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Зеленский (16568) футбол (3544) Евро-2020 (105)

Зеленский: "Новая форма сборной по футболу особенная. Наша страна - единая и неделимая. Крым - это Украина". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президент сфотографировался с "именной" формой украинских спортсменов для Евро-2020.

Снимки опубликованы в Instagram главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней - несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна - единая и неделимая. Крым - это Украина", - сказано в подписи к фотографиям.

Читайте: Разговоры, что УЕФА может запретить использовать украинской сборной новую форму, абсолютно беспочвенны, - Павелко

Зеленский: Новая форма сборной по футболу особенная. Наша страна - единая и неделимая. Крым - это Украина 01Зеленский: Новая форма сборной по футболу особенная. Наша страна - единая и неделимая. Крым - это Украина 02

Позже Зеленский в Instagram опубликовал фото в футболке сборной Украины.

"Ждем пятницу. На этот раз - не из-за СНБО", - говорится в подписи к публикации.

Зеленский: Новая форма сборной по футболу особенная. Наша страна - единая и неделимая. Крым - это Украина 03

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
А уяви якби на його місці був який небуть дурачок ?
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09.06.2021 02:50
+15
Угу.Хорошо, шо не косоворотка, которая одному величайшему лидеру Европы так нравится.
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09.06.2021 03:01
+13
Зачем украинские футболисты надевают на себя форму гестапо?
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ

Европейский спорт стремительно превращается в Вяликую отечественную войну русского народа против украинско-футбольных захватчиков. Россия столкнулась с одним из самых вопиющих актов агрессии в своей истории, и никогда еще мировой фашизм не был так уверен в успехе...

Сегодня УЕФА (Украинско-Европейская Фашистская Арганизация) одобрила гестаповскую форму, в которой сборная Украины собирается убивать на Чемпионате Европы по фашизму (так называемому футболу). Оформленная в желто-сине-белых цветах нацистской свастики, кровавая спецовка украинских футбольных карателей украшена очертаниями Киевского рейха, содержащими в своем составе Крым, ДНР, ЛНР, Харьков, Тернополь и другие исконно русские территории, а под воротником исписана фашистскими лозунгами типа «Слава Украине», «Героям слава», «Убей русского ребенка, съешь его», «Пушкин - херушкин» и так далее.

Как справедливо отметили российские эксперты по мировому фашизму, все эти мерзкие кричалки означают «Хайль Гитлер» и содержат неприкрытые угрозы русскому народу, Владимиру Владимировичу Путину и лично Алине Маратовне Кабаевой. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция», - горят трубы у спикера российского МИД Марии Захаровой. В отчаянной акции сборной Украины по фашизму, как в капле настойки боярышника, отразилось опухшее лицо Марии, раскрывшей коварный план киевских футбольных властей присоединить свою территорию к Крыму, захватить таким образом всю Россию, согнать ее население в Хатынь и сделать с ним то, что обычно положено делать в Хатыни, - да, да, о Беларуси тоже не забыли! Не зря знаменитый беларусский каратель Протасевич применял на Донбассе методы войны, запрещённые международными договорами, оружие массового поражения и геноцид, будучи одетым в форму сборной Украины, за что и получил среди мертвых донецких детей прозвище Кровавый Футболист.

Излишним будет говорить о том, что к новой форме кровавых украинских футболистов прилагаются эсэсовская фуражка, набор гвоздей для прибивания русского вратаря в трусиках к перекладине ворот вниз головой руками к штангам, карманная виселица для русскоязычного арбитра и традиционный украинский газенваген. «Я надеюсь, что эту форму запретят, - с тревогой говорит депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев. - Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться», и встреча эта не кончится добром.

Не приходится сомневаться, что когда против мирных игроков сборной России вероломно, без объявления войны выкатится на немецких танках при поддержке непрерывно бомбящей авиации толпа озверевших украинских карателей, вооруженных до зубов, одурманенных нацистскими лозунгами на воротниках и изображениями Крыма, заваленного русскоязычными трупиками, - русские игроки сдадут мочу на анализ прямо на поле, а солдаты НАТО с пробирками уже будут тут как тут! Не этого ли добиваются заокеанские кукловоды европейского чемпионата?

Этого.

Неудивительно, что Украинско-Европейская Фашистская Арганизация УЕФА цинично отказалась прислушиваться к господину Свищеву и запрещать разработанную в ЦРУ нацистскую символику Украины на Евро-2020. Но грязный Байден снова просчитался! Говорят, что в преддверии Вяликой отечественной футбольной войны Следственный комитет России уже разрабатывает новую форму для российской сборной - ватники, ушанки, кирзачи, сто грамм наркомовских и, конечно же, заградотряд.

Эта методика русских людей никогда еще не подводила.

