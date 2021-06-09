РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14897 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежом
6 314 35
Байден (2383) путин (29870) Женева (80)

Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, - Reuters. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Саммит президентов США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина может состояться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Подчеркивается,что данное место является успокаивающей средой для проведения обещанных горячих переговоров.

Издание отмечает, что дипломатические источники ждут подтверждения места проведения саммита в Женеве сегодня вечером. При этом швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу Ла Гранж, а также установили баррикады и колючую проволоку.

Читайте также: Посол США в РФ Салливан примет участие в саммите Байдена и Путина

Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, - Reuters 01
Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, - Reuters 02
Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, - Reuters 03

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Хорошее место утопить куйло
показать весь комментарий
09.06.2021 16:25
+6
Лучше бы встречались на побережье Северного моря в Гааге с видом на какую- нибудь тюрьму , больше толку было бы
показать весь комментарий
09.06.2021 16:52
+3
Тхне якимось історичним символізмом. Це лиш кремляді могли придумати таке місце зустрічі.
показать весь комментарий
09.06.2021 16:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошее место утопить куйло
показать весь комментарий
09.06.2021 16:25 Ответить
Нєа. Це його найкращі друзі в єс, вони його в дупу цілують
показать весь комментарий
09.06.2021 16:27 Ответить
Ну и пускай целуют, пока ***** головой в бочку с голодными пираньями опустят... Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters - Цензор.НЕТ 1504
показать весь комментарий
09.06.2021 16:48 Ответить
Чтобы утопить его надо еще из бункера вытащить. А уж насчет его потопляемости я вообще не берусь прогнозы делать.
показать весь комментарий
09.06.2021 16:32 Ответить
А если сверху еще и напористой струей?
показать весь комментарий
09.06.2021 16:39 Ответить
Это можно, но зеледент всю мощь своей струи на зебирателей потратил...
показать весь комментарий
09.06.2021 16:44 Ответить
Боюсь приедет двойник или тройник, а может и все сразу
показать весь комментарий
09.06.2021 17:27 Ответить
Лучше пусть приезжает по частям.
показать весь комментарий
09.06.2021 17:34 Ответить
Т.н. президенту РФ, скорее всего, будет не до видов, поскольку Байден, несомненно, будет его мордой по столу возить за все хорошее.
показать весь комментарий
09.06.2021 16:26 Ответить
Тхне якимось історичним символізмом. Це лиш кремляді могли придумати таке місце зустрічі.
показать весь комментарий
09.06.2021 16:26 Ответить
Про "успокаивающую среде"......
Когда служил в армии, то особо борзых дедов периодически водили на экскурсию в колонию строгого режима, что была недалеко от части!
Месяца три были, как шёлковые!
П.С. Не там надо организовывать встречу, ой не там !
показать весь комментарий
09.06.2021 16:37 Ответить
Будет ли встреча? Блинкен просто так пригрозил санкциями против потока, если путин не выкроет время в его "плотном графике" для встречи. Учитывая, что несколько дней назад эмир Катара отказался приехать в Россию, потому как путин не удостоил его личной встречей, все это выглядит неоднозначно. Двойника выставлять стремно, заметят сразу. Тройника - тем более, заметят еще до того, как сядет в самолет. Может пришлют чучело из *****, х/з...
показать весь комментарий
09.06.2021 16:39 Ответить
Жаль.Вид внутреннего двора тюрьмы в Гуантанамо ***** бы пошел на пользу гораздо больше
показать весь комментарий
09.06.2021 16:41 Ответить
Не так быстро
показать весь комментарий
09.06.2021 17:13 Ответить
И баррикады с колючей проволокой! За тушку ***** опасаются?
показать весь комментарий
09.06.2021 16:43 Ответить
Лучше бы встречались на побережье Северного моря в Гааге с видом на какую- нибудь тюрьму , больше толку было бы
показать весь комментарий
09.06.2021 16:52 Ответить
а ещё лучше на передовой с видом на обдроченцав-отпалчленцав Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters - Цензор.НЕТ 3519
показать весь комментарий
09.06.2021 17:22 Ответить
ну или хотя бы в Сан-Франциско, с видом на Алькатрас)))
показать весь комментарий
09.06.2021 18:59 Ответить
В Штаты его не затащишь, даже вместе с бункером не поедет
показать весь комментарий
09.06.2021 19:43 Ответить
Шкода чистої води отого озера,щоби загажувати її таким гівном,як товариш пуцик.Але там,поряд із віллою, є вельми гарний майданчик,який можна прикрасити чудовою шибенецею,яка дуже би гарно вписувалася у оточуюючиі краєвиди. От на отому пристрої непогано-би було перекрити кремлепсячій свині кисень. Уявляєте друзі,наскільки би повітря у Європі стало б чистішим?
показать весь комментарий
09.06.2021 16:55 Ответить
а должны были в "Элефане" ? ))))
показать весь комментарий
09.06.2021 16:57 Ответить
А ещё со своей посудой и едой.
показать весь комментарий
09.06.2021 17:07 Ответить
Путину важно где там посрать, а не Женевское озеро.
показать весь комментарий
09.06.2021 17:12 Ответить
так он только на судно ходит Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters - Цензор.НЕТ 6538 у него есть переносное Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters - Цензор.НЕТ 6538 боится шо по его катяху узнают его болячки и посчитают когда сдохнет.
показать весь комментарий
09.06.2021 17:24 Ответить
Мог бы схитрить и подсунуть какашку какого-нибудь спортсмена.
Но боится видеозаписи. Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters - Цензор.НЕТ 777
показать весь комментарий
09.06.2021 21:58 Ответить
!!!! Дааааа, до чего дошло. Шеф со своим агентом,засланым козчком встречаются как типа для переговоров. Мир любит интересное !! На самом то деле,Агент Путин,всё чётко и беспрекословно выполняет, ликвидация России изнутри идёт должным образом,и на всех направлениях.
показать весь комментарий
09.06.2021 17:36 Ответить
Не фантазируте. Нет никакой "ликвидации рОССИИ изнутри". Оппозиция или сидит, или в бегах. Гайки закручены до отказа. А резьбу на рОССИИ не соврёт НИКОГДА.
показать весь комментарий
09.06.2021 17:40 Ответить
никогда не говори "никогда". Только за прошедшие 100 лет рашка разваливалась уже дважды. Третий и окончательный развал Орды не за горами.
показать весь комментарий
09.06.2021 19:01 Ответить
СССР разобрали на запчасти сами партийцы - так им ************* то, что они развели.
показать весь комментарий
09.06.2021 21:59 Ответить
Что-то незаметно .
показать весь комментарий
09.06.2021 19:51 Ответить
На вилах его "принимать" надо, а не на вилле. Но это, конечно, не о Бандене...
показать весь комментарий
09.06.2021 17:38 Ответить
Живописно.Больному будет полезно.Лесной воздух.Свежий бриз.Умиротворители Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters - Цензор.НЕТ 9727
показать весь комментарий
09.06.2021 17:40 Ответить
Интересно , у путлера есть 'грибной человек ' с собой , или он ничего не ест и не пьёт ?
показать весь комментарий
09.06.2021 17:46 Ответить
У него таких людей - отряд октябрят - на все случаи.
показать весь комментарий
09.06.2021 22:00 Ответить
 
 