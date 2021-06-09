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Киев (24552) наркотики (2108) прокуратура (4869) СИЗО (1352)

Инспектор Киевского СИЗО пытался пронести на территорию учреждения крупную партию наркотиков, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры уведомлен о подозрении инспектор ГУ "Киевский следственный изолятор" по факту приобретения, хранения и попытки проноса на территорию режимного учреждения наркотических, психотропных веществ в крупных размерах и сильнодействующего лекарственного средства с целью сбыта среди удерживаемых лиц (ч. 2 ст . 307, ч. 1 ст. 321 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно полученным в ходе предварительного расследования доказательствам, инспектор следственного изолятора, с целью личного обогащения, незаконно приобрел большой объем наркотических средств и психотропных веществ, а также сильнодействующий препарат для дальнейшего их сбыта лицам, находящимся под стражей.

Используя свое служебное положение и зная порядок прохождения контрольно-пропускного пункта, инспектор пытался пронести запрещенные вещества на территорию режимного учреждения, однако был уличен правоохранителями при проверке личных вещей.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность других лиц к совершению преступления.

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Инспектор Киевского СИЗО пытался пронести на территорию учреждения крупную партию наркотиков, - прокуратура 01
Инспектор Киевского СИЗО пытался пронести на территорию учреждения крупную партию наркотиков, - прокуратура 02
Инспектор Киевского СИЗО пытался пронести на территорию учреждения крупную партию наркотиков, - прокуратура 03

Автор: Ірина Дашківська
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Инспектор Киевского СИЗО пытался пронести на территорию учреждения крупную партию наркотиков, - прокуратура - Цензор.НЕТ 942 Вот же ж падло. Запятнал непорочную честь сотрудников СИЗО. Бросил тень, так сказать..
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09.06.2021 10:45 Ответить
Оце дiло .
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09.06.2021 10:49 Ответить
Это было,есть и будет. Просто теперешней прокуратуре ввиду своей профнепригодности надо хоть где-нибудь галочку поставить. Да и инспектор не пострадает. Пошумят да и всё.
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09.06.2021 10:58 Ответить
Это шо, за один раз доблесный сотрудник поднимает стоко торпед в одну прямую кишку? На прям слон...
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09.06.2021 11:01 Ответить
А как жи честь афіцера ???Он сичас проста обязан застрелітца !
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09.06.2021 11:06 Ответить
прям шяс на КПП из мякиша револьвер вылепит и застрелится
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09.06.2021 12:14 Ответить
Молодець! Ризикуючи своїм життям ця небайдужа людина визвалась допомогти бідолашним ув'язненим
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09.06.2021 12:42 Ответить
Та такого не може бути...
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09.06.2021 14:18 Ответить
 
 