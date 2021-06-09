Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Майнеры" криптовалюты подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задокументировано, что за 3 месяца противоправной деятельности злоумышленники нанесли только прямых убытков более чем 2 млн грн.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Злоумышленники разместили оборудование в арендованных складских помещениях и подключились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку.

Для сокрытия фактов хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники с использованием специализированного оборудования вмешались в работу учета системы. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергией населения и предприятий.

В ходе обысков правоохранители изъяли:

- более 350 единиц оборудования для генерации криптовалюты;

- специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейские "накрыли" ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТО







