Заблокирован канал переправки мигрантов через территорию Украины в страны ЕС. Стоимость "услуги" - $3-6 тыс. с человека, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила и заблокировала канал нелегальной миграции в страны ЕС выходцев из Южной Азии. По оперативной информации, среди иностранцев были граждане из стран с повышенной террористической угрозой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, участниками межрегиональной преступной группы были жители Закарпатской, Киевской и Черновицкой областей. Они наладили схему незаконной переправки иностранцев вне установленных пунктов пропуска через участки "зеленой" границы. В группу привлекли выходца из Афганистана, который подыскивал "клиентов" и переправлял их в Украину.

Стоимость "услуги" по перемещению нелегалов составляла от $ 3 до 6 тыс. с человека.

"Установлено, что противоправная схема действовала с ноября прошлого года. В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали деятельность преступников и предупредили 6 попыток злоумышленников нелегально переправить через государственную границу почти 20 иностранцев. Некоторые из нелегальных мигрантов уже депортированы из Украины", - отмечают в СБУ.

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В рамках уголовного производства проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов. Двое человек уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.







