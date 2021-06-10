Глава УИК уведомлена о подозрении в фальсификации избирательной документации на выборах в Дарницком районе Киева, - Нацполиция. ФОТО

Следователи столичной полиции сообщили о подозрении женщине, которая сфальсифицировала избирательную документацию. Правонарушительница намеренно внесла в избирательный протокол ложную информацию и подала его в территориальную избирательную комиссию Дарницкого района.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Отмечается, что в октябре прошлого года в полицию Киева поступила информация о том, что во время сдачи избирательной документации были выявлены нарушения. Председатель территориальной избирательной комиссии обнаружил арифметическую ошибку в протоколе.

По словам Крищенко, правоохранители опросили главву территориальной избирательной комиссии, которая сообщила, что во время проверки результатов голосования официальный наблюдатель обнаружил неточности в подсчете голосов за две партийные организации.

"После выявления расхождений в подсчете голосов главе участковой избирательной комиссии предложили исправить неточности. Однако в новый бланк протокола женщина вновь внесла ложные сведения, при этом членам своей комиссии она сообщила, что протоколы приняты без замечаний. Мы задокументировали этот факт, изъяли указанную документацию и направили ее на почерковедческую экспертизу, которая подтвердила факт фальсификации протокола", - уточнил Крищенко.

Следователи столичной полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины и сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления.

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За содеянное женщине грозит до десяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности.