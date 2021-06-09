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Украинский персонал в миссии НАТО в Афганистане вернулся в Украину, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Весь личный состав украинского национального персонала в миссии НАТО в Афганистане "Решительная Поддержка" вернулся в Украину в период с 1 по 5 июня 2021 г. рейсом самолета Воздушных сил ВС Украины Ил-76МД.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

Украинский персонал в миссии НАТО в Афганистане вернулся в Украину, - Генштаб ВСУ 01

Плановое возвращение состоялось в соответствии с решением НАТО о завершении деятельности Миссии, которое было принято 14 апреля 2021 г.

В состав Тренировочно-совещательного Миссии НАТО в Исламской Республике Афганистан входил 21 военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Украинский персонал в миссии НАТО в Афганистане вернулся в Украину, - Генштаб ВСУ 02

Основными задачами украинского национального персонала были: выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе Миссии РП-А; ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности; выполнение мероприятий по противодействию применения самодельных взрывных устройств и обезвреживании взрывоопасных предметов; дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и тому подобное.

Украинский персонал в миссии НАТО в Афганистане вернулся в Украину, - Генштаб ВСУ 03

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Украинский персонал в миссии НАТО в Афганистане вернулся в Украину, - Генштаб ВСУ 04
Украинский персонал в миссии НАТО в Афганистане вернулся в Украину, - Генштаб ВСУ 05

"Полученный опыт украинские военнослужащие будут применять на Родине. В частности, выполняя задачи по назначению по противодействию вооруженной агрессии РФ в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в Генштабе.

Украинский персонал в миссии НАТО в Афганистане вернулся в Украину, - Генштаб ВСУ 06

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Справка: Тренировочно-совещательный Миссия НАТО "Решительная поддержка" (англ. Resolute Support Mission) в Афганистане начала деятельность 1 января 2015 в рамках реализации решений саммита НАТО в Чикаго (май 2012 года) о предоставлении правительству Афганистана дальнейшей помощи в развитии афганских национальных сил безопасности и обороны. Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане официально сменила другую операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), чья деятельность была завершена 28 декабря 2014 г.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Ви все проспали, наші вояки беруть участь у місіях НАТО вже давно.
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09.06.2021 18:15
+5
Выводите всех всех... И нынешние "друзья" Раши талибы, которым они платили за головы американцев, через пару лет будут в Таджикистане, через пять в Узбекистане.. ну а там и до мусульманского Поволжья рукой подать. И тогда найдутся другие, те которые будут уже платить за другие головы ( скрепоносные).
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09.06.2021 18:56
+5
В Збройних Силах України щоб попасти в таку місію потрібно в геншатаб віддати за 6 місяців зарплату
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09.06.2021 20:25
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А що вони там робили, якщо ми не в НАТО і навіть не близько?!
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09.06.2021 17:47 Ответить
Мабуть повернули цих хлопців, щоб вони зараз зайняли керівні посади в міністерстві оборони України, я правильно зрозумів?
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09.06.2021 17:49 Ответить
Ви все проспали, наші вояки беруть участь у місіях НАТО вже давно.
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09.06.2021 18:15 Ответить
Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 4231
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09.06.2021 18:13 Ответить
А та війна, як казав один ветеран, була такою маячнею... І чого туди полізли, щоб посадовити замість одного кретина -- іншого? Замість Аміна, котрого Брєжнєв сам вітав, пройдоху Бабрака Кармаля.
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09.06.2021 18:25 Ответить
Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 2130
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09.06.2021 18:34 Ответить
и не забудь с разбега поцеловать в сраку ватного розенбаума!
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09.06.2021 20:03 Ответить
И прицепить фото настоящего Ан-12 а не ЛЛ на его базе...
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09.06.2021 20:40 Ответить
савочек
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09.06.2021 18:42 Ответить
Выводите всех всех... И нынешние "друзья" Раши талибы, которым они платили за головы американцев, через пару лет будут в Таджикистане, через пять в Узбекистане.. ну а там и до мусульманского Поволжья рукой подать. И тогда найдутся другие, те которые будут уже платить за другие головы ( скрепоносные).
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09.06.2021 18:56 Ответить
В Збройних Силах України щоб попасти в таку місію потрібно в геншатаб віддати за 6 місяців зарплату
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09.06.2021 20:25 Ответить
А дома не чем заняться ?Основными задачами украинского национального персонала были: выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе Источник: https://censor.net/ru/p3270438, А кросс хотя бы 5 км. с полной слабо ?! Оружие выдали для фото ?
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10.06.2021 20:45 Ответить
 
 