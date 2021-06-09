К 30-летию Независимости Украины: В архив переданы документы организации, с которой начинался Народный рух Украины. ФОТО

В Центральный государственный архив общественных объединений (ЦГАОО) переданы документы Украиноведческого клуба "Спадщина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, торжественное подписание документов о передаче произошло 8 июня.

Украиноведческий клуб "Спадщина" - одно из первых неформальных объединений национально сознательных интеллектуалов в Украине, который начал деятельность в 1987 году. На собрании клуба еще в 1988 году впервые были провозглашены призывы к консолидации украинских патриотических сил, которые со временем объединились в Народный рух Украины за перестройку. Возобновление исторической символики, предоставление украинскому языку статуса государственного, возрождение Киево-МоГилянской академии, создание заповедников "Личаковское кладбище" и "Шевченков гай", основание музея Ивана Гончара - только ряд вопросов, которые обсуждались на заседании клуба. Также его члены провели экологический митинг при участии представителей Литвы, Эстонии, Армении, выступали с инициативой по закрытию ЧАЭС и запрета строительства АЭС на территории Украины.

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В частности в ЦГАОО переданы документы из архивных собраний его фундаторов и членов: Леонида Добрянского, Николая Жарких, Луции Забавы, Андрея Мороза.

Директор ЦГАОО Ольга Бажан отметила, что пополнение архивной коллекции данными документами состоялось благодаря экс-нардепу Ивану Зайцу. По ее словам, в 2019 году, когда праздновали 30-летие создания Народного Руха Украины, велись разговоры о необходимости исследования полной истории этого политического явления, которое сформировало требование независимости Украины. Именно Заец предложил собрать документы "Спадщины".

"Мы 30 лет назад провозгласили Независимость и создали самостоятельное украинское государство. Но когда мы сегодня оглядываемся назад, то видим, что на наших глазах формируется белое пятно нашей славной истории. Поэтому те, кто сегодня нагромаждают информацию, стремятся показать правду. Я сейчас наблюдаю очень опасную тенденцию – то, как нивелируется значения "Народного руха Украины" (и его составляющих, например "Спадщины") в получении украинской государственности. В то же время возвышается заслуга коммунистов в создании украинского государства – это ревизия нашей истории и послабение нашего иммунитета потив российской агрессии. Мы хорошо знаем, что коммунистические силы всегда были за Российскую империю и боролись против украинской государственности", - сказал Заец.

Он отметил важность понимания того, какой была атмосфера в Верховном Совете УРСР в преддверии и в день провозглашения Независимости Украины, и какое сопротивления коммунистов одолели национал-демократы. В частности, важно чтобы как можно больше людей увидели полное видео заседания Верховного Совета, на котором был принят Акт провозглашения Независимости.

"Мы как Государственная архивная служба прилагаем все усилия для того, чтобы качество и количество наших площадей хранения увеличивалась… Средства в первую очередь направляются на создание площадей для хранения фондов и создания рабочих помещений. Все это делается для того, чтобы принимать важные документы, которые впоследствии будут создавать часть национального архивного фонда", - отметил глава Госархивслужбы Анатолий Хромов.

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Фото: Наталья Шаромова.