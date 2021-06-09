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61 бриллиант обнаружен в трех посылках из США, - Гостаможслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

61 бриллиант обнаружен киевскими таможенниками в международных почтовых отправлениях из США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

61 бриллиант обнаружен в трех посылках из США, - Гостаможслужба 01

Три международные почтовые отправления от одного и того же отправителя из американского Балтимора направлялись в адрес киевлянина и жителей Днепра. Согласно декларации, в этих посылках должны были находиться "распределители документов" стоимостью 0 долларов США.

При осмотре этих отправлений таможенники обнаружили камни в зип-пакетах с рукописными пометками, характерными для драгоценных камней (о массе, цвет, чистоте и т.д.).

61 бриллиант обнаружен в трех посылках из США, - Гостаможслужба 02

Таможенная экспертиза установила, что обнаруженное - драгоценные камни первого порядка: бриллианты бриллиантовой огранки желтых, коричневых и голубых цветов и оттенков, а также бесцветные.

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61 бриллиант обнаружен в трех посылках из США, - Гостаможслужба 03

Самые большие и самые дорогие - два желтых (стоимостью 5,3 тыс. долларов США) и три бесцветных (2,9 тыс. долларов США), и еще два бриллианта необычного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком. Масса самого большого камня - 1,07 карата, а его линейные измерения - 6,51х6,47х4,14мм.

61 бриллиант обнаружен в трех посылках из США, - Гостаможслужба 04

Поскольку драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину, не задекларировав их должным образом, Киевской таможней во всех случаях составлены протоколы о нарушении таможенных правил ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Также смотрите: В аэропорту "Борисполь" в кармане у пассажирки обнаружены бриллианты на 17 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бриллианты изъяты. Их общая ориентировочная стоимость - 11 600 долларов (319 тыс. гривен).

Автор: Володимир Янченко
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Ермак же поехал
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09.06.2021 00:14 Ответить
Из США? Интересно. 61 бриллиант обнаружен в трех посылках из США, - Гостаможслужба - Цензор.НЕТ 9279
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09.06.2021 00:15 Ответить
Бриллиантовая рука?
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09.06.2021 00:18 Ответить
Какие-то лоховатые контрабандисты. Вероятность вскрытия подобной посылки на UA таможе 101%
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09.06.2021 01:29 Ответить
А в это время где-то киевский почтальон Печкин ходит с iPhone из моей посылки.
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09.06.2021 01:44 Ответить
я хотів собі заказати із Аліекспрес такий собі годинник з вмонтованою скритою (шипугнською) 4К камерою та wi-fi, але там і на інших ресурсах читав, шо таку посилку мудаки на митниці не пропустять. одні кажуть, шо вони то пропустять до адреса, але пакунок прийде разом з поліцєю, мать їх в *об.
це правда, чи брєдні?61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба - Цензор.НЕТ 2693
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09.06.2021 10:34 Ответить
Я вижу камни подобраны со вкусом 61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба - Цензор.НЕТ 4687
Мда, обнищал нынче бриллиант, обнищал....
или как говорил М.Ж.:...
вчера былы по пять, но большие...
а сегодня были по три,
но маленькие, но по три...
но маленькие...
зато по три...
хотя совсем маленькие...
поэтому по три... 61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба - Цензор.НЕТ 8368
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09.06.2021 07:55 Ответить
Турецькі контрабандисти із "Діамантової руки" дадуть американським,у сенсі вигадок,200% фори.Вчіться,студенти,мля!
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09.06.2021 08:03 Ответить
Вот какая житуха в Америке - бриллианты шлют по почте как изюм . . .
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09.06.2021 10:35 Ответить
Бриллианты на 11 000$ мы находим.
А контейнеры и вагоны по 10 000 000 $ - не замечаем.
61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба - Цензор.НЕТ 5151
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09.06.2021 10:44 Ответить
Ну Вы послушайте и почитайте этих "верещагиных" 61 штука - 11 000 дол. Это в среднем 200 баксов камушек.. Шас аристарх позвонит абдулле -таможня дает добро. Придет старый Пейсах, ветеран ВОВ, уплатит штраф, доплатит за услуги и привет. Где такие цены ? И как это местный верещагин посылки в разные города вычислил? Человек рентген. Да заранее бабки заплатили за такую "растаможку". Да там каждый камень минимум 1000 баксов. Это контрабас для ювелиров.
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09.06.2021 11:39 Ответить
 
 