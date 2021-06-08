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зарплата (2303) мэр (1632) ЧЕСНО (89)

Среди городских голов самую высокую зарплату получает мэр Запорожья - более 100 тыс. грн, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэры городов отвечают за миллиардные бюджеты и невозобновляемые ресурсы общины, при этом их установленные Кабмином оклады просто мизерные. Если говорить в общем об областных центрах, то средний заработок мэров - 53 тыс. грн в месяц.

Движение ЧЕСТНО проанализировало, какие зарплаты получают мэры областных центров, информирует Цензор.НЕТ.

У мэра Львова Андрея Садового средний заработок составляет 33,5 тыс. грн, Геннадий Труханов в Одессе получает немного меньше 23 тыс. грн в месяц, Игорь Колыхаев в Херсоне получает около 16 тыс., мэр Запорожья Владимир Буряк - 127,5 тыс., мэр Ужгорода Богдан Андреев получает 55,2 тыс. грн в месяц, Владислав Атрошенко в Чернигове получает 63,3 тыс. грн, Руслан Марцинкив из Ивано-Франковска - 39,2 тыс. грн (его помощники и советник стоят налогоплательщикам 700 тыс. грн в месяц), мэр Житомира Сергей Сухомлин - 29,5 тыс. грн, глава столицы Виталий Кличко - 59,5 тыс. грн.

Среди городских голов самую высокую зарплату получает мэр Запорожья - более 100 тыс. грн, - ЧЕСНО 01

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В ЧЕСНО отмечают, что уровень и условия оплаты труда городского головы определяют депутаты местных советов. Для этого они пользуются определенными постановлениями Кабинета министров, предусматривающих условия оплаты труда лиц местного самоуправления.

Обычно в начале каденции избранного мэра депутатам предлагают проект решения, где фиксируют условия оплаты его труда. Основой является должностной оклад, составляющий основную, но не большую часть заработков мэра. В отличие от различных доплат, оклад - величина постоянная и утверждена постановлением Кабмина еще в 2006 году.

Согласно этому документу, мэру города с населением более одного миллиона человек установлен должностной оклад в размере 16 940 грн, мэрам городов с населением до 180 000 - 15 тыс. грн, а всем остальным - 15 900 грн. То есть разница в пределах 2 тыс. грн.

К каким-то реальным достижениям (например, качество сервиса и услуг в городах) заработная плата мэров обычно не привязывается.

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К уже упомянутым выше условиям оплаты труда депутаты обычно предусматривают мэру определенные надбавки, доплаты и премии.

Сюда могут входить надбавки: за ранг должностного лица, за выслугу лет, за высокие достижения в труде, за научную степень, ученое звание и даже за знание иностранного языка. Кроме этого депутаты устанавливают величину ежемесячной премии в процентах от оклада. Иногда она может составлять и 100, и 300% от оклада.

В заработную плату входят также отпускные, больничные, компенсации за командировку, пособия и другие выплаты.

Очень часто мэры получают материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Ее сумму тоже утверждает совет.

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"В городах Европы величина зарплаты мэров городов четко соизмерима с количеством населения. Заработная плата мэра города со 100 тысячами населения вдвое ниже зарплаты мэра города-миллионника. Соответственно, больше всего получают мэры столиц. К примеру, зарплата мэров Мадрида и Парижа составляет почти 9 тыс. евро (население 3,3 и 2,2 миллиона соответственно), мэра Лондона - более 12 тыс. евро (8,9 миллиона человек). В Валенсии с населением 0,8 миллиона мэр получает более 6 тыс. евро, а в Милане - 7,5 тыс. евро (1,4 миллиона населения)", - говорится в публикации.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
корупцію...
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08.06.2021 18:17
+5
Буряк шо есть , шо його нема... як партизан на поводку у ахметова, в місті змін не побачишь, як в селі, базари, реклами, мусорня . Візуального сміття на кожному кроку, вікна магазинів кольорові , банери шманери та всяка ***** на стінах вздовж всього проспекта , такий Токмакський варіант села. Вже не говорю про гази з металинвеста , але , санстанція регулярно оповідає- : « учора загазованість у місті перевищила ПДК у 10 разів, фенол бензол пилюка. Висновок про нього: мундєль він., а не голова міста. Нема чому радіти та пишатись містом.
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08.06.2021 19:41
+3
Буряк-просто редиска...
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08.06.2021 18:21
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Правила форума Совет форумчан
И шо ,в жопе у него не слипается ??? Среди городских голов самую высокую зарплату получает мэр Запорожья - более 100 тыс. грн, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 336
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08.06.2021 17:48 Ответить
Неа, у товарища свеклы в жопе не слипается, от слова совсем!
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08.06.2021 18:19 Ответить
Что производит этот человек?
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08.06.2021 17:48 Ответить
корупцію...
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08.06.2021 18:17 Ответить
Буряк шо есть , шо його нема... як партизан на поводку у ахметова, в місті змін не побачишь, як в селі, базари, реклами, мусорня . Візуального сміття на кожному кроку, вікна магазинів кольорові , банери шманери та всяка ***** на стінах вздовж всього проспекта , такий Токмакський варіант села. Вже не говорю про гази з металинвеста , але , санстанція регулярно оповідає- : « учора загазованість у місті перевищила ПДК у 10 разів, фенол бензол пилюка. Висновок про нього: мундєль він., а не голова міста. Нема чому радіти та пишатись містом.
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08.06.2021 19:41 Ответить
Я взагалі вважаю яку б ти реформу не проводили першим етапом цієї реформи повинна бути гідна заробітня плата
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08.06.2021 17:49 Ответить
лохи, эти ваши меры!.. Бондаренко в Черкассах себе 240 000 грн ежемесячно выписывает + разные там надбавки за вредность..
это вам не верховодку в луже ловить!..
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08.06.2021 17:52 Ответить
Значит у мэра Парижа 9000,у мэра Запорожья 4000 евро.
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08.06.2021 17:53 Ответить
Сколько мэра не корми...
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08.06.2021 17:53 Ответить
Думаю, Запоріжжі гордяться таким досягненням і своїм головою. 😊 Не даремно голосували.
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08.06.2021 17:56 Ответить
Когда ничем слаще морковки не кормили, то и буряк деликатес.
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08.06.2021 19:28 Ответить
инфографика для тех кто с микроскопом
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08.06.2021 18:01 Ответить
Наверно честный человек. Не такие уж и большие деньги.
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08.06.2021 18:08 Ответить
"...мэр Запорожья Владимир Буряк - 127,5 тыс..."

Пропоную Буряку видавати зарплату гичкою або самогоном😜.
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08.06.2021 18:09 Ответить
Буряк-просто редиска...
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08.06.2021 18:21 Ответить
Однако хитрожопый оказывается бурячок.
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08.06.2021 18:27 Ответить
А им шо, ещё и зарплату плотят?
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08.06.2021 18:38 Ответить
Це лише офіційно...
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08.06.2021 18:43 Ответить
Буряк отменил закон (постановление) Кабина о бесплатном проезде для льготных категорий граждан. И, наверное, за хорошие откаты от транспортных компаний. Единственный город в Украине, где мэр позволил себе такое. Рыг он бывшим не бывает. И заняться им некому.
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08.06.2021 19:25 Ответить
копейки в масштабах воровства. Вот взять сдохлого гепу. сколько на родиончика переписали баблишка, земельки и недвиги? эти жалкие крохи в 100к он пробухивает за 1 день в Монако и т.д.
Но то такое. гепе и при жизни разрешали и поддерживать руцкий мир (колорадку на сдохлой крысе видели?) и восхвалять палача-маньяка жукова (тупая бездарь без образования).
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08.06.2021 23:37 Ответить
 
 