Воин 1-й ОТБр Виктор Лаптинов умер от полученных в результате ДТП травм. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Старший механик-водитель танка, старший солдат Виктор Лаптинов умер от полученных в результате ДТП травм.
Об этом говорится в сообщении на странице 1-й отдельной танковой Северской бригады в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Жизнь складывается так, что гибнут наши воины на мирной земле ... дома ...
Сегодня в реанимационном отделении больницы им.Мечникова г. Днепр, после полученных тяжелых травм в результате ДТП, перестало биться сердце защитника Украины, старшего солдата Лаптинова Виктора Леонидовича.
Виктор нес службу достойно.
В свои 20 лет уже был старшим механиком-водителем танка, добросовестно выполнял порученные задачи и защищал Родину в районе проведения ООС, но злой рок настиг его дома в отпуске.
Командование и личный состав бригады выражают глубокие соболезнования семье Виктора, маме и сестре, которые остались одни ...
Мы вместе разделяем вашу боль ...
Светлая память Виктору ...." - говорится в сообщении.
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