Мигрантов, оружие и подакцизные товары нелегально переправляли через Кучурганский лиман на границе с Приднестровьем. Украинец и гражданин Молдовы задержаны "на горячем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ в Одесской области разоблачили и пресