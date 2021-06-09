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Схема подделки украинских паспортов блокирована в Днепре, "клиентами" были террористы "ДНР", - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Схема подделки украинских паспортов блокирована в Днепре,

Контрразведка СБУ в Днепре блокировала деятельность злоумышленников, которые подделывали документы для жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма. Среди их "клиентов" были участники НВФ "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, нелегальный бизнес по подделке пакета документов для получения официального статуса переселенца организовала жительница Днепра.

Она оформляла клиентам, среди которых были и фигуранты санкционных списков, новые удостоверения, подтверждающие личность. В паспорта граждан Украины, чаще всего просроченные, вклеивали новые фотографии, а данные на обороте подтверждали поддельной печатью Государственной миграционной службы.

В документ вносились данные о регистрации места проживания, что позволяло получить статус переселенца. Сфальсифицированный пакет документов заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта.

По оперативным данным, противоправная деятельность длилась в течение года. За это время почти два десятка человек получили возможность легализоваться на территории Украины.

Правоохранители во время проведения санкционированного обыска по месту жительства организатора изъяли поддельные документы, печати и штампы государственных органов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору схемы.

Продолжается досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к фальсификации документов, и заказчики, которые воспользовались незаконными услугами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблокирован канал переправки мигрантов через территорию Украины в страны ЕС. Стоимость "услуги" - $3-6 тыс. с человека, - СБУ. ФОТО

Схема подделки украинских паспортов блокирована в Днепре, клиентами были террористы ДНР, - контрразведка СБУ 01
Схема подделки украинских паспортов блокирована в Днепре, клиентами были террористы ДНР, - контрразведка СБУ 02
Схема подделки украинских паспортов блокирована в Днепре, клиентами были террористы ДНР, - контрразведка СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Почти год ? А как контролируют "кормильцев" , которые получают рашисткий паспорт ?
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09.06.2021 17:20 Ответить
террористы с 2014 года без всяких препятствий получают те документы от Украины которые им нужны. Т.к. их называют "нашими людьми"
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09.06.2021 17:35 Ответить
"...Сфальсифицированный пакет документов заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта..."

А куди дивилась міграційна служба? Вони що, не перевіряють що їм підсовують?

"...По оперативным данным, противоправная деятельность длилась в течение года. За это время почти два десятка человек получили возможность легализоваться на территории Украины...
...Устанавливаются все лица, причастные к фальсификации документов, и заказчики, которые воспользовались незаконными услугами..."

А тих що отримали паспорти вже арештували? Допитують? Встановили через кого вони виходили на дану особу?
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09.06.2021 17:58 Ответить
справа у тому, що в Україні немає єдиного реєстру громадян, він зараз лише формується за рахунок видачі паспортів-карток, тобто це практично перепис населення у довжину кілька років: при такій процедурі людина отримує номер свого діла, і ці дані повинні буть доступні по всій україні відповідним особам із правом доступа. а в дирі усе по паспортним столам у паперовому вигляді по шухлядкам по жекам, запит не можливий. короче десь так.
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09.06.2021 19:35 Ответить
скільки можна його формувати? Вже 7 рік пішов!
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10.06.2021 07:01 Ответить
ти б краще спитав, чи анулювали вони цим легалізованим сєпарам ті паспорти.
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09.06.2021 19:36 Ответить
А чо они подделывали паспорта в Днепре а не в у себя в ДНР?
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09.06.2021 20:09 Ответить
Просто треба анулювати макулатурні паспорти . Дійсним документом має залишитись лише пластиковий і електронний паспорт в "Дія" .
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09.06.2021 21:43 Ответить
не боїшся, що база полетить та станеш ніким із шматочком пластику? ))
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10.06.2021 07:02 Ответить
а зі шматочком паперу не боїшся? пластик хоч води не боїться Схема підробки українських паспортів блокована в Дніпрі, "клієнтами" були терористи "ДНР", - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 343
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10.06.2021 15:03 Ответить
 
 