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В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Трех пациентов Одесского областного медицинского центра психического здоровья обнаружили на кладбище. Все они имеют инвалидность: у одного - травма головы, у другого нет обеих ног, а третий - передвигается ползком.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище. Там их и нашли неравнодушные граждане. Всех троих временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства",- написала омбудсмен.

Во время разговора с руководителем центра Денисовой удалось выяснить, что 4 июня около 16.30 в заведение "скорой" доставили троих мужчин. Один из них подтвердил, что они действительно находились на лечении в Одесском областном медцентре психического здоровья.

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"В указанном заведении моему представителю подтвердили, что найденные мужчины - их пациенты, которых выписали накануне по собственному желанию и по письменному заявлению. И объяснили, что указанные лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра, к ним не применяли принудительной госпитализации",- рассказала Денисова.

Кроме того, все трое не были признаны судом недееспособными. Больные имели возможность самовольно оставлять медцентр и возвращаться туда по желанию. Однако, "как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 километров" омбудсмену в медучреждении не объяснили.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК - "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни".

В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова 01
В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова 02
В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова 03
В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова 04
В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова 05
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Топ комментарии
+38
Судьи - воры и взяточники, полиция с прокурорами - бандиты, врачи - маньяки, правительство - предатели, все как положено, зазеркалье...
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10.06.2021 10:36
+28
Ватники-избиратели - тоже в этот список, в самое начало.
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10.06.2021 10:44
+14
На календарик посмотри, недолуге, и переставай пить такое. А это тебе причина

В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова - Цензор.НЕТ 1598
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10.06.2021 10:51
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Правила форума Совет форумчан
Все по *********, такий час.
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10.06.2021 10:34 Ответить
Судьи - воры и взяточники, полиция с прокурорами - бандиты, врачи - маньяки, правительство - предатели, все как положено, зазеркалье...
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10.06.2021 10:36 Ответить
Ватники-избиратели - тоже в этот список, в самое начало.
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10.06.2021 10:44 Ответить
не из космоса они беруться, а плоть от плоти от мудрого працевитого нарыду
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10.06.2021 10:45 Ответить
скажут захотели на 7км отовариться, но перепутали с кладбищем...
жесть-жестяная В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова - Цензор.НЕТ 9544
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10.06.2021 10:37 Ответить
Адєсса город жукова, мішки-япончика і Бернеса.
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10.06.2021 11:15 Ответить
Это вам медреформа имени СУПРУН!!
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10.06.2021 10:38 Ответить
̶Г̶р̶о̶ш̶і̶ кладовища йдуть за пасьєнтом.
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10.06.2021 10:40 Ответить
Це не реформа, це у дикунів немає серця немає моральності
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10.06.2021 10:45 Ответить
Это последствия преостановки финансирования психличебниц! А их перестали финансировать потому что у нас реформа СУПРУН!! Цель реформы снизить расходы на медицину чтобы можно было больше своровать!!!
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10.06.2021 10:46 Ответить
На календарик посмотри, недолуге, и переставай пить такое. А это тебе причина

В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова - Цензор.НЕТ 1598
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10.06.2021 10:51 Ответить
сам написал УМЕНЬШЕНИЕ так что и требовалось доказать!! наверно сильно тебя в детсве головой уронили!!
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10.06.2021 10:53 Ответить
Так кто уменьшил за два года финансирование и установленные тарифы лечения в медицине? Календарик посмотри и протрезвись.
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10.06.2021 10:59 Ответить
та какая разница кто!! что при ПЕТЕ это была реформа СУПРУН что при ЗЕЛЕ это остается таже реформа с теме же нормативами и исполнителями!! Или ты мне счас начнешь расказывать что ЗЕ выполнил свое обещание и отменил реформу?!!
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10.06.2021 11:02 Ответить
Врешь. От реформы Супрун осталось одно название. Напомнить каких идиотов подобные тебе привели к власти в медицине?