Василий РЫБНИКОВ
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09.06.2021 05:15
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підлизали павелківці
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09.06.2021 01:19 Ответить
На его футболке почти не видно карты Украины.
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09.06.2021 01:23 Ответить
по ходу, ее там вообще нет!
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09.06.2021 01:42 Ответить
по ходу пора замовляти окуляри
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09.06.2021 10:09 Ответить
Пётр Алексеич ещё не выдал...жадный..)
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09.06.2021 10:53 Ответить
все там є, певно задумано так щоб на тілі або при освітленні контури було добре видно.
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09.06.2021 09:06 Ответить
Скажите мне почему Зеленский как президент набирает на высокие должности, каких то идиотов, фриков, непрофесионалов, украинофобов, коррупционеров?
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09.06.2021 01:27 Ответить
А уяви якби на його місці був який небуть дурачок ?
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09.06.2021 02:50 Ответить
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09.06.2021 04:02 Ответить
Щоб на їхньому фрні виглядати хоч трішки розумним
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09.06.2021 10:16 Ответить
Номер правильный на футболке... Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 8438
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09.06.2021 01:44 Ответить
Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 5622 Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 1267 Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 4861
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09.06.2021 03:25 Ответить
А должен быть 13й
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09.06.2021 06:00 Ответить
Угу.Хорошо, шо не косоворотка, которая одному величайшему лидеру Европы так нравится.
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09.06.2021 03:01 Ответить
ФУТБОЛКА ЗЕ БЕЗ МАПИ УКРАЇНИ, СИМВОЛІЧНО.
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09.06.2021 06:32 Ответить
Глаза разуй - есть там карта, хорошо видна
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09.06.2021 07:46 Ответить
Таки да. Есть. Футбольного поля на заднем плане Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 4161
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09.06.2021 07:57 Ответить
Человек Ноября
@ManOfNovember
·
13 ч
Представляю, как начнут рваться пердаки, если японские футболисты выйдут в форме с Курильскими островами.
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09.06.2021 01:46 Ответить
заслужил!
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09.06.2021 01:59 Ответить
Montjoie et Saint-Denis!
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09.06.2021 02:49 Ответить
МВФ не дає через Зе кредити Україні, тому Зе готовиться пустити воду до Криму -
кремляді за воду у Крим можуть дати як свого часу дали Януковощу за відмову
від ЄС.
Суспільство України буде приємно здивоване Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 8984
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09.06.2021 02:39 Ответить
как тут зраду найти?
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09.06.2021 03:56 Ответить
Некоторые особо одаренные уже нашли Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 1719
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09.06.2021 07:54 Ответить
На фото с футболкой в руках Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 8612
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09.06.2021 08:00 Ответить
а чём там зрада?
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09.06.2021 08:55 Ответить
"а чём" - это что за новояз? Зеленський: "Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 4682
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09.06.2021 09:24 Ответить
"а чём" - это что за новояз? да, для тебя лично придуман, ты кацап.

а в новости зрады там нету, её видят только кацапы.
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09.06.2021 10:53 Ответить
в новости зрада футболку держит Зеленський: "Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 3099 кстати, ч почему кацап? кудапорохоботов дели? портново-татарские новые методички от СН выкатили? Зеленський: "Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 2910
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09.06.2021 13:30 Ответить
а разве зе уже - папередник? вы его уже"смели"? дальше ваш бред расшифровать не смог, звыняйте. там шото на слуганародном Зеленський: "Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 9619
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09.06.2021 22:13 Ответить
З футболками збірної зрозуміло. А що це за муйню він тримає в руках?
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09.06.2021 03:59 Ответить
ночнушку
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09.06.2021 06:51 Ответить
Це футболка національної збірної, а ви назвали її "муйньою". Хто ви після цього?
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09.06.2021 10:11 Ответить
Зачем украинские футболисты надевают на себя форму гестапо?
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ

Европейский спорт стремительно превращается в Вяликую отечественную войну русского народа против украинско-футбольных захватчиков. Россия столкнулась с одним из самых вопиющих актов агрессии в своей истории, и никогда еще мировой фашизм не был так уверен в успехе...

Сегодня УЕФА (Украинско-Европейская Фашистская Арганизация) одобрила гестаповскую форму, в которой сборная Украины собирается убивать на Чемпионате Европы по фашизму (так называемому футболу). Оформленная в желто-сине-белых цветах нацистской свастики, кровавая спецовка украинских футбольных карателей украшена очертаниями Киевского рейха, содержащими в своем составе Крым, ДНР, ЛНР, Харьков, Тернополь и другие исконно русские территории, а под воротником исписана фашистскими лозунгами типа «Слава Украине», «Героям слава», «Убей русского ребенка, съешь его», «Пушкин - херушкин» и так далее.

Как справедливо отметили российские эксперты по мировому фашизму, все эти мерзкие кричалки означают «Хайль Гитлер» и содержат неприкрытые угрозы русскому народу, Владимиру Владимировичу Путину и лично Алине Маратовне Кабаевой. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция», - горят трубы у спикера российского МИД Марии Захаровой. В отчаянной акции сборной Украины по фашизму, как в капле настойки боярышника, отразилось опухшее лицо Марии, раскрывшей коварный план киевских футбольных властей присоединить свою территорию к Крыму, захватить таким образом всю Россию, согнать ее население в Хатынь и сделать с ним то, что обычно положено делать в Хатыни, - да, да, о Беларуси тоже не забыли! Не зря знаменитый беларусский каратель Протасевич применял на Донбассе методы войны, запрещённые международными договорами, оружие массового поражения и геноцид, будучи одетым в форму сборной Украины, за что и получил среди мертвых донецких детей прозвище Кровавый Футболист.

