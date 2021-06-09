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Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Вчера, 8 июня 2021 г. на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины доставлен гуманитарный груз общим весом 11,69 тонн от Международного комитета Красного Креста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции 01

Автомобиль доставила гуманитарный груз - товары медицинского назначения, медицинское оборудование - через КПВВ "Новотроицкое".

Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции 02
Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции 03

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Отмечается, что "гуманитарка" передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции 04

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Есть ,теория , что европейцы и красный крест будут бороться за права зомби и присылать им гуманитарную помощь, даже если зомби будут их жрать ... Эта помощь очень бы приводилась украинским гражданам , а не мордору.
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09.06.2021 16:29
+3
Вазелин в перечне, товаров медицинского назначения, есть !?
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09.06.2021 16:33
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До слова "толерантні".
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09.06.2021 16:27 Ответить
Это, с некоторых пор, синонимы.
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09.06.2021 16:28 Ответить
Есть ,теория , что европейцы и красный крест будут бороться за права зомби и присылать им гуманитарную помощь, даже если зомби будут их жрать ... Эта помощь очень бы приводилась украинским гражданам , а не мордору.
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09.06.2021 16:29 Ответить
Им надо высылать то, что у них действительно не хватает- 12тн. здравого смысла.
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09.06.2021 16:30 Ответить
и никому не интересно как этот груз используют и кто?
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09.06.2021 16:31 Ответить
нет...никому...
нормальные знают что разворовывается и продается...
а милосердно-упоротым важен сам факт доставки и освещения сего факта...а то что это услуга ихтамнетам и что как гум.помощь она никогда не дойдет нуждающимся - это пофиг...
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09.06.2021 16:38 Ответить
да продадут боевики это всё кацапам, а деньги пропьют и проколят .. это и так понятно ..
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09.06.2021 16:46 Ответить
Вазелин в перечне, товаров медицинского назначения, есть !?
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09.06.2021 16:33 Ответить
Яду ? Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3903
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09.06.2021 16:39 Ответить
Еще одни пособники террористов красный крест, А с территории рефии почему не заезжают?
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09.06.2021 17:41 Ответить
12 тонн презервативов им, чтобы не размножались
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09.06.2021 19:52 Ответить
Це ж пряме фінансування міжнародного тероризму і російських фашистів . Фінансування війни і вбивств людей .
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09.06.2021 21:37 Ответить
Такий месседж повинен бути від української делегації в ООН!
Чому ТАМ цих заяв НЕМАЄ?!!
МЗС України СПИТЬ вже 3-й рік. Ну да, від Бубочку НЕМАЄ КОМАНДИ ПРО ЦЕ КАЗАТИ.
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11.06.2021 08:12 Ответить
 
 