да, не всё в порядке с экономикой, но есть проблемы и с европейским капиталом. Например, с инвесторами, которых так ждал Зеленский.
И не какими-то там новичками, которых надо за руку сюда тащить. Нет, что вы. Солидная европейская структура, уже присутствующая на нашем рынке. То есть её нужно не заманивать, а попросту сохранить. Нелегко, но такова работа власти.
NEFCO, она же Северная экологическая финансовая корпорация. Дело в том, что это настоящий, маститый инвестор при деньгах. Но мы его как-то разочаровали, что ли.
Во всём мире кризис, не только в Украине. Однако любая помеха - не повод отказываться от обязательств, уже взятых на себя. Не филонить от них. Если выражаться прямолинейнее, за базар нужно отвечать. А вот мы не отвечаем.
Плохо? Ещё как, теперь дураками выглядим все вместе. Но как насчёт паники? Знаете, давайте оценим мотивы власти. Вдруг прояснится. Короче, всё у нас хорошо.
Так-так, что тут у нас… Ах да, желание прижать Ахметова. То, что это почему-то направлено не столько против него, сколько против самих украинцев под видом борьбы с олигархом, я уже расписывал.
Получается, в погоне за человеком, у которого собственный премьер-министр, мы топим самих себя. И европейцев, которые в Украину поверили не словом, а долларом.
Ничего не понимаю. Кажется, всё действительно плохо, даже не верится.
Ну да ладно. У нас ведь есть палочка-выручалочка ростом в полтора метра. Чем же занимается Зеленский? Чем нас готовится спасать великий современник, гроза американских президентов, вдохновитель молодёжи и покровитель технократов? В чем кроется его козырь, способный переломить ход истории?
А вот и четвёртая новость. Президент сходил на пикник с довольно сомнительными журналистами, чтобы отметить их профессиональный праздник.
Давайте опустим тот факт, что Шустер и Гордон воспринимаются уже не в роли журналистов, и с тем же успехом можно было отмечать с Гиркиным день пограничника.
Главное - президент точно при деле.
Владимир Александрович, вы не переживайте. Россия всего лишь нагнетает обстановку в свете финальных штрихов по «Северному потоку-2». Кушайте.
И не отвлекайтесь на мелочи вроде роста цен на нефть. Ну да, наши враги с неё кормятся, и нас не забывают - потчуют новыми снарядами. Но это же сущие мелочи, не отвлекайтесь. Чтобы хорошо переваривалось, нужно жевать.
Всё у нас хорошо, мистер президент. Мы всего лишь убили в труху девять крупнейших госпредприятий и проспали ещё одного крупного инвестора.
А наши заморские партнёры всего-то не дождались украинской весточки, и потому Байден может с чистой совестью идти на переговоры с Путиным. Обсуждать нас без нашего ведома. Потому что власть в это время бомбила популизмом изо всех щелей и замутила пикничок.
Всё хорошо. Лучше некуда. Лучше только уснуть в поезде, который несётся в пропасть. А вы ложитесь спать, дорогой главнокомандующий без буквы «л». Впереди дела.
Например, сегодня (7 июня) в Кыргызстане отмечают день финансовых и экономических работников. Ни на что не намекаю, но погода вроде хорошая. Надо бы замариновать мяса, взять чартер и полететь к ребятам.
Прилететь, произнести тост, поздравить как следует. Вы же это так любите, Владимир Александрович. Куда же они без вас, да никуда, только на дно реки.
И вправду, с чего это я завожусь? Почему язвительность, подобная нынешней, даже не снилась мне с началом войны, или во время национализации «ПриватБанка», или в другие пиковые моменты локальных кризисов?
Да потому что, повторюсь, было чёткое ощущение: справимся. Дыры подлатаем, борт покрасим и дальше поплывём. Но теперь такого ощущения нет, причём уже давно.
И что делать - никому не понятно. Ну хоть президент покушал. Приятного аппетита.
На видж правда то же говно, что и при Яныке было. Но откаты в разы круче.
За этой в общем то невинной фразой скрыт глубокий смысл всей политики Байдена по отношению к Зеленскому.
Байдену, судя по всему, надоели разговоры украинской стороны о борьбе с коррупцией и он решил использовать сторонний механизм для точного определения ситуации с коррупцией режима Зеленского.
Первый объект - ковидный фонд. Исходные материалы - доклад главы Счетной палаты Украины Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения Меморандума с МВФ подписанного Украиной.
https://youtu.be/-42fq3Tkkzo