В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 9744
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10.06.2021 11:04 Ответить
Да да да осталось одно название, но больницы диспенсеры лечебницы закрываются именно так как прописано в той самой реформе от которой ничего не осталось!!!
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10.06.2021 11:07 Ответить
Врешь снова, недолуге

В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 7533
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10.06.2021 11:14 Ответить
кому я больше поверю министру которого в глаза не видел нику под номером который даже свои имя фамилию боится показать или так сказать своему отцу пенсионеру который в силу возраста не вылазит из больниц!!!
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10.06.2021 11:17 Ответить
В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 8979
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10.06.2021 11:19 Ответить
"...какаяразница..."(с), говоришь? В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 2882 Ню-ню... В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 1885
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10.06.2021 13:15 Ответить
Так всё правильно! Это значит, что при нынешнем гаранте народ стал здоровее и нефиг его лечить. Деревья сажать - это да, это дело нужное.
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10.06.2021 10:56 Ответить
не мешайте Руслану пребывать в плену своих фантазий . ну обнаружил он у себя в штанах говно . понятно же что не он это наделал . виноват или Порох или Супрун
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10.06.2021 10:59 Ответить
Совсем кукухой поехало? Или во времени заблудилось с перепою? Тогда тебе к ним, самое оно.
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10.06.2021 10:47 Ответить
как ты связываешь эти два события??
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10.06.2021 10:48 Ответить
молча связываю используя мозги а ты можешь и дальше расказывать про деньги которые ходят хер знает куда!!
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10.06.2021 10:50 Ответить
Журнал Новое Время назвал пять самых денежных схем в сфере госмедицины, которые уничтожила Ульяна Супрун, чем нажила себе могущественных врагов.

https://nv.ua/ukraine/politics/pyat-samyh-denezhnyh-shem-v-sfere-gosmediciny-kotorye-unichtozhila-suprun-rassledovanie-nv-50006107.html
Проверка фейков в рамках партнерства с Facebook

