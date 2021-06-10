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Госпогранслужба (5430) иностранец (457) марихуана (135)

Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Гражданин Германии незаконно пересек границу Украины. Пограничники во время осмотра его вещей обнаружили марихуану.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

44-летнего мужчину остановили военнослужащие отдела "Смильница" сразу после незаконного пересечения им границы из Польши в Украину.

В дальнейшем, при проведении осмотра его вещей пограничники обнаружили вещество темно-зеленого цвета, расфасованное в 13 сигаретах и ​​сверток фольги. Впоследствии было установлено, что это вещество является марихуаной.

По данному факту направлено уведомление в соответствующие правоохранительные органы по выявлению признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров".

За незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда "путешественник" привлечен к административной ответственности с уплатой штрафа в размере 3400 гривен.

По факту перемещения через государственную границу наркотического вещества зарегистрировано уголовное производство по ст. 305, 309 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю объявлено о подозрении в совершении указанных преступлений.

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Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба 01
Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
че прикопались . он не виноват . видимо выступление Зели видел по телеку и решил что у нас легализованы наркотики Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 735
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10.06.2021 10:30
+5
О, мля,.. Вот это защитили Украину от пары косяков. От это борцуны. Бубочке отдайте, нехай скурит наш торчок.
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10.06.2021 10:32
+4
Незаконно пересекая границу вез марихуану...Анекдот для дураков... Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8331
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10.06.2021 10:31
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че прикопались . он не виноват . видимо выступление Зели видел по телеку и решил что у нас легализованы наркотики Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 735
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10.06.2021 10:30 Ответить
зачастили германці...одні велосипедисти вже вважають україну частиною єс, інший, до того ж, що слова нашого президента втілені
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10.06.2021 10:37 Ответить
Незаконно пересекая границу вез марихуану...Анекдот для дураков... Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8331
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10.06.2021 10:31 Ответить
А де граната? Бо коли поліцейські вилучають наркотичні засоби, то обов'язкого там є і граната.
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10.06.2021 12:59 Ответить
О, мля,.. Вот это защитили Украину от пары косяков. От это борцуны. Бубочке отдайте, нехай скурит наш торчок.
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10.06.2021 10:32 Ответить
Херня якась
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10.06.2021 10:32 Ответить
Накурился и заблудился.
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10.06.2021 10:33 Ответить
Наверняка для внутреннего потребления вез, чтобы не искать...
а тут така халепа, але жоч у ЦН попав Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7747
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10.06.2021 10:34 Ответить
Поляки прошляпили крутого наркодилера Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4814ганьба...
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10.06.2021 10:38 Ответить
Дожились, нелегали з Німеччини лізуть...
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10.06.2021 10:39 Ответить
Цікаво в Німеччині косяки крутять, прямо як в неньці. В Юкей за багато років НІ РАЗУ не бачив косяка з цигарки зробленого, всі в самокрутки загортають.
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10.06.2021 10:44 Ответить
Они косяки через сигаретные фильтры дуют. Извращенцы.
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10.06.2021 12:09 Ответить
чувак шёл к успеху, начитался в немецких ЗМИ шо Украина это уже вторая Голландия (свободный ганджубас, проститутки, гей парады с п.дарасами и лесбухами, казино с катранами) и рванул в неньку! а может нашего гаранта, выступающим с трибуны после воскресных шашлыков, увидел.... вообщем сглупил пацан...
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10.06.2021 11:21 Ответить
И пусть после этого хоть одна тварь скажет, что наши доблестные пограничники не работают!
Браво! Медали всем!
Прес-службе Госпогранслужбы - медаль "******** года"
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10.06.2021 11:33 Ответить
Почему незаконно? У нас же с ними БЕЗВИЗ. Громадянин Німеччини незаконно перетнув кордон з Україною, при собі в нього виявили марихуану, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8595
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10.06.2021 11:35 Ответить
Гражданин Германии под марихуаной пересек незаконно границу Украины.. то как он пересек перед этим Польшу он даже не заметил...
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10.06.2021 11:50 Ответить
марихуану отпустили.
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10.06.2021 12:10 Ответить
Німець віз маріхуану, а точніше коноплю, мабуть Вальдемару, бо надивившись його відосів зрозумів, що вже потрібно.
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10.06.2021 13:00 Ответить
У погранцов запасы закончились
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11.06.2021 17:14 Ответить
 
 