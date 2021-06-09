Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
"Майнеры" криптовалюты подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задокументировано, что за 3 месяца противоправной деятельности злоумышленники нанесли только прямых убытков более чем 2 млн грн.
Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Злоумышленники разместили оборудование в арендованных складских помещениях и подключились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку.
Для сокрытия фактов хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники с использованием специализированного оборудования вмешались в работу учета системы. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергией населения и предприятий.
В ходе обысков правоохранители изъяли:
- более 350 единиц оборудования для генерации криптовалюты;
- специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.
Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Пожалуйста, подождите...
тож мене дуже цікавить посилання на "Закон про майнінгові ферми".. ну щоб на байбутнє знати яким законом керуватися при майнінгі..
і друге.. до чого тут СБУ і вилучення обладнання.. тобто, якщо дядько накинув на лінію провод до зварювального апарату і його спіймають, то тепер цим займається СБУ і автоматичне вилучення всього майна буз суду?. як все у нас цікаво..
Впервые в течении года: штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан* (от 17000 грн. до 34000 грн.) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой.Повторно в течении года или получение дохода в крупных размерах*: штраф от двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан (от 34000 грн. до 85000 грн.) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.
И Ахметов поднанял их себе шестерить .
А **** - выгодно - за налоги они получают зарплату и полное обеспечение - а шестерят на срань, народ оббирающую ...
Я не фахівець у цій темі, мав тільки дотичне відношення.
тож мене дуже цікавить посилання на "Закон про майнінгові ферми".. ну щоб на байбутнє знати яким законом керуватися при майнінгі..
Никакого закона о крипте нет, поэтому как решит следователь, так это и будет называться.
Незаконное подключение это незаконное подключение. Это грубо говоря кража. Никого ведь не судят за кражу и нарушение ведения хозяйственной деятельности из-за этого?
С натягом тут можно еще 184-1 УК применить.
Ну у спеца по ма%де ма%довой все возможно.
Могут "пришить" незаконную коммерческую деятельность, но получение барышей еще нужно доказать.
Больше похоже на громкий "Пшик".
при Зеле баклановцы занимаются чем угодно, но лишь бы не безопасностью Украины.. и это во время войны с кацапами-андрофагами
хотя для оставшихся одноклеточных из 73% зебилов новость прокатит..