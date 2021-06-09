Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
По факту взрыва гранаты в Основянском районе Харькова полиция открыла уголовные производства. В результате взрыва в медицинские учреждения с повреждениями разной степени тяжести доставлены пятеро пострадавших, в том числе двое подростков 16 и 17 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он уведомлен о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время суд изберет в отношении мужчины меру пресечения.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось, во вторник вечером в Харькове в районе проспекта Гагарина произошел взрыв, в результате которого пострадали и были доставлены в больницу 3 человека (2005, 1988 и 2002 г.р). Состояние самого младшего оценивается как средней степени тяжести, двух других - удовлетворительное.
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виноваты в этой ситуации ТОЛЬКО менты.
"Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек"
5-6 гопников наехали на мужика...возможно гопстопнули, возможно унизили...мы не знаем. И к ним вопросов у следствия нет я так понимаю...
На перших секундах шось кажуть про політику. Можливо чергові довбо*ики розповідали атошнику, що війни нема.
"Девочка в поле нашла ананас,
Им оказался немецкий фугас,
Ножик достала, хотела поесть,
Ношки нашли километров за шесть"
Воняя, там, жене не знаю сколько, какой это неправильный мир.
Что там девушка делала?
Видео момента.
ВОИСТИНУ.
Только твари не дают.
Нардепуки.
Из которых каждый ублюдоу со стволом ходит. Даже в Раду. Решение принимали, чтобы с волынами не пускать. Думаю, всё-равно, носят. Кто из проверит?
Самозащита ничем не ограничена до тех пор, пока не будет остановлено нападение и угроза для твоей жизни. Только у нас раб не имеет права закрываться от плети более сильного и наглого...
Завтра напишеь своё мнение.
Если сможешь.
Я в целях воспитания.
ССЫКУНВУ -- НА ЗОНУ!!!
Спросите любого специалиста по самообороне, и он скажет: бей и беги. Бежать в случае стычки с превосходящими силами гопников не грех и не трусость.
Думаю, будь чувак трезвым, гранату не бросил бы. Да и носить ее с собой перебор.
Что теперь? Чувак поедет в тюрягу, семья останется без кормильца, шпана выйдет из больнички и продолжить быковать. Осторожно, но продолжит.
И ради чего все было? Чтоб научить козлов? Так они козлами и останутся.
Что дальше? Начнем возить с собой гранатометы и пулеметы?
Хотя, точно мы не знаем, что там произошло, и кто прав.
Но, большинство предполагает, что ,,дети" заработали.
Может, их Бог наказал, и не за один этот раз. За прошлое.
-- Кстати, в Украине, также, как и в Америке действует принцип ,,Stand your gtoumd" -- ,,Стой на своём". Если ты прав.
Так, что бежать могут, только, ссыкунские специалисты по самообороне.
Ну, вроде тебя, наверное.
С таким ссыкунским менталитетом, который я повально наблюдаю у ,,щирых украинцев" права на самооборону с оружием нам не видать, как своих ушей. Чем прекрасно пользуются власть имущие коррупционеры, торгуя, и предавая людскую безопасность, безопасность граждан Украины.
Но, дело не в этом.
Мы не знаем, кто был прав.
И, почему это произошло.
Причины?
,,Stand your ground". А, вроде, ж, правильно печатал...