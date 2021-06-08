Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
В Днепре при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось открытие Олимпийского дома.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп из фракции "Слуга народа" Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня вместе с Президентом присутствовали на открытии Олимпийского дома в Днепре. Это большое административное здание построенное рядом с ареной для игровых видов спорта и легкоатлетическим стадионом. Такого второго в стране нет", - написал Мысягин.
На открытии также присутствовали известные украинские спортсмены.
"Спорт будет популярен только если будет инфраструктура. Ее мы и строим", - подчеркнул нардеп.
Президенту Зеленскому также подарили форму сборной Украины, в которорай она будет выступать на Евро-2020.
"И естественно, Президент не мог уйти без той самой новой формы, которая так взбудоражила северного "соседа". Новую форму Президенту вручил глава Федерации футбола Украины - Павелко Андрей Васильевич", - сообщил Мысягин.
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неужели книги пожеланий не было???!!!
Терміново треба проводити засідання ВР !
потому нет никакого процветания страны, а один застой все 30 лет, все прогнило и коррупция процветает. Все разворовано, распилено и продано. И отставание от соседа Польши на 50 лет во всем.
а чо в декларации не указывает?
Для тех, кто плохо видит, это чат СН в Верховной раде:
«за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову…»
Ну и в исполнении Гетманцева про СС тоже хорошо.
Просто, чтобы никто не забывал, какой откровенно вражеский скот сейчас у власти.
- ніяких кортежів - виконано
- палаци Конча Заспи дітям - виконано
- ніяких перерізань стрічок - виконано
Що він там ще обіцяв?
Картина без нарика и меноры будет не полной)
Смотрю, все Вовочки маленького роста любят носить туфельки на скрытых каблучках.
Ну что бы казаться выше самого короткого хрена, до которого он достаёт макушкой.
Родное все и былые привычки возвращаются.
Это вам не буржуйские "ах простите, не будете ли так любезны".
Ты бы лучше поездил и посмотрел в каких условиях дети тренируются в ДЮСШ и даже в ДЮСШОРах. Прозрел бы от этого ужаса.