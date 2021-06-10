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Задержан убийца 8-летнего мальчика в Покрове. Желая отомстить матери ребенка, мужчина задушил его и бросил в коллектор, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

За убийство 8-летнего мальчика в г. Покров Днепропетровской области полиция задержала 33-летнего мужчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Днепропетровской области.

Правоохранители напоминают, что сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.

"На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры. Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что к поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и привела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка.

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"Как установили полицейские, преступление произошло 2 июня. Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе", - отмечают правоохранители.

Задержан убийца 8-летнего мальчика в Покрове. Желая отомстить матери ребенка, мужчина задушил его и бросил в коллектор, - Нацполиция 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Оно не мужчина...
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10.06.2021 09:47
+9
Мля, дитину за що... ублюдок кончений.
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10.06.2021 09:50
+9
Тварь бешеная, кастрировать ублюдка и на пожизненное в кандалы
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10.06.2021 09:51
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Оно не мужчина...
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10.06.2021 09:47 Ответить
Може воно маніяк ?
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10.06.2021 09:49 Ответить
та судя по датам - там мамашка не лучше.. 4 дня(!) не замечала исчезновение ребенка:

сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.Источник: https://censor.net/ru/p3270521
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10.06.2021 09:59 Ответить
Я так понимаю, что ты ни разу не пробовал в полиции сделать заявление и получить талончик, как этого требует закон.
Эти "профи" будут отпихиваться и не принимать заявление всеми силами! Если неблагополучная семья, то могли и послать, мол ушел с друзьями, вернется.
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10.06.2021 10:17 Ответить
Если пропал взрослый - стандартно выжидают 3 дня. Если пропал ребенок, такой нормы, насколько я знаю, нет. Но моuут "отпихиваться", это таки да.
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10.06.2021 10:27 Ответить
ты совсем дурак или только с утра? это ребенок.. 8 лет.. ушел и НЕ вернулся домой к ночи.
или ты описываешь как в твоей кацапии все происходит.. ждете, ватники, 3 дня - авось появится сам...?
тогда читай ВНИМАТЕЛЬНО новость - как в Украине: СРАЗУ после заявления - подняты все службы.. И попробуй они не прийми заявление на пропажу 8ми летнего ребенка - все начальство вылетит с работы быстро..
А то что его мать в запое была и только на 4-й день подала заявление - это факт.. вместе со своими собутыльниками.
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10.06.2021 11:04 Ответить
оно ромале....циганва как он так и мать.
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10.06.2021 12:48 Ответить
имел соседей цыган и отец избил сына подростка до полусмерти а потом вызвали скорую. На вопрос бригады ответили, что просто упал. Затримано вбивцю 8-річного хлопчика в Покрові. Бажаючи помститися матері дитини, чоловік задушив його і кинув у колектор, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3111
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10.06.2021 15:09 Ответить
Мля, дитину за що... ублюдок кончений.
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10.06.2021 09:50 Ответить
Тварь бешеная, кастрировать ублюдка и на пожизненное в кандалы
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10.06.2021 09:51 Ответить
Пора готовить закон о лишении права голосовать ВСЕХ НЕАДЕКВАТОВ , а также влалельуев иностранных паспортов
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10.06.2021 09:58 Ответить
Задержан ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ в убийстве...
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10.06.2021 09:59 Ответить
Последствия понятные - печаль. Но вот в чем первопричина? Глянул календарь, второе июня это среда. Почему этот мужик квасит по среди недели? Может потому что в стране жопа и безнадега? Все дорожает и тарифы не снизят, хотя нашли решение, а потом протеряли... Может потому что у него поселке работы нет? А кто в этом виноват? Вы правильно подумали, да это он. Ведь все мы презеденты... и це исты на...
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10.06.2021 09:59 Ответить
-- А по четвергам можно? Загляни в календарь.

Затримано вбивцю 8-річного хлопчика в Покрові. Бажаючи помститися матері дитини, чоловік задушив його і кинув у колектор, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 932
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10.06.2021 10:07 Ответить
Понятно. Убийца именно в последние 2 года начал вести такой образ жизни. А до этого был 5 лет образцовым работником и не слазил с доски почета.
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10.06.2021 10:18 Ответить
Это не сейчас началось. Горбачев начал антиалкогольную кампанию не от хорошей жизни. Не хочу спорить о методах самой кампании, когда боролись не столько с пьянством, сколько с алкоголем (в т.ч. вырубывая элитные виноградники), но меры требовались самые неотложные.
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10.06.2021 10:30 Ответить
а в совке была жизнь малина? почему же тогда все резко бухать начали ? Затримано вбивцю 8-річного хлопчика в Покрові. Бажаючи помститися матері дитини, чоловік задушив його і кинув у колектор, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7356
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10.06.2021 10:33 Ответить
Причины бухания в совке ? да очень простые. Государство само целенаправленно спаивало своё население. а) налоги б) проще управлять
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10.06.2021 10:53 Ответить
Те времена когда на работу заганяли под страхом наказаний давным давно прошла. Но многие до сих пор ждут что кто-то будет думать за них, будет им предоставлять работу где нужно плевать в потолок и за это получать каждый день сто-пятьсот баксов. И главное чтоб можно было каждый день еще воровать на работе.
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10.06.2021 10:52 Ответить
Если нет работы -нет денег, нет денег -не за что пить. А тут беспробудное пьянство. Тут дело не в жопе, в которой наша страна оказалась по вине власти, которая уже 30 лет не украинская, а воровская, дело в личности человеческой -если ты вырос скотиной, то скотиной и подохнешь, даже с миллионами в кармане.
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10.06.2021 16:08 Ответить
Да ладно, нету денег это не значит, что не за что бухнуть) Пошел нашел кусок металлолома, сдал и вот у тебя уже есть на бутылку самогонки от бабки Тамарки)
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10.06.2021 16:14 Ответить
Умышленное убийство - в США -пожизненное.
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10.06.2021 10:20 Ответить
Юго-восток - это рабы кацапов.Что еще было ждать от тех животных?
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10.06.2021 10:59 Ответить
Тепер його треба пожиттєво кормить з платників податків, а в цей час мама дитини буде з ума сходить (якщо не зійшла) і думать шо це ПАДЛО землю топче і воздух портить!!!??
Тільки вендета ,...тільки так само...тільки адекватно....!!!!
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10.06.2021 11:14 Ответить
Вот тока не надо писать,шо оно мужчина. Особь,на крайнях,самец.
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10.06.2021 11:27 Ответить
Если бы хотел отомстить матери - задушил бы её саму.

Видно, малой знал кой-чего о его делишках.
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10.06.2021 11:40 Ответить
Мамашу на принудительную стерилизацию.
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10.06.2021 15:01 Ответить
Биомусор.
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10.06.2021 18:48 Ответить
 
 