Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции. ФОТО

Вчера, 8 июня 2021 г. на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины доставлен гуманитарный груз общим весом 11,69 тонн от Международного комитета Красного Креста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Автомобиль доставила гуманитарный груз - товары медицинского назначения, медицинское оборудование - через КПВВ "Новотроицкое".





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Красный Крест должен требовать доступа к пленным, отправляя гуманитарную помощь в ОРДЛО, - Гармаш

Отмечается, что "гуманитарка" передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.