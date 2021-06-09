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Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Вой на мокшанских болотах
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина – это Россия, хотелось бы на их форме видеть флаг РФ, - российский экс-футболист Колыванов
Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и "удивились" изображенной карте
Учитесь, студенты!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника. ФОТОрепортаж
Можно и так...
Самые влиятельные вещи...
Шашлыки так шашлыки
Скоро
Каждому свое...
Каток репрессий
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Топ комментарии
+72 саша паламарчук
показать весь комментарий09.06.2021 08:49
+53 Вася Шевченко f77d76ba
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+41 саша паламарчук
показать весь комментарий09.06.2021 08:43
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-"Шанпанзе!
-Що?!!!
- ШАНонвний ПАН ЗЕленський!
- Ааа..."
....
"Можно и так" это пять баллов!
В Киеве шаурму на шару криворагулю уже не дают.
youtube.com/watch?v=lpQfSDi3VaQ
Хто прагне "засрати мізки" "мудрому наріду" - "годує" "журналістів"..