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Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Вой на мокшанских болотах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина – это Россия, хотелось бы на их форме видеть флаг РФ, - российский экс-футболист Колыванов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и "удивились" изображенной карте

Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Учитесь, студенты!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника. ФОТОрепортаж

Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Можно и так...

Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Самые влиятельные вещи...

Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Шашлыки так шашлыки

Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Скоро

Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Каждому свое...

Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Каток репрессий

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Топ комментарии
+72
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6035
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09.06.2021 08:49
+53
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7639

....
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09.06.2021 08:47
+41
По центру Лідор Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9783

Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1781
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09.06.2021 08:43
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Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1562
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09.06.2021 08:33 Ответить
Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3446
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09.06.2021 08:34 Ответить
Сіяч "обісцянок".
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09.06.2021 09:04 Ответить
Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6424
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09.06.2021 08:35 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6035
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09.06.2021 08:49 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5915
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09.06.2021 18:36 Ответить
Як чому? За лише коробку полуниці відпетляв від допиту в ДБР(мав прийти на допит по плівках Медведчука)
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09.06.2021 09:03 Ответить
а навіщо ти брешеш?
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09.06.2021 09:10 Ответить
А що воно може ще сказати? Зараз тумблер в нього в голові перемкнеться в інший режим і воно почне галасувати "Дострокові!"
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09.06.2021 09:31 Ответить
Порошенко постоянно посещал передовую, как во время своей каденции, так и сейчас продолжает это делать (хоть и с меньшей регулярностью). А теперь давайте вспомним про нынешнего "верховного г." в прямые обязанности которого входит командование армией....На моей памяти, на отдыхе он был, чаще чем на передовой (да и вообще в войсках)
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09.06.2021 09:30 Ответить
Клёво! Как тебя убогого штырит Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5200
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09.06.2021 09:42 Ответить
Напрасно тебя ваня тут считают просто тупорылой жулькиной использованной прокладкой с красным сердечком вокруг рта--ты платный бот,косящий под дурачка и работающий по кремлевским методичкам. И твой пост откровенной лжи лучшее тому доказательство. Теперь,чмо,только бан всем твоим высерам.
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09.06.2021 10:11 Ответить
Может хватит делать вид что совпадение платных высеров зеленых, зажеддистов и тимошонковцев на 99 процентов совпадают с кацапскими фейками ?
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09.06.2021 10:24 Ответить
По центру Лідор Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9783

Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1781
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09.06.2021 08:43 Ответить
У Пояркова есть видос, где он ввел обращение "Шановний Пан Зеленський" сокращенно ШАН-ПАН-ЗЕ Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3080
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09.06.2021 09:32 Ответить
Его,шанпанзе,ввели больше года назад!
-"Шанпанзе!
-Що?!!!
- ШАНонвний ПАН ЗЕленський!
- Ааа..."
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09.06.2021 10:44 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5317
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09.06.2021 09:33 Ответить
А зачем шоколадную свинью добавили?
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09.06.2021 08:46 Ответить
Твою маму никто не добавлял, о чём ты? Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8200
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09.06.2021 09:43 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7639

....
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09.06.2021 08:47 Ответить
Вы бы сьВиття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9741ели шашлычёк, гражданин начальничёк
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09.06.2021 08:50 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3861.
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09.06.2021 09:03 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1130.
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09.06.2021 09:03 Ответить
Пропонуйте свою назву до фото.Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7032
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09.06.2021 09:05 Ответить
"....д з лопатою."
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09.06.2021 09:25 Ответить
Пень, среди пеньков
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09.06.2021 09:30 Ответить
Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет мозг, чтобы воплотиться. Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7718 .
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09.06.2021 09:39 Ответить
Велике садівництво
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09.06.2021 09:47 Ответить
"Лопата і якесь мурло." єрмак-зіліщанський. холст, масло.
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09.06.2021 10:08 Ответить
на 450 роялей хватит ???
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10.06.2021 13:29 Ответить
Перший нищівний удар Зе по олігархах, яким належать усі обленерго - підняття тарифів на електроенергію для населення з 1.07.21р..
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09.06.2021 09:06 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3355
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09.06.2021 09:14 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7109.
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09.06.2021 20:18 Ответить
Вова и шашлык - шикарный вид!
"Можно и так" это пять баллов!
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09.06.2021 09:26 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2966
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09.06.2021 10:07 Ответить
Им этот шашлык придется ох как отработать.ЗеЧМО с журналистами по-людски работать не хочет,правда часто глаза колет. Проще отдельних морально неустойчивых купить шашлыками...
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09.06.2021 10:10 Ответить
фотка с пятым барыгой повеселила))) интерсно сколько он скрысил на закупках продуктов? Сто пудов и фирму прокладку создал чтоб на чеках из супермаркета крысить
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09.06.2021 10:12 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 702
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09.06.2021 10:13 Ответить
Дороговаты шашлычки вышли - ~ 1.300.000гр.
В Киеве шаурму на шару криворагулю уже не дают.
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09.06.2021 11:19 Ответить
На формі збірної треба цю карту нанести.
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 291

Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7858
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09.06.2021 11:29 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3616
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09.06.2021 12:05 Ответить
Что такое шашлык в символизме иудоглобализационного паразитизма.
youtube.com/watch?v=lpQfSDi3VaQ
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09.06.2021 12:33 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6854
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09.06.2021 14:59 Ответить
Дай поїсти, бо зароблені олігархи забрали за комунальні платежі !
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09.06.2021 15:19 Ответить
Агент РФ Гордон крутится возле президента, это писец.
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09.06.2021 17:02 Ответить
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6365
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09.06.2021 18:41 Ответить
Хто прагне дати відсіч окупанту - "годує" ЗСУ.
Хто прагне "засрати мізки" "мудрому наріду" - "годує" "журналістів"..
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09.06.2021 20:17 Ответить
шыкарные демотиваторы получились.... все
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10.06.2021 13:31 Ответить
первое место отдаю "шашлыки так шашлыки"
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10.06.2021 13:32 Ответить
 
 