Излишним будет говорить о том, что к новой форме кровавых украинских футболистов прилагаются эсэсовская фуражка, набор гвоздей для прибивания русского вратаря в трусиках к перекладине ворот вниз головой руками к штангам, карманная виселица для русскоязычного арбитра и традиционный украинский газенваген. «Я надеюсь, что эту форму запретят, - с тревогой говорит депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев. - Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться», и встреча эта не кончится добром.

Не приходится сомневаться, что когда против мирных игроков сборной России вероломно, без объявления войны выкатится на немецких танках при поддержке непрерывно бомбящей авиации толпа озверевших украинских карателей, вооруженных до зубов, одурманенных нацистскими лозунгами на воротниках и изображениями Крыма, заваленного русскоязычными трупиками, - русские игроки сдадут мочу на анализ прямо на поле, а солдаты НАТО с пробирками уже будут тут как тут! Не этого ли добиваются заокеанские кукловоды европейского чемпионата?

Этого.

Неудивительно, что Украинско-Европейская Фашистская Арганизация УЕФА цинично отказалась прислушиваться к господину Свищеву и запрещать разработанную в ЦРУ нацистскую символику Украины на Евро-2020. Но грязный Байден снова просчитался! Говорят, что в преддверии Вяликой отечественной футбольной войны Следственный комитет России уже разрабатывает новую форму для российской сборной - ватники, ушанки, кирзачи, сто грамм наркомовских и, конечно же, заградотряд.

Эта методика русских людей никогда еще не подводила.

Василий РЫБНИКОВ
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09.06.2021 05:15 Ответить
Ой ***** ліл! 😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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09.06.2021 05:57 Ответить
Это пяць Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 7634
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09.06.2021 07:57 Ответить
Що він тримає в руках?
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09.06.2021 06:00 Ответить
Во время визита в один из департаментов Франции,президенту Макрону неизвестный заехал в ухо... Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 2970
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09.06.2021 06:26 Ответить
Бубочке это не грозит. Оно держится от народа на расстоянии. А зря. Не плохой бы пиар вышел для Осла.
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09.06.2021 07:05 Ответить
И тут нужно примазаться. Коня куют - жаба ногу тянет.
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09.06.2021 07:03 Ответить
Форма то об'єднує.Але що робить він особисто?Такого розбратутне було з часів янучара.Доречі повернення в Украіну колі левченка - наглядний приклад діяльності "зграі приматів".
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09.06.2021 07:40 Ответить
с номером 95 - можно клоуна вывезти из 95 квартала а квартал из клоуна никогда- по поводу футболки она изначально не была такая контрастная как хотелось бы заметил при матче с Кипром только когда брали крупный план с двух метром тогда была видна карта а так даже на полный рост не видно и обычные болельщики в Европе не заметят если конечно это не будет браться крупным планом при исполнении гимна например
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09.06.2021 07:43 Ответить
При Порошенко так кацапов не троллили. Молодец Зеленский.
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09.06.2021 08:45 Ответить
Это выдумка найвеличнийшого? Ви як завжди обісрались.😎
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09.06.2021 09:01 Ответить
Порошенко так дешево не піарився.
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09.06.2021 09:53 Ответить
Та ладно, Порошенко кожен тиждень стрічки перерізав, ось це був совок.
Критика приймається завжди, а погана пам'ять - ні.
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09.06.2021 10:12 Ответить
Крим це Україна, а путін ху"ло і вбивця? Чи цього малороські целюсті не видавлять?
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09.06.2021 08:58 Ответить
Щось я за 5 років президенства Порошенка ні разу не чув, щоб він на публіку назвав птіна ******. Чи може у вас є посилання?
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09.06.2021 10:13 Ответить
називав вбивцею. Привселюдно. Пару раз тут на форумі доводилось фактами.
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09.06.2021 10:29 Ответить
Або війну оголошуй, або не звизди поки на посаді, бо після цього з ним зовсім розмовляти не хотіли. І кому від цього стало легше? Крім порохоботиків?
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09.06.2021 12:49 Ответить
Пане, спробуйте ще раз перечитати мої слова. Коли Порошенко за часів президенства назвав путіна ******?
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09.06.2021 14:27 Ответить
Все є але деж рояль на якому грає наш герой . треба дізайнерам обовязково до номера 95 добавити рояль і 4 повістки з військомату
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09.06.2021 10:11 Ответить
*****.Главное шо у кацапов пердаки горят не на шутку
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09.06.2021 11:51 Ответить
Пика у Зе кругленька - явно поширшала за два роки,
але гримаса не весела.
Навіть правильні слова мають різний ефект в залежності від того, хто говорить.
Не клоунська це справа - державою керувати.
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09.06.2021 12:03 Ответить
 
 