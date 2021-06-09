Заблокирован канал переправки мигрантов через территорию Украины в страны ЕС. Стоимость "услуги" - $3-6 тыс. с человека, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины обнаружила и заблокировала канал нелегальной миграции в страны ЕС выходцев из Южной Азии. По оперативной информации, среди иностранцев были граждане из стран с повышенной террористической угрозой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, участниками межрегиональной преступной группы были жители Закарпатской, Киевской и Черновицкой областей. Они наладили схему незаконной переправки иностранцев вне установленных пунктов пропуска через участки "зеленой" границы. В группу привлекли выходца из Афганистана, который подыскивал "клиентов" и переправлял их в Украину.
Стоимость "услуги" по перемещению нелегалов составляла от $ 3 до 6 тыс. с человека.
"Установлено, что противоправная схема действовала с ноября прошлого года. В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали деятельность преступников и предупредили 6 попыток злоумышленников нелегально переправить через государственную границу почти 20 иностранцев. Некоторые из нелегальных мигрантов уже депортированы из Украины", - отмечают в СБУ.
В рамках уголовного производства проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов. Двое человек уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Похоже Мустафа Найем подрабатывал. На зарплату в наблюдательном совете Оборонпрома можно ноги протянуть.