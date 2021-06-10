Задержан убийца 8-летнего мальчика в Покрове. Желая отомстить матери ребенка, мужчина задушил его и бросил в коллектор, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
За убийство 8-летнего мальчика в г. Покров Днепропетровской области полиция задержала 33-летнего мужчину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Днепропетровской области.
Правоохранители напоминают, что сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.
"На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры. Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что к поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и привела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка.
"Как установили полицейские, преступление произошло 2 июня. Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе", - отмечают правоохранители.
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сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.Источник: https://censor.net/ru/p3270521
Эти "профи" будут отпихиваться и не принимать заявление всеми силами! Если неблагополучная семья, то могли и послать, мол ушел с друзьями, вернется.
или ты описываешь как в твоей кацапии все происходит.. ждете, ватники, 3 дня - авось появится сам...?
тогда читай ВНИМАТЕЛЬНО новость - как в Украине: СРАЗУ после заявления - подняты все службы.. И попробуй они не прийми заявление на пропажу 8ми летнего ребенка - все начальство вылетит с работы быстро..
А то что его мать в запое была и только на 4-й день подала заявление - это факт.. вместе со своими собутыльниками.
Тільки вендета ,...тільки так само...тільки адекватно....!!!!
Видно, малой знал кой-чего о его делишках.