https://voxukraine.org/ru/fejk-suprun-i-soros-hotyat-unichtozhit-meditsinu-v-ukraine-s-pomoshhyu-reformy/
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10.06.2021 11:02 Ответить
Да да да до реформы СУПУРУНИХИ все воровали а теперь не воруют! Ну если теперь не воруют то почему врачей стало меньше!! больниц стало меньше!! лекарств стало меньше!! ТЕПЕРЬ ЖЕ НЕ ВОРУЮТ!! Значит всего должно быть больше а стало меньше!! ПО МОЕМУ КТО ТО ****** ПРИЧЕМ ТАК ЧТО АЖ ИЗ ШТАНОВ ВЫПРЫГИВАЕТ!!!!
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10.06.2021 11:06 Ответить
При Супрун на закупке лекарств сэкономили 800 миллионов - руководитель пациентской организации (видео)
https://www.unian.net/politics/10447338-pri-suprun-na-zakupke-lekarstv-sekonomili-800-millionov-rukovoditel-pacientskoy-organizacii-video.html
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10.06.2021 11:09 Ответить
Да согласен съэкономили и разворовали! УРА ДАЗДРАВСТВУЕТ ЭКОНОМИЯ НА ЛЕКАРСТВАХ!!!
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10.06.2021 11:11 Ответить
А дебил читать обучен или только срать здесь? Прочитать о чем написано религия не позволяет или врожденное скудоумие?
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10.06.2021 11:16 Ответить
Времени жалко тратить чтобы читать очередной бред сивой кобылы! зачем что то читать если можно просто пойти в ближайшею клинику и тебе раскажут что именно могут тут тебе сделать бесплатно за счет съэкономленых средств!!
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10.06.2021 11:18 Ответить
Об этом будешь рассказывать себе и своим тупым мозгам, когда будешь вспоминать как ты, недолуге, проголосовало в 2019 году. Смачного.
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10.06.2021 11:21 Ответить
Закрий пельку , бо вже третій рік таоє зечмо при владі !
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10.06.2021 11:03 Ответить
Наверное бизнес такой. Их вывозят просить милостыню, потом собирают деньги.
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10.06.2021 10:40 Ответить
або проводилася виховна робота
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10.06.2021 11:23 Ответить
Воспитывать психически нездорового человека бесполезно. Это не отсутствие воспитания, это болезнь.
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10.06.2021 13:13 Ответить
Дичь…..Не готова ще Украіна до Європи .. немає тут місця подібним ( навть не знаю як ЦЕ назвати ) випадкам. Тут нікому до голови б так мерзотність не прйшла
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10.06.2021 10:44 Ответить
Дожили, так поступали только нацисты по отношению к умственным инвалидам. Может ЗЕ, Бенедиктова, Ляшко, Малюська, Баканов... и прочая братия прояснят ситуацию. Я хочу понять, в какой стране я живу?!
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10.06.2021 10:45 Ответить
При оккупации фашистской Румынией , одесская психбольница финансировалась в 10 раз лучше ! Так что не нацисты руцкие только так поступают !
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10.06.2021 10:58 Ответить
Куди тільки дивиться зе?
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10.06.2021 10:46 Ответить
Он шашлыки жарит можешь видосик посмотреть!!
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10.06.2021 10:47 Ответить
Зе бачить перед собою тільки дві біленьких доріжки 😀
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10.06.2021 11:10 Ответить
Больница - не богадельня,для таких есть бабдома.Другое дело ,что всё сделано по одесски,по варварски.Местная власть распоясалась.Коллаборанты,что с них взять.Сохнут своих бы забрал незамедлительно.РПЦ вообще попой повернулась к таким.
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10.06.2021 10:49 Ответить
Очередное дно пробито. Я надеюсь все "керовников" отсранили от работы? Проверили "премии"? Этих мразей нужно садить. Садить не условно, а на реальные сроки. И каждый месяц проверять даный "заклад".
Даже сейчас после проверки всплывет много интересного.
ВСЕХ кто причастен к даному уголовному преступлению, включая водятла.
Нет слов. КАК можно взять и бросить безпомощных? даже в ******** таких зашкваров не исполняют.
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10.06.2021 10:54 Ответить
В ******** , такие дома просто поджигают !
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10.06.2021 11:09 Ответить
Для профіліктики треба заставити мера Одеси повзти від психушки до цвинтаря(7км)
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10.06.2021 11:23 Ответить
Стока шуму !?? А ларчик просто открывался. Больничка подрабатывала....пациенты просили подаяние и все были счастливы. И тут пришли проверяющие....Сломать бизнес легко ,а наладить?
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10.06.2021 11:02 Ответить
может эти пациенты и не ангелы, но такие действия медиков - это уже полный ...здец! становится страшно жить в таком обществе. не уверен. что такое вот - не система в этих психликарнях.
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10.06.2021 11:02 Ответить
я вот вообще не представляю, как в нашей стране человек с инвалидностью может защищать свои права или получать какие-то услуги - это вообще за гранью -он никуда не попадет от слова совсем, он не сможет никуда добраться без посторонней помощи, а часто и с помощью, он не сможет собрать никакие справки и не сможет эти справки никуда предоставить..., да он еще многое чего не сможет..., интересно это волнует кого-нибудь из чиновников..., кроме Денисовой...
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10.06.2021 11:03 Ответить
Ага, кинули, з візками.
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10.06.2021 11:04 Ответить
Слушайте меня сюда, психбольницу на Воробьева, от куда их вывезли ******* белохалатные, посто хотят закрыть а землю застроить, а там просто огромный кусок земли, в 15 мин. от центра города ...
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10.06.2021 11:15 Ответить
Ничего удивительного! Вся страна во главе с клоуном движется туда же.
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10.06.2021 11:20 Ответить
Дичают Укры 🤦🙄
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10.06.2021 11:51 Ответить
Вивезти всіх лікарів з лікарні на цвинтар та закопати.
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10.06.2021 12:30 Ответить
так счас же все КАКАЯРАЗНИЦА...Не?
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10.06.2021 12:50 Ответить
...кто из них Игарешка Л? В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 9514 Что-то давно не было тут иксперда по всем вопросам... В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 2465
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10.06.2021 13:17 Ответить
це зе фашизм
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10.06.2021 17:36 Ответить
 
 