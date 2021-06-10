В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Трех пациентов Одесского областного медицинского центра психического здоровья обнаружили на кладбище. Все они имеют инвалидность: у одного - травма головы, у другого нет обеих ног, а третий - передвигается ползком.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище. Там их и нашли неравнодушные граждане. Всех троих временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства",- написала омбудсмен.
Во время разговора с руководителем центра Денисовой удалось выяснить, что 4 июня около 16.30 в заведение "скорой" доставили троих мужчин. Один из них подтвердил, что они действительно находились на лечении в Одесском областном медцентре психического здоровья.
"В указанном заведении моему представителю подтвердили, что найденные мужчины - их пациенты, которых выписали накануне по собственному желанию и по письменному заявлению. И объяснили, что указанные лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра, к ним не применяли принудительной госпитализации",- рассказала Денисова.
Кроме того, все трое не были признаны судом недееспособными. Больные имели возможность самовольно оставлять медцентр и возвращаться туда по желанию. Однако, "как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 километров" омбудсмену в медучреждении не объяснили.
По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК - "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни".
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жесть-жестяная
https://nv.ua/ukraine/politics/pyat-samyh-denezhnyh-shem-v-sfere-gosmediciny-kotorye-unichtozhila-suprun-rassledovanie-nv-50006107.html
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https://voxukraine.org/ru/fejk-suprun-i-soros-hotyat-unichtozhit-meditsinu-v-ukraine-s-pomoshhyu-reformy/
https://www.unian.net/politics/10447338-pri-suprun-na-zakupke-lekarstv-sekonomili-800-millionov-rukovoditel-pacientskoy-organizacii-video.html
Даже сейчас после проверки всплывет много интересного.
ВСЕХ кто причастен к даному уголовному преступлению, включая водятла.
Нет слов. КАК можно взять и бросить безпомощных? даже в ******** таких зашкваров не исполняют.