Неизвестный "минировал" рейс "Тбилиси-Киев", - Нацполиция. ФОТОрепортаж

8 июня международном аэропорту "Борисполь" проверяли информацию о взрывном устройстве на борту самолета рейса "Тбилиси-Киев". Информация не подтвердилась

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

8 июня около 15 часов в дежурную часть Бориспольского районного управления полиции поступило сообщение от диспетчера аэропорта "Борисполь" о том, что неизвестное лицо позвонило и сообщило о взрывчатке на борту самолета.

Самолет сообщением "Тбилиси - Киев" совершил посадку в 15 час. 09 мин и стал на стоянку. На борту самолета находилось 119 пассажиров и 6 членов экипажа.

Кинологической службой МА "Борисполь" с помощью автомобиля с рентген-телевизионной установкой совместно с взрывотехнической службой ГУ полиции в Киевской области был проведен осмотр воздушного судна, пассажиров и их вещей. Запрещенных вещей или взрывчатки обнаружено не было.





Отмечается, что во время инцедента аэропорт "Борисполь" свою работу не прекращал, и продолжает работать в штатном режиме.

Полицией проводится досудебное расследование по признакам ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.