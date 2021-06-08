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Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Днепре при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось открытие Олимпийского дома.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп из фракции "Слуга народа" Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 01

"Сегодня вместе с Президентом присутствовали на открытии Олимпийского дома в Днепре. Это большое административное здание построенное рядом с ареной для игровых видов спорта и легкоатлетическим стадионом. Такого второго в стране нет", - написал Мысягин.

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 02

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 03

Смотрите: Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге. ФОТО

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 04

На открытии также присутствовали известные украинские спортсмены.

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 05

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 06

"Спорт будет популярен только если будет инфраструктура. Ее мы и строим", - подчеркнул нардеп.

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 07
Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 08

Смотрите: Мы строим крутые дороги, - Зеленский. ФОТО

Президенту Зеленскому также подарили форму сборной Украины, в которорай она будет выступать на Евро-2020.

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 09

"И естественно, Президент не мог уйти без той самой новой формы, которая так взбудоражила северного "соседа". Новую форму Президенту вручил глава Федерации футбола Украины - Павелко Андрей Васильевич", - сообщил Мысягин.

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 10

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Понты - пиар...
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08.06.2021 17:51
+15
Никак мы не можем избавиться от этой показухи ...ну лишнее это и не того уровня этот объект ,чтобы его открывал кто-то выше мера ...
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08.06.2021 17:49
+15
И немного про СН и ватное быдло, избравшее ЗЕ:

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 3932
Для тех, кто плохо видит, это чат СН в Верховной раде:
«за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову…»


Ну и в исполнении Гетманцева про СС тоже хорошо.
Просто, чтобы никто не забывал, какой откровенно вражеский скот сейчас у власти.
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08.06.2021 18:16
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Вовка расчувствовался, и испортил свежепокрашенную стенку)).. это пипец, блин!
неужели книги пожеланий не было???!!!
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08.06.2021 17:47 Ответить
Та ему что писать, что писать. Какая разница?
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08.06.2021 17:55 Ответить
Потім зафарбують, ремонт же ж неякісний, зробений на швидкоруч, це ж Велике будівництво!
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08.06.2021 19:54 Ответить
Вандал ! Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 1015
Терміново треба проводити засідання ВР !
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08.06.2021 17:57 Ответить
Тут Зели не видно.фотографировать поставилиЗеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 645
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08.06.2021 20:26 Ответить
Скажи спасибо что не нарисовал как этот https://www.youtube.com/watch?v=jThq1B_p0Nw&t=38s
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08.06.2021 20:33 Ответить
жесть!)) Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 277
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08.06.2021 20:37 Ответить
Сам в ах уе.смотрел его выступление без цензуры,поражен величиной его " таланта"
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08.06.2021 20:48 Ответить
мдааа.. силен чувак, но на пианине не умеет.. нет профита! Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 5589
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08.06.2021 20:50 Ответить
Та Да и президентом его не выбрали,не оценили таланта. А в Украине у него было бы большое политическое будущее мог бы и Зелю подвинуть,все таки Украина страна возможностей.
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08.06.2021 21:05 Ответить
Никак мы не можем избавиться от этой показухи ...ну лишнее это и не того уровня этот объект ,чтобы его открывал кто-то выше мера ...
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08.06.2021 17:49 Ответить
Понты - пиар...
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08.06.2021 17:51 Ответить
Блохин правильно маску надел, не дай Бог этой зеленой плесенью заразится.
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08.06.2021 17:54 Ответить
Це притулок для олімпійців-сиріт? Ну що ж, обіцяв відкрити сто дитячих будинків, сто шкіл, сто... Що там ще?
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08.06.2021 17:55 Ответить
Стіну зіпсував...вандал !
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08.06.2021 17:57 Ответить
Шкода, що на цей раз її у студію на Г+Г не запруть Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 6461
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08.06.2021 18:05 Ответить
Город Днепр. Самый большой в мире еврейский деловой центр "Менора" и синагога "Золотая роза":

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 3926
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08.06.2021 17:59 Ответить
Бєня себя не образить
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08.06.2021 18:18 Ответить
Ну вот и ответ почему Украиной правят не украинцы, а жиды..синагог. Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 5576

потому нет никакого процветания страны, а один застой все 30 лет, все прогнило и коррупция процветает. Все разворовано, распилено и продано. И отставание от соседа Польши на 50 лет во всем.
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08.06.2021 18:54 Ответить
ему приплачивают черным налом шоле?когда он все открывает...
а чо в декларации не указывает?
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08.06.2021 17:59 Ответить
совком воняет
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08.06.2021 18:12 Ответить
Здрісті совок по аналогії "дом москвьі'(((
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08.06.2021 18:15 Ответить
И немного про СН и ватное быдло, избравшее ЗЕ:

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 3932
Для тех, кто плохо видит, это чат СН в Верховной раде:
«за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову…»


Ну и в исполнении Гетманцева про СС тоже хорошо.
Просто, чтобы никто не забывал, какой откровенно вражеский скот сейчас у власти.
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08.06.2021 18:16 Ответить
Так і занотуєм:
- ніяких кортежів - виконано
- палаци Конча Заспи дітям - виконано
- ніяких перерізань стрічок - виконано

Що він там ще обіцяв?
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08.06.2021 18:16 Ответить
Скоро зупинки автобуса відкривати буде. Я лугандонські колжги по маріонеточній трупі путінХУЙЛО
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08.06.2021 18:25 Ответить
А где Нарик??? Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 1845
Картина без нарика и меноры будет не полной)
Смотрю, все Вовочки маленького роста любят носить туфельки на скрытых каблучках.
Ну что бы казаться выше самого короткого хрена, до которого он достаёт макушкой.
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08.06.2021 18:31 Ответить
Скажи спасибо, что ЗЕ не посцал на стенку. Все же он сейчас на исторической Родине. Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 2829
Родное все и былые привычки возвращаются.

Это вам не буржуйские "ах простите, не будете ли так любезны".
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08.06.2021 18:49 Ответить
А впаять штраф за вандализм и порчу имущества?А лучше как вчерашний мужик на видео из супермаркета Борисполя
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08.06.2021 18:47 Ответить
Интересно, а без Зеленского он что..не открылся бы? По стопам Петра.. уверенной походкой прямует Вова
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08.06.2021 20:25 Ответить
Развлекается ? Любит фоткаться на всяких заштатных тусовках?Лучше бы воинские части инспектировал, армейские учения посещал, оборонные заводы....
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08.06.2021 23:23 Ответить
Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 656
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09.06.2021 01:39 Ответить
Правильно Вовка! Детям в Днепре не нужны современные спортзалы. Зато очень нужны оклоспортивным чиновникам офисы для тусовок. Браво! Все в стиле "95-го квартала" ...
Ты бы лучше поездил и посмотрел в каких условиях дети тренируются в ДЮСШ и даже в ДЮСШОРах. Прозрел бы от этого ужаса.
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09.06.2021 16:37 Ответить
 
 