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Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На днях состоялись дополнительные типовые испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград. Разработка такой модификации БТР-4Е обусловлена ​​необходимостью комплектования подразделений Военно-Морских Сил бронетехникой для десантирования с надводных десантных кораблей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Основным отличием варианта выполнения БТР-4Е для нужд ВМС от базового образца является назначение для транспортировки личного состава морской пехоты и их огневой поддержки в бою и способностью круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата.

Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны 01
Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны 02

Как отметил министр обороны Андрей Таран, в процессе испытаний бронемашина продемонстрировала ожидаемые характеристики и зарекомендовала себя отлично.

Смотрите: Украинская САУ "Богдана" успешно прошла первый этап полевых испытаний. ВИДЕО

Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны 03
Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны 04
Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны 05

"После дополнительных типовых испытаний по преодолению водных преград мы еще раз убедились в перспективности этого образца военной техники и его необходимости для обороны Украины. БТР-4Е является исключительно украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" к постановке на вооружение", - заявил Таран.

Также смотрите: На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град". ФОТОрепортаж

Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны 06

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+35
Это конечно хорошо ,но всё-же упор надо делать на РАКЕТНЫЕ установки которые могли бы доставлять заряды в любую точку ватного ********** .
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08.06.2021 18:41
+13
Таран,заплати военным долги в 1 млрд.
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08.06.2021 18:50
+12
Знову витрачають кошти на дурню! Навіщо нам плаваючі БТР? Щоб в Тайланд продавати? У нас ЗСУ без бронемашин, а в ЗСУ потрібні не плаваючі бронемашини, а важкі броньовані машини для підтримки піхоти! Знову витрачають державні кошти на всяку куйню! Де БМПТ-64? Коли в серію? Від цього залежить перемога в цій війні! Забудьте про плаваючу куйню, ми за 8 років війни жодної річки не форсували і не зможемо форсувати! Для наступу на Крим потрібні будуть швидкісні плавзасоби EFV а не величезні десантні кораблі, які будуть знищені миттєво!
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08.06.2021 18:37
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Правила форума Совет форумчан
І це добре . Таких БТРів потрібно не менше 600.
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08.06.2021 18:34 Ответить
За 10 років їх було виготовлено аж 126 шт. тобто по 1 у місяць. З такими темпами до 600 потрібно ще років 20-ть...
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08.06.2021 18:41 Ответить
У Зеленського одна помилка була на початку року своєї каденції. Він повинен був на другий день зібрати РНБОУ і прийняти рішення про розробку та випуск ********* озброєння. Замість велике будівництво віддати 150 млрд. грн на модернізацію розробку та випуск озброєння. Одного року би хватило. Треба було загрузити всі військово промисловий комплекс країни.
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08.06.2021 18:47 Ответить
На другий день він прийняв рішення заглянути в очі путіну. А "велике крадівництво" вже потім, через рік.
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08.06.2021 19:51 Ответить
ХКБМ має перестати дрочити на плаваючи говно-БТР і почати розробляти аналог американського транспортного засобу для доставки на берег морської піхоти - EFV, який може долати по 50 морських миль на швидкості 46 км/г і потім ще по берегу пересуватись на швидкості 75 км/г з підрозділом 17 морських піхотинців. Україні та іноземним замовникам потрібні швидкісні засоби доставки морської піхоти на берег, а не ці говноходи які ледве пруть по мору та по річкам.
Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7888
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08.06.2021 20:44 Ответить
і кого ми зібрались захоплювати?
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09.06.2021 06:39 Ответить
Но если на коленях смотреть в очи ,то можно увидеть очко ,а может еще что хуже.
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09.06.2021 07:57 Ответить
Узеленського дім в Криму, ***** його забере якщо він зробить те що ви пропонуєте.
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08.06.2021 20:29 Ответить
Зачем он нам нужен ,речку Кальмиус и в брод перейдешь
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09.06.2021 07:55 Ответить
Знову витрачають кошти на дурню! Навіщо нам плаваючі БТР? Щоб в Тайланд продавати? У нас ЗСУ без бронемашин, а в ЗСУ потрібні не плаваючі бронемашини, а важкі броньовані машини для підтримки піхоти! Знову витрачають державні кошти на всяку куйню! Де БМПТ-64? Коли в серію? Від цього залежить перемога в цій війні! Забудьте про плаваючу куйню, ми за 8 років війни жодної річки не форсували і не зможемо форсувати! Для наступу на Крим потрібні будуть швидкісні плавзасоби EFV а не величезні десантні кораблі, які будуть знищені миттєво!
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08.06.2021 18:37 Ответить
Я про це теж постійно пишу. На жаль складається враження що у нас сидять одні диверсанти та ідіоти. Скільки їм не пояснюй що треба брати приклад із Ізраїля та робити бмп на основі танків - не доходить.
Натомість роблять бтр3 та гору іншого мусору що навіть по нормах іділ після віджиму підлягає виключно спаленню як техніка що не придатна та є мусором.
Виходить що у нашої армії норми гірші чим у країни терориста, що наша країна озброює своїх солдатів гірше чим ісламська держава Іраку та Леванту.
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08.06.2021 22:46 Ответить
Нам не тяжелая техника нужна ,с ней почти порядок ,нам нужны управляемые ракеты ,програму которых зевласть перестала финансировать. Ольха ,Гром и тд...
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09.06.2021 07:59 Ответить
Это конечно хорошо ,но всё-же упор надо делать на РАКЕТНЫЕ установки которые могли бы доставлять заряды в любую точку ватного ********** .
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08.06.2021 18:41 Ответить
Таран,заплати военным долги в 1 млрд.
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08.06.2021 18:50 Ответить
Мене це теж турбує якщо є такий випадок.
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08.06.2021 18:54 Ответить
Зараз в міністерстві оборони скажуть,що нема бабла на закупку такої техніки. Вони,до речі,ще й військовим зарплату заборгували, близько мільярда...
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08.06.2021 19:05 Ответить
Бабло на временном хранении у Ахметова.
Там на 10000 таких бетеров.
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08.06.2021 21:29 Ответить
Уже на них должен быть заказ как минимум на 200-250 штук.Заводы должны пахать в три смены без выходных....Руководство пуганых идиотов.Вся военная промышлность должна пахать по полной а она стоит в условиях войны..Идиоты
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08.06.2021 19:30 Ответить
Чтобы пахать в 3 смены нужны деньги, а деньги уже украдены и продолжают красть на "великом крадивництве".
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08.06.2021 20:31 Ответить
До "зелени"с их предводителем так и не доходит,что ВСУ должны финансироваться первоочередно ,а не по остаточному принципу,как было при гарантах до ПАПы..Отсюда и проблемы с нашим ракетостроением
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09.06.2021 09:30 Ответить
Плавающий БТР-4Е для морской пехоты - это хорошо, но является ли это ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ потребностью армии?
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09.06.2021 10:10 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/btr_4e_jak_gvardijtsi_udoskonaljujut_majsternist_u_zastosuvanni_bronetehniki_video-1828.html

Восемь лет окопной войны.
На КБ им.Морозова собран за г о д только один ! Карл "булат" для Украинской армии
БТР 4Е отданы полиции.
Восемь лет собирается с Украинского народа военный сбор .Где деньги , Зин Хвопрос.
Урал вагон завод собирает в месяц до 100 ед. тяжелой техники.
Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9817
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09.06.2021 10:29 Ответить
Куди пливти будемо?
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09.06.2021 10:53 Ответить
та сделали парочку шоб зелень могла по десенке покататься и поселфиться ... понірять с бортика в воду .. ну шото типа того
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09.06.2021 11:49 Ответить
да их ещё 5 лет назад в Индонезии испытали и закупили, а эти что только не придумывают, что бы ничего не покупать для армии
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09.06.2021 17:13 Ответить
и сколько баллов он выдержит на плаву ??? думаю максимум 3 и то с риском....
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22.06.2021 17:52 Ответить
 
 