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взрыв (6111) граната (952) Нацполиция (15749) Харьков (6542)

Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

По факту взрыва гранаты в Основянском районе Харькова полиция открыла уголовные производства. В результате взрыва в медицинские учреждения с повреждениями разной степени тяжести доставлены пятеро пострадавших, в том числе двое подростков 16 и 17 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек 01
Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек 02
Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек 03
Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек 04
Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек 05

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он уведомлен о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время суд изберет в отношении мужчины меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, во вторник вечером в Харькове в районе проспекта Гагарина произошел взрыв, в результате которого пострадали и были доставлены в больницу 3 человека (2005, 1988 и 2002 г.р). Состояние самого младшего оценивается как средней степени тяжести, двух других - удовлетворительное.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+38
гранату кидать конечно это срок, но никого не смущает после чего он это сделал, что стало причиной?
"Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек"

5-6 гопников наехали на мужика...возможно гопстопнули, возможно унизили...мы не знаем. И к ним вопросов у следствия нет я так понимаю...
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09.06.2021 09:18
+29
Шпана бикувала і отримала.
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09.06.2021 09:15
+17
малолєтки напали толпою і отримали по заслугам
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09.06.2021 09:19
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Шпана бикувала і отримала.
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09.06.2021 09:15 Ответить
Каждому выдать по гранате!
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09.06.2021 09:26 Ответить
Включити гранату в джентельментський набор.
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09.06.2021 09:36 Ответить
Самосуд начинается только тогда, когда полиция самоустраняется от своей работы и защиты граждан.
виноваты в этой ситуации ТОЛЬКО менты.
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09.06.2021 10:22 Ответить
гранату кидать конечно это срок, но никого не смущает после чего он это сделал, что стало причиной?
"Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек"

5-6 гопников наехали на мужика...возможно гопстопнули, возможно унизили...мы не знаем. И к ним вопросов у следствия нет я так понимаю...
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09.06.2021 09:18 Ответить
Видео момента.
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09.06.2021 09:21 Ответить
Похоже, что мужик не пускал их к киоску. Бородатого хорошо приложил за дело.
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09.06.2021 09:28 Ответить
И девушка поцеловала, может в знак благодарности? С чего все началось?
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09.06.2021 09:32 Ответить
С того, что жирдяй решил при поддержки своей толпы ******* почувствовать себя альфа-самцом, унижая бухого чувака.
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09.06.2021 09:44 Ответить
Малий років п'ять бігає поруч...
На перших секундах шось кажуть про політику. Можливо чергові довбо*ики розповідали атошнику, що війни нема.
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09.06.2021 09:40 Ответить
Возможно наехали, а возможно было всё с точностью наоборот. Мало что-ли идиотов-одиночек к людям пристают? Тем более после того, что он сделал, я очень сомневаюсь в его адекватности. Одно дело пистолет или нож применил. Но гранату... Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек - Цензор.НЕТ 4926
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09.06.2021 09:24 Ответить
Ну это у мажоров есть и пистолет и нож и газовый балончик. А у простого мужика, что было то и применил
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09.06.2021 09:26 Ответить
вы видео посмотрите как его одного унижала толпа "малолетних". С 14лет у нас уголовная отвествкенность
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09.06.2021 09:32 Ответить
Гранату бросил тот, кто по морде получил. Бросил после удара в морду. А по морде получил за своё хамское поведение.
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09.06.2021 10:15 Ответить
что вы понимаете под "хамским поведением"? то есть за слова можно бить? серьезно?
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09.06.2021 10:23 Ответить
Смотря что за слова. Но по ходу малолетки просто стояли рядом и снимали. Не?
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09.06.2021 10:34 Ответить
видео инцидента смотрел? там же не только слова были
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09.06.2021 11:11 Ответить
ну это как сказать, граната эффективнее, если один против пяти, а статьи те же...
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09.06.2021 09:50 Ответить
Надо быть взаимовежлевыми вот и все ,И будет вам счастье 😊👻 .
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09.06.2021 09:18 Ответить
вот бы вас унижала толпа малолеток, вы бы были "взаимовежлевыми". Вы грамоте обучитесь
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09.06.2021 09:34 Ответить
малолєтки напали толпою і отримали по заслугам
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09.06.2021 09:19 Ответить
Жестоко конечно, но из той же серии:
"Девочка в поле нашла ананас,
Им оказался немецкий фугас,
Ножик достала, хотела поесть,
Ношки нашли километров за шесть"
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09.06.2021 09:33 Ответить
Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи. Довела шпана мужика...
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09.06.2021 09:24 Ответить
С каких пор гранаты стали орудием самообороны?
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09.06.2021 09:27 Ответить
что было, тем и защищался, а вы как бы поступили?
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09.06.2021 09:36 Ответить
Некоторые снимают штаны и предлагают нападающему смазанный собственным вазелином презерватив...
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09.06.2021 11:13 Ответить
А, он получил, бы, по тупому ипалу, вытер сопли, и поплёлся домой.
Воняя, там, жене не знаю сколько, какой это неправильный мир.
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09.06.2021 12:47 Ответить
Классно! А если бы то, что "было" взорвалось у вас(простого прохожего) под ногами?
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09.06.2021 14:31 Ответить
Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи. Довела шпана мужика...
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09.06.2021 09:28 Ответить
Не мужчина, а дебил с гранатой!
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09.06.2021 14:33 Ответить
Боец против наращивателей ресниц.
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09.06.2021 09:31 Ответить
Вы, млять видео посмотрели?
Что там девушка делала?
Видео момента.
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09.06.2021 09:37 Ответить
ДЭбилы, млять...
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09.06.2021 09:38 Ответить
Нужно было еще очередью с калаша добавить .с быдлом только так
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09.06.2021 09:38 Ответить
Треба приймати закон про дозвіл на вогнепальну зброю, тоді люди будуть більш обережні в своїх діях з обох сторін.
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09.06.2021 09:40 Ответить
Driver
ВОИСТИНУ.
Только твари не дают.
Нардепуки.
Из которых каждый ублюдоу со стволом ходит. Даже в Раду. Решение принимали, чтобы с волынами не пускать. Думаю, всё-равно, носят. Кто из проверит?
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09.06.2021 12:50 Ответить
Малолітня бидлота получила по заслузі !
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09.06.2021 09:42 Ответить
Старая мудрость: пусть лучше судят трое, чем несут четверо. Не вижу причин осуждать мужика за кидание гранаты в отморозков, вижу причину осуждать мужика за место применения гранаты - могли пострадать невинные, осколки не вбирают жертву. Ну как получилось, так и получилось, теперь сядет. А все потому, что полиции в стране НЕТ в принципе, те же отморозки, только в форме.
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09.06.2021 10:00 Ответить
Парень, кстати, военнослужащий в отставке, младший офицер
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09.06.2021 10:23 Ответить
Офицер,вор получается,не зарплату ему давали гранатами,а это ещё статья плюс к тем двум .
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09.06.2021 10:45 Ответить
ВОИСТИНУ.
