На Amazon продают золотую подвеску в виде карты Украины без Крыма. ФОТО

Один из продавцов на площадке Amazon продает золотую подвеску в виде карты Украины без Крыма.

Как видно из описания на сайте, украшение 585 пробы стоит €249.95, передает Цензор.НЕТ.

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Стоит отметить, что у того же продавца можно купить подвески в виде карт других стран, но они полные.