Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты. ФОТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо планирует обсудить укрепление дружеских отношений между Украиной и Италией.

Об этом Кулеба сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать в Киеве главу итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Это его первый визит в Украину. Обсудим укрепление дружеских связей Украины и Италии и откроем украинско-итальянский бизнес-форум. Превращаем контакты в контракты", - написал Кулеба.









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