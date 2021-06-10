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Крым (26022) Amazon (8)

На Amazon продают золотую подвеску в виде карты Украины без Крыма. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Один из продавцов на площадке Amazon продает золотую подвеску в виде карты Украины без Крыма.

Как видно из описания на сайте, украшение 585 пробы стоит €249.95, передает Цензор.НЕТ.

На Amazon продают золотую подвеску в виде карты Украины без Крыма 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - журналист Йозвяк

Стоит отметить, что у того же продавца можно купить подвески в виде карт других стран, но они полные.

На Amazon продают золотую подвеску в виде карты Украины без Крыма 02

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
Аккаунт ******** 100%.
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10.06.2021 00:03
+26
Эти карты, всех стран, выпускает, под заказ, немецкое ювелирное ателье и продаёт через Amazon.
Вот ссылка https://sww-schmuck.shop/?s=Ukraine
Я им только что 5 отзывов накатал с ссылками на юридическую ответственность.
Будем надеяться, что они исправят.
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10.06.2021 01:50
+25
Амазон, - это всего лишь площадка, а вот узнать бы откуда у продовца роги ростут, было бы интересно. Хотя, впрочем, и так понятно
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10.06.2021 00:21
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Правила форума Совет форумчан
да им все равно. что шанхайцам кассабы заказали то они и сделали.
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10.06.2021 01:18 Ответить
***** купит себе и Лавруше, и поедет на Евро 2020
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10.06.2021 00:01 Ответить
Да забздять , бо поки вони там (на Євро) будуть Шойгу з Івановим звинуватють ***** в таємній сімпатії до України и дадуть підсрачник .
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10.06.2021 01:09 Ответить
Куда ехать? Санкт-Петербург проведёт шесть матчей группового этапа
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10.06.2021 01:33 Ответить
Вынести строгий выговор товарищу Безосу, но очень нежно, потому что он в состоянии выкупить и саму Украину в ее нынешнем экономическом состоянии
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10.06.2021 00:03 Ответить
Аккаунт ******** 100%.
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10.06.2021 00:03 Ответить
SWw Schmuckwaren GmbH
Walkmühleweg 28
75365 Calw
Telefon 07051-9608828
Эл. Почта: [email protected]
Веб-сайт: sww-schmuck.de
МАГАЗИН: schmuckador.de
Registergericht Stuttgart - HRB 252142
UST-ID-Nr. DE 144523000
Geschäftsführer: Sven Wilhelm

Подробная информация о продавце
Название компании: SWw Schmuckwaren GmbH
Тип бизнеса: частный бизнес
Номер торгового реестра: 252142
Номер плательщика НДС: DE144523000
Представительское имя: Свен ВильгельмТелефон: 07051-9608828
Адрес службы поддержки клиентов:Walkm & uuml; hleweg 28CalwБаден-Вюртемберг75365DE
Рабочий адрес:Walkm & uuml; hleweg 28CalwБаден-Вюртемберг75365DE
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10.06.2021 02:03 Ответить
знаєте скільки мордовців наразі є в Германії?
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10.06.2021 07:41 Ответить
І що, із-за цього не треба скаржитися продавцю на його товар?
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10.06.2021 08:05 Ответить
Безос, следи за базаром !!!
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10.06.2021 00:05 Ответить
Это СБУ выявляет лояльных россии граждан...
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10.06.2021 00:13 Ответить
Амазону плевать . Он карту Америки без Калифорнии и Техаса , присоединеных к Мексике , будет продавать если выгодно .
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10.06.2021 00:13 Ответить
Амазон, - это всего лишь площадка, а вот узнать бы откуда у продовца роги ростут, было бы интересно. Хотя, впрочем, и так понятно
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10.06.2021 00:21 Ответить
Если оттуда, то им следовало бы не пожлобиться и продавать такую карту за гроши - в целях пропаганды.
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10.06.2021 00:37 Ответить
За любим таким кіпішом, стирчать роги кацапа.
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10.06.2021 08:05 Ответить
Такие карты Амазон продавал бы в Мексике, причем разошлись бы на ура (или, с другой стороны, продавал бы карты Мексики с Калифорнией и Техасом). За поребриком продавал бы карты запоребрика с Аляской, а для Японии включил бы Курилы.
А что, ничего личного, только бизнес. И вообще, какая Амазону разница?
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10.06.2021 00:36 Ответить
Очень важный момент - с территориями, а не без!
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10.06.2021 10:59 Ответить
и маму свою На Amazon продають золоту підвіску у вигляді карти України без Криму - Цензор.НЕТ 6466
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10.06.2021 01:33 Ответить
Угу, и реальную карту Армении, без Карабаха.
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10.06.2021 03:47 Ответить
Аляска-отдельно)))
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10.06.2021 06:49 Ответить
не хватает носастого клоуна, выгравированного на этом медальоне
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10.06.2021 00:14 Ответить
та коли американери знали, як виглядають інші країни?
не смішіть моїх капців
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10.06.2021 00:15 Ответить
ну тупые? Задорнова насмотрелся? малорослик...
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10.06.2021 01:13 Ответить
нашо ти з хером у роті до людей звертаєшся, тобі так зручніше?
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10.06.2021 01:24 Ответить
это же ты рассказываешь о тупых америкосах, так что хер во рту у тебя, еще и на бутылке наверное сидишь? иди задорнова смотри, подкацапенок мелкий
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10.06.2021 11:48 Ответить
чё-то жиденько кц ответили на футболки... без фантазии
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10.06.2021 00:20 Ответить
я продаю золотую подвеску с картой Украины включая Крым и Таганрог.
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10.06.2021 00:23 Ответить
Ничего личного, только бизнес. Эта особь тоже из породы "какая разница".
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10.06.2021 00:32 Ответить
Тухлый вброс от балалаек)) Все равно на Евро будет представлена нормальная карта Украины))
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10.06.2021 00:35 Ответить
так Безос як раз однієї крові з "какая разница "))) тому нема нічого дивного ,один серіали пхає ,аби гроші , хоч і криваві ,другий мапи ...б...ь ця тотальна всесвітня закоханість до України вже 600 років така. а тут ще ці 73 % ,так нас і далі "любити" будуть !
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10.06.2021 00:41 Ответить
Суки!!!!
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10.06.2021 00:43 Ответить
треба мені певно на **** виставити кулон з Україною З КУБАННЮ (і ще деякими частинами областей кацапії) і щоб з більшою пробою золота!
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10.06.2021 00:52 Ответить
Уявляєте ступень дегенерацтва тієї тварини , яка вбухала властні гроші й час на таку херню , яку якщо хто й купить , то ніколи не буде носити ... бо забздить в їх тваринному середовищі , що звинуватять в любові до України .
Таке вигадати лише збоченець може сидячи двума останніми звилинами на унітазі !
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10.06.2021 01:06 Ответить
585проба золота це-12 карат.
999 проба це-24 карати і коштують вони зараз десь 45 євро за грам.
Скільки ця ****** може мати?3-4 грами?Враховуючи,що вона з низькокаратного золота її ціна 100-120 євро максимум.Тут просять 250€.Який ідіот буде так дико переплачувати?Це раз.А по друге:а на який ринок це розраховано,якщо в Україні за таку ****** на шиї можна дістати в морду?Для якоїсь іншої народності причепити на себе карту іншої держави,а не своєї,вважаю малоймовірним.Це може купити тільки україноненависник.І звідси висновок:ненависть до України коштує дорого.
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10.06.2021 01:34 Ответить
Что, не спити пидюрацы?
А ***** Обнуленного там нет подвешенного без яйлов?
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10.06.2021 01:42 Ответить
продаю файл карти світу. Ціна: $111
На Amazon продають золоту підвіску у вигляді карти України без Криму - Цензор.НЕТ 4284
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10.06.2021 01:43 Ответить
Эти карты, всех стран, выпускает, под заказ, немецкое ювелирное ателье и продаёт через Amazon.
Вот ссылка https://sww-schmuck.shop/?s=Ukraine
Я им только что 5 отзывов накатал с ссылками на юридическую ответственность.
Будем надеяться, что они исправят.
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10.06.2021 01:50 Ответить
голова путина на настенной подставке . как чучело головы кабана. была бы дешевле...

.
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10.06.2021 02:20 Ответить
а еще есть скульптор лепящий на морозе из говна...
- скинуться бы ему на бюст карлика На Amazon продають золоту підвіску у вигляді карти України без Криму - Цензор.НЕТ 5113
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10.06.2021 02:28 Ответить
Так тут не только нет Крыма, а нет и Донбасса.
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10.06.2021 04:20 Ответить
Харькова нету и Одессы..
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10.06.2021 05:09 Ответить
Та і Львів із Закарпатьям здається відсутній?!
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10.06.2021 07:42 Ответить
Одно тупое продаёт,второе такое-же придбае.А вы бездари рекламируете.
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10.06.2021 06:42 Ответить

Украинцы - основатели Кубанского и Донского казачества..
Не любят современные коварные российские лже -историки вспоминать о том, что первые казаками на Дону были казаки украинцы во главе с военным и политическим деятелем 16-го века, волынским магнатом украинским, князем Дмитрием Вишневецким . Даже со страниц истории тщательно убираются упоминания о той исключительной роли, которую сыграл князь Дмитрий в деле становления казачества на Дону. Так, еще в 2010-м году, с русской Википедии, из статьи, посвященной Байде, можно было узнать подробно о том, как судьба связала Вишневецкого с казацким Доном. Сейчас при кремлёвских фашистах, от того подробного описания ничего не остались. Но как известно, православный украинский, князь Дмитрий Вишневецкий организовал военную базу, которую он создал на острове Хортица, она стала началом Запорожской Сечи. А в 1560-го года князь Вишневецкий во главе 5 000 украинских казаков отправляется в поход к устью Дона где осадил турецкую крепость Азов. Он навеки перекрыл татарам через Дон путь в глубину лапотной Московии и на восток Украины. В 70 километрах от Азова вверх по Дону князь Дмитрий основывает украинский казацкий городок, который называет Черкасский город, в память об украинских Черкассах. Самым первым донским атаманом стал Украинец Михаил Черкашенин, с которого и начинается настоящая, не выдуманная современными кацапами мифотворцами, история Всевеликого Донского казачества.
Украинский Черкасский город с того времени становится столицей всего Войска Донского, центром донского казачества на 250 лет, А теперь это первое украинское поселение, которое основал князь Дмитрий Вишневецкий, называется станица Старочеркасская, в Ростовской области.-
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10.06.2021 12:36 Ответить

Первыми поселенцами Черкасского городка были исключительно только украинские запорожские казаки, пришедшие вместе с Дмитрием Вишневецким. Они и стали ядром будущего донского казачества. Но уже через сто лет после этих событий появились первые казачьи поселения москалей - лапотников в устье реки Вороны, в верхнем течении Дона, у донецких Раздор казаками которых в основном были татары, ногайцы, калмыки.....и небольшое число ужасных лапотных москалей угро - финнов бежавших крепостных - рабов.Дмитрий Вишневецкий с украинским казачьим войском прошёл с боями завоевал и подчинил всю Кубань и Дон. Под влиянием кремлёвского фашизма, теперь на Дону не вспоминают Дмитрия Вишневецкого, как основателя своего войска, а ведь в качестве героя Байду-Вишневецкого изображали все крупнейшие российские историки прошлых веков, например Василий Татищев в своей «Истории Российской с древнейших времен »....В 1563-го году Вишневецкий в Молдавии, в кровавой битве с турками потерпел единственное поражение, он был взят в плен, и попал в руки турецкого султана. После жестоких пыток был казнен в Стамбуле.
В украинской истории князь Вишневецкий вошел как героический казак Байда, который до самого конца не повиновался ни туркам, ни москалям, и был основателем Запорожской Сечи, и казачества на Дону и Кубани. Сейчас москали лапотники запретили вспоминать о Вишневецком, как об основателе Донского войска. Но не годится нам, славянам Украинцам, страдать историческим беспамятством в отношении славных дел своих собственных героических предков. Поэтому не забудем, украинскую этническую территорию Кубани, и то что в зарождении казачества на Дону это дело наших украинских рук.﻿-
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10.06.2021 12:38 Ответить
На Amazon продають золоту підвіску у вигляді карти України без Криму - Цензор.НЕТ 768
Точна карта! Це зображення карти Української держави - УНР «Carte de L'Ukraine»
Червоним кольором позначено територію, яку окупували кацапи і вона попала
до складу кривавої тюрми народів срср. Ця карта була видана в Бельгії у 1930 р..
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10.06.2021 07:38 Ответить
Я конечно понимаю патриотизм,но там внизу ссылка на цвета на французском,почитайте,гугл переводчик в помощь!
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10.06.2021 08:29 Ответить
Смысл в размере территории в то время и сейчас
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10.06.2021 08:53 Ответить
Не тупи - ці території заселялись козаками ще у 17 сторіччі.
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10.06.2021 15:44 Ответить
Проститутка твоя Катерина друга і хвойда, а населення Кальміксьуої паланки було українське, з козаків, навіть поьім більше половина населення Юзовки була українцями.
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10.06.2021 17:41 Ответить
Заруби собі на носу - Донбас (басейн річки Сіверський Донець) це Україна На Amazon продають золоту підвіску у вигляді карти України без Криму - Цензор.НЕТ 3022

Запам ятай і всім своїм скажи.
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10.06.2021 18:58 Ответить
Кто был безраздельным хозяином южнее Московского улуса москалей а потом всего юга лапотной Московии до 15 века. Тут спору нет что тюркские народы монголо -татарской Золотой Орды. А Золотую Орду по сути уничтожил Тамерлан который в буквальном смысле слова выжег всё живое в нижней и средней части Волги, Дона и Кубани. И уже после него здесь образовалась огромная свободная безлюдная территория с редкими мигрирующими кочевыми тюркскими племенами.. И вот тогда с 16 века тут начали появляться славные украинские славяне казаки которые и были родоначальниками всех первых донских казаков лапотных москалей. А Кубанские казаки это были сплошные славяне Украинцы но их уничтожили кремлёвские царские сатрапы и коммуно - фашисты. А теперь уже современные так называемые бутафорские кубанские казаки все они ужасные лапотные кацапы в обоссаных портках с вечно пьяными и перекошенными злобными рябыми харями . Да и с рязанским и вологодскими говором и ужасным кацапским матом. Давно уже нет тех славных славян украинских казаков которых боялись все в мире и которые возродили казачество - кацапов в лапотной _московии_орде.
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10.06.2021 12:32 Ответить
Зі всім згоден окрім величчя Тамерлана, Тамерлан рабськи просив у ординського хана Тахтамиша дозволу пройти його територією для нових завоювань...Імя Тамерлану скоріш за все зробили кацапи, щоб затерити своб ординську залежність.
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10.06.2021 15:46 Ответить
Це карта повної оккупації України... Хто сильніший , тому більший шмат.
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10.06.2021 08:49 Ответить
Печерский суд должен арестовать все активы Безоса за рубежом,и только так!
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10.06.2021 08:25 Ответить
Любопытно, кто заказал, ***** или мертвечук?
Уверен ********* из жопезе, в миг расхватают!
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10.06.2021 09:06 Ответить
аааааааа оце лоханулися - ніхто його не купить
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10.06.2021 09:30 Ответить
продавайте з Кримом - так набагато цікавіше
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10.06.2021 09:33 Ответить
Набагато цикавіше с Кубанью
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10.06.2021 09:50 Ответить
во-во, і не набагато дорожче за пуйлову
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10.06.2021 09:59 Ответить
Хохломалоросам типа мертвечука, киви, мураева зайдет на ура.
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10.06.2021 09:52 Ответить
А КТО будет покупать подвеску Украины без Крыма?
Расияне?
Офигенную прибыль он получит!
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10.06.2021 10:05 Ответить
Можно повернуть и по другому, Крымнаш без Украины сейчас и ломаного гроша не стоит, а Украина золотая.
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10.06.2021 10:16 Ответить
прсто подавайте на них в суд
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10.06.2021 13:23 Ответить
На Амазоні і порнографію можуть продавати, так що тепер ? На Amazon продають золоту підвіску у вигляді карти України без Криму - Цензор.НЕТ 989
Теж мені показник для всього світу. Крим це Україна На Amazon продають золоту підвіску у вигляді карти України без Криму - Цензор.НЕТ 3669
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10.06.2021 15:40 Ответить
У Амазон есть правила, которые нарушены этим продавцом.
Products that contain violent or offensive material that has no historical significance. Amazon reserves the right to make a determination on the historical value of the item.

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=200164670&language=en_US&ref=efph_200164670_cont_200164330
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10.06.2021 20:57 Ответить
вопрос не а Амазону, а министру иностранних дел Украини
за что ты, *******, получаешь зарплату?
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11.06.2021 00:37 Ответить
Кто может купить кулон в форме государства? Скорее всего - патриот этого государства, вряд-ли его враг.
Какой патриот Украины будет покупать кулон в виде Украины без Крыма?
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11.06.2021 11:12 Ответить
 
 