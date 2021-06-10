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Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты. ФОТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо планирует обсудить укрепление дружеских отношений между Украиной и Италией.

Об этом Кулеба сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать в Киеве главу итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Это его первый визит в Украину. Обсудим укрепление дружеских связей Украины и Италии и откроем украинско-итальянский бизнес-форум. Превращаем контакты в контракты", - написал Кулеба.

Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты 01
Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты 02
Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты 03
Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты 04

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Автор: Ірина Дашківська
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"Превращаем контакты (на) в контракты" Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты на контракты - Цензор.НЕТ 971
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10.06.2021 11:18 Ответить
"Какая разница. Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты на контракты - Цензор.НЕТ 6539" (С)
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10.06.2021 11:20 Ответить
Мне вообще сперва прочлось "Прекращаем"...
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10.06.2021 13:14 Ответить
Хотелось бы узнать по -подробней о контрактах..наверное будут итальянским инвесторам(если такие появятся) поставлять "нянь"..))
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10.06.2021 11:23 Ответить
Вот и все, что нужно знать о новых типа "контрактах"

Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты - Цензор.НЕТ 3714
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10.06.2021 11:28 Ответить
Главное что экономикой у нас занимаются люди не сведущие как это делается. Но попиарится можно если сильно хочется.
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10.06.2021 11:28 Ответить
Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты - Цензор.НЕТ 3484
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10.06.2021 11:29 Ответить
работаєм, товаріщі, стараємся
плани партії - в жизнь!
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10.06.2021 11:29 Ответить
Кулеба про зустріч із главою МЗС Італії Ді Майо: Перетворюємо контакти на контракти - Цензор.НЕТ 5851
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10.06.2021 12:22 Ответить
Какие там контракты!!... Паскудные чинуши отрапортовали о РАЗРЕШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ Украины в ИТАЛИИ, а не пояснили людям ЧТО ПОДОБНАЯ МЕРА действует ТОЛЬКО ОДИН ГОД. Решайте подобные вопросы ДО КОНЦА, а не ходите по верхам. После года за любое нарушение (абсолютно не важно какое) права попросту конфисковывают. Украину поставили а одну ступень с Зимбабве, в то время как Албания и пол Африки где вообщем-то и правил нет имеют полное право ПОСТОЯННО ездить по своим правам.
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10.06.2021 13:25 Ответить
 
 