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Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, - Reuters. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Саммит президентов США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина может состояться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.
Подчеркивается,что данное место является успокаивающей средой для проведения обещанных горячих переговоров.
Издание отмечает, что дипломатические источники ждут подтверждения места проведения саммита в Женеве сегодня вечером. При этом швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу Ла Гранж, а также установили баррикады и колючую проволоку.
Топ комментарии
+11 Igor V 184bb5c7
показать весь комментарий09.06.2021 16:25
+6 Татьяна Лайф
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+3 Tema9
показать весь комментарий09.06.2021 16:26
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Когда служил в армии, то особо борзых дедов периодически водили на экскурсию в колонию строгого режима, что была недалеко от части!
Месяца три были, как шёлковые!
П.С. Не там надо организовывать встречу, ой не там !
Но боится видеозаписи.