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Зеленский посетил музей в Днепре, посвященный подвигу защитников Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Днепропетровскую область осмотрел экспозиции музея "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО/ООС" в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент ознакомился с музейной экспозицией, расположенной в трех залах. В первом зале представлены вещи участников АТО, волонтеров, медиков, капелланов, военных корреспондентов, а также боеприпасы, награды, инструменты, детские рисунки и одежду. Экспозиция расположена на металлических конструкциях, символизирующие разрушен в результате боевого противостояния Донецкий аэропорт. Во втором зале представлены более 500 фотопортретов погибших украинских военных, родившихся и проживавших на Днепропетровщине. Третий зал - мультимедийный. В нем демонстрируют документальные ленты о войне на востоке Украины", - сказано в сообщении.

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"Экспозиции музея очень трогательные. Смотришь с уважением и честью, но страшно, что этих людей нет. Хотя понимаешь, что не страшно жить в Украине, в которой есть сыновья и дочери, защищающие Родину", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Зеленский посетил музей в Днепре, посвященный подвигу защитников Украины 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
Циничное насекомое
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08.06.2021 23:22
+26
" ... не страшно жить в Украине,
в которой есть сыновья и дочери, защищающие Родину " (с)

Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 1767
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08.06.2021 23:48
+22
Центральная экспозиция музея - стенд с четырьмя повестками, от которых сбежал Верховный Главнокомандующий страны.

Рупь за сто, что нигде и никогда такого экспоната в мире нет и не было !!!
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08.06.2021 23:30
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Циничное насекомое
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08.06.2021 23:22 Ответить
А про втечу Хомчака з поля бою там є окремий стенд?
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08.06.2021 23:33 Ответить
Ночь в музее
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09.06.2021 06:44 Ответить
Интересно, оно надело праздничную косоворотку?!
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09.06.2021 00:05 Ответить
Що воно нєлох там втикає? Герої гинули коли воно )(єром на роялі мурку лабало
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08.06.2021 23:23 Ответить
Центральная экспозиция музея - стенд с четырьмя повестками, от которых сбежал Верховный Главнокомандующий страны.

Рупь за сто, что нигде и никогда такого экспоната в мире нет и не было !!!
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08.06.2021 23:30 Ответить
корінці повісток мали би залишитись в архівах...
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09.06.2021 00:10 Ответить
але ...

тіко свідки
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09.06.2021 00:27 Ответить
По музеям таскаться надо в отпускное время, вместо мутных поездок в Оман , в Турцию, в Эмираты, в Буковель.... Тошнит уже от этого гнуса двуличного...
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08.06.2021 23:26 Ответить
Чергова піар акція.І не більше того.
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08.06.2021 23:27 Ответить
чому в другому слові третя літера "д" зникла ?

клавіатура старенька ?
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08.06.2021 23:47 Ответить
Ветеран 4-х призывов...
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08.06.2021 23:34 Ответить
"Дивишся з повагою і честю, але страшно ..." - лицемірство людини, яка чотири рази відкошувала від армії, бо їй страшно було Зеленский посетил музей в Днепре, посвященный подвигу защитников Украины - Цензор.НЕТ 6738
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08.06.2021 23:40 Ответить
Піар на крові.
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08.06.2021 23:48 Ответить
" ... не страшно жить в Украине,
в которой есть сыновья и дочери, защищающие Родину " (с)

Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 1767
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08.06.2021 23:48 Ответить
Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 2420
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09.06.2021 00:31 Ответить
И как такую сволочь в цирк музей пускают? Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 5571
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09.06.2021 00:00 Ответить
Пропав музей . Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 3504 .
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09.06.2021 00:11 Ответить
Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 1145
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09.06.2021 05:51 Ответить
Щось не пригадую, він хоч відвідував госпіталь з пораненими і покаліченими воїнами?
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09.06.2021 05:52 Ответить
Можно ходити по музеях,та деморалізувати військо.Можно розповідатиипро НАТО та два роки не призначати туди посла.Можно розповідати про військо - та припинити його фінансування.Брезня - це основа його діяльності.
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09.06.2021 07:44 Ответить
Почтил падла!? Лучше б хоть что то сделал для армии!!!
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09.06.2021 08:31 Ответить
косовороткин заявил, что он нелох, или просто бабадакал ?
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09.06.2021 09:09 Ответить
 
 