Инспектор Киевского СИЗО пытался пронести на территорию учреждения крупную партию наркотиков, - прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры уведомлен о подозрении инспектор ГУ "Киевский следственный изолятор" по факту приобретения, хранения и попытки проноса на территорию режимного учреждения наркотических, психотропных веществ в крупных размерах и сильнодействующего лекарственного средства с целью сбыта среди удерживаемых лиц (ч. 2 ст . 307, ч. 1 ст. 321 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно полученным в ходе предварительного расследования доказательствам, инспектор следственного изолятора, с целью личного обогащения, незаконно приобрел большой объем наркотических средств и психотропных веществ, а также сильнодействующий препарат для дальнейшего их сбыта лицам, находящимся под стражей.

Используя свое служебное положение и зная порядок прохождения контрольно-пропускного пункта, инспектор пытался пронести запрещенные вещества на территорию режимного учреждения, однако был уличен правоохранителями при проверке личных вещей.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность других лиц к совершению преступления.

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