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Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Херсонщине в результате столкновения внедорожника Audi Q7 и грузовика Volvo погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, 16-летний ребенок тяжело травмирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В полиции рассказали, что 8 июня около 18:00 поступило сообщение, что возле с. Цукуры Каховского района на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка столкнулись автомобиль Audi Q7 и грузовик Volvo с полуприцепом. На место происшествия срочно выехали руководство и следственно-оперативные группы областного главка и районного отдела полиции.

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На месте ДТП полицейские установили, что водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка - Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП водитель Audi, его 42-летняя жена и 6-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Во внедорожнике также находилась еще одна дочь супружеской пары, которой 16 лет. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больнице г. Новая Каховка.

Семья приехала на Херсонщину из Кировоградской области.

Полиция просит возможных свидетелей и очевидцев ДТП позвонить по телефону (099) 95-27-524 (следователь Александр Дорошенко) или "102".

Вместе с тем, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что в этом ДТП погиб зампредседателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода" Эдуард Жмутский, его жена Марина, которая была руководителем областной организации Объединение украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы" и их младшая дочь Злата.

Тягнибок пишет, что старшая дочь супругов Алина сейчас находится в коме.

Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме 01
Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме 02
Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме 03
Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме 04
Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме 05
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Топ комментарии
+18
Он же на внедорожнике, многие думают что у них очень крутой и крепкий автомобиль и в случае ДТП останутся 100% живы. Но жизнь она все ставит на свои места.
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09.06.2021 14:20
+16
Как видим, все-таки отучился смотреть по сторонам, привык, что все должны.
И это не зависть, а "любовь" к таким водилам. Потому что если бы на встречу ехала другая семья на меньшем авто, то погибли бы невиновные.
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09.06.2021 14:39
+14
Если бы вместо фуры был ланос, этот мажор лежал бы под клетчатым одеялом. А так просто лежит
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09.06.2021 14:21
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Мажер на ауди думал, что проскочит, но у водилы фуры большой стаж.
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09.06.2021 15:50 Ответить
"думал сходить в магазин, но тут стиральная машина и я проснулся" (с).
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09.06.2021 16:26 Ответить
мне вот интересно, когда меня по трассе обгоняют жигулеты и ланосы под 100+ как стоячего по фиговой дороге, где мне на нормальной безопасной машине не комфортно ехать больше 80 или когда я сам еду под 100 и с прилегающей выезжает даунито в крайнюю левую прямо передомной заставляя оттормаживатсья в пол.... или когда дауны при повороте в городе не знают в какую им полосу надо, поворачивают срачала в одну и тутже в другую подрезая других кто правильно и сразу выбрал себе полосу и уже едет параллельно (и ещё миллион подобного трешака)... Ало, где все эти дауны? В комменты как не зайди - одни специ и стиги за рулём, выезжаешь на дорогу - 80% не знает правил и дураков банально разъехаться на перекрестке не умеющих, остальные лихачат намеренно так, что фуфайка заворачивается. Ало, кто все эти люди в комментах? Почему вас нет на дорогах?
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09.06.2021 16:25 Ответить
Кто то просчитался, считая что Q7 должны все уступать дорогу.
Задрали эти "хазяины жизни".
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09.06.2021 16:54 Ответить
Царёк-свободовец приехал.
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09.06.2021 17:11 Ответить
а если свобода зараза тгнибокская то норм )
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09.06.2021 18:45 Ответить
хвалённый немецкий автопром уже давно не тот...
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09.06.2021 18:59 Ответить
Фура в бочину - это без вариантов.
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09.06.2021 20:51 Ответить
Що б хто не говорив,а людей вельми шкода.
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09.06.2021 21:36 Ответить
Дитину шкода ... а друга дівчинка 2004 р., якщо виживе то сирота.

Якого ото летіти, якщо поруч діти.
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09.06.2021 23:59 Ответить
токо не надо кью7 приписывать внедорожные качества
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10.06.2021 00:15 Ответить
В мене завжди виникає питання, трохм цинічне й відповіді не почути але .... спитать би водія -" ну що Встиг"?
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10.06.2021 03:45 Ответить
Хай Бог милує ...
Трагедія.
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10.06.2021 07:25 Ответить
Гріх звичайно таке говорити, але - кожному мажору по фурі...
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10.06.2021 08:02 Ответить
Отвратительные комментарии. Ужасные. Шельмование, ненависть к людям, которых мы не знаем. Чуть ли не радость от того, что они погибли. И все знают причину трагедии. Не инфаркт водителя, не инсульт за рулем. Может уснул от усталости? Нет. Все знают, что причина - водитель "мажор". Потому что у него Ауди. Позорная мы страна. Ужасная. Не будет толку.
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10.06.2021 15:44 Ответить
водила Q7 думал что он царь и бох, выехал со второстепенки, подушки все сработали, повреждения не очень значительные, но 3 погибших, а значит все 4 были не пристегнуты, товарищ в девятке выжил когда в него стоячего влетел камаз, но он был пристегнут без всяких подушек и отделался царапинами, а тут Q7 и 3 трупа. Лучше ездить по ПДД да хоть на Q8 и быть живым и здоровым, чем блатовать вот так...
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21.06.2021 12:37 Ответить
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