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09.06.2021 12:51 Ответить
Volodimir-у L Это ему ответ ,,ВОИСТИНУ."
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09.06.2021 12:53 Ответить
Самозащищался.
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09.06.2021 10:08 Ответить
Самозащита гранатой?а почему не бомбой?за такую самозащиту можно лет 8 получить,а то и больше.
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09.06.2021 10:36 Ответить
Кто-то защищается звонком знакомому прокурору, а кто-то от отчанья вжимает большие пальцы рук обидчику в глаза и давит пока влезут. Это когда не может нож из ножен достать и патроны кончились...
Самозащита ничем не ограничена до тех пор, пока не будет остановлено нападение и угроза для твоей жизни. Только у нас раб не имеет права закрываться от плети более сильного и наглого...
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09.06.2021 11:09 Ответить
Диаметр порожения 50 метров.супермаркет рядом женщины,дети.его ничего не оправдывает,тип будет сидеть и долго.
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09.06.2021 12:03 Ответить
кернеса как бы нет, а дороги - пилят
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09.06.2021 10:23 Ответить
Как отучить "быковать", только гранатами?
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09.06.2021 10:36 Ответить
В 90-е менты больше всего боялись гранат, когда останавливали на дороге водителей перегонщиков...
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09.06.2021 11:11 Ответить
Зато живой и не инвалид! Дальше есть вариант заплатить следователю... И пойти на Мадан с требованием кой-кого иногда вешать!
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09.06.2021 11:05 Ответить
Valery Koulga Не иногда, а регулярно.
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09.06.2021 12:55 Ответить
Если будет сидеть долго - значит и жить будет долго! И вам желаю успешно успешно пережить нападение банды обдолбанных малолеток, сохранив спокойствие окружающих вас безучастных граждан, их женщин и детей...
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09.06.2021 12:06 Ответить
Спасибо,вы добрый,хороший человек.и вам того же.
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09.06.2021 12:15 Ответить
Ага, у меня всегда нож с собой, шоб с хорошими людьми закусочку порезать... Ну и пригодится... А вы изменяйте мир отбивными из собственных щек и почек!
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09.06.2021 12:27 Ответить
Valery Koulga И, её жопы.
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09.06.2021 12:55 Ответить
Ну это вы зря.силы хватит чтобы справиться,да и знать надо,как урезонить детишек,которые шалить начинают.
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09.06.2021 12:32 Ответить
Когда против лома нет приема в ход идут гранаты ( время такое " гранатное".., урожай..)
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09.06.2021 12:43 Ответить
Думать надо,что делаешь,нож это одно,а граната совсем другое.
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09.06.2021 12:50 Ответить
Пусть тебя сегодня встретит толпа таких, же, ублюдков.
Завтра напишеь своё мнение.
Если сможешь.
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09.06.2021 12:57 Ответить
Зря зла желаете другому,сами попадете.карма.
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09.06.2021 13:33 Ответить
Я не со зла.
Я в целях воспитания.
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09.06.2021 20:02 Ответить
Применение ножа как последний аргумент практиковался до 1990 г. ( в 60 -70 года). во времена СССР. Сейчас методы более радикальные, в лучшем случае " ствол", но чаще всего граната ( списать легче,дешевле, целиться не нужно и поражающая сила большая, ну и конечно же доступность в приобретении) Время такое к сожалению.
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09.06.2021 13:19 Ответить
МУЖИКУ -- ГЕРОЯ УКРАИНЫ!!!
ССЫКУНВУ -- НА ЗОНУ!!!
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09.06.2021 12:59 Ответить
Героя ему не дадут,а на зоне люди спросят,зачем он в детей гранату кинул.
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09.06.2021 13:01 Ответить
Как сказал один мудрый китаец, лучшая битва та, которой не было.
Спросите любого специалиста по самообороне, и он скажет: бей и беги. Бежать в случае стычки с превосходящими силами гопников не грех и не трусость.
Думаю, будь чувак трезвым, гранату не бросил бы. Да и носить ее с собой перебор.
Что теперь? Чувак поедет в тюрягу, семья останется без кормильца, шпана выйдет из больнички и продолжить быковать. Осторожно, но продолжит.
И ради чего все было? Чтоб научить козлов? Так они козлами и останутся.
Что дальше? Начнем возить с собой гранатометы и пулеметы?
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09.06.2021 13:54 Ответить
Капец, ссыкунская психология. И, менталитет.
Хотя, точно мы не знаем, что там произошло, и кто прав.
Но, большинство предполагает, что ,,дети" заработали.
Может, их Бог наказал, и не за один этот раз. За прошлое.
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09.06.2021 19:33 Ответить
,,Спросите любого специалиста по самообороне, и он скажет: бей и беги."
-- Кстати, в Украине, также, как и в Америке действует принцип ,,Stand your gtoumd" -- ,,Стой на своём". Если ты прав.
Так, что бежать могут, только, ссыкунские специалисты по самообороне.
Ну, вроде тебя, наверное.
С таким ссыкунским менталитетом, который я повально наблюдаю у ,,щирых украинцев" права на самооборону с оружием нам не видать, как своих ушей. Чем прекрасно пользуются власть имущие коррупционеры, торгуя, и предавая людскую безопасность, безопасность граждан Украины.
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09.06.2021 19:44 Ответить
А ты видел этого героя?за которого мазу тянеш?наркоман атовец,бабушку свою мучал,потом под салями к детям полез и гранату кинул,урод.сядет дебил крепко.
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09.06.2021 21:06 Ответить
Да. Я потом посмотрел видео, и он мне, тоже, не понравился.
Но, дело не в этом.
Мы не знаем, кто был прав.
И, почему это произошло.
Причины?
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10.06.2021 13:15 Ответить
,,Stand your gtoumd" -- пардон, сослепу перепутал.
,,Stand your ground". А, вроде, ж, правильно печатал...
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10.06.2021 13:18 Ответить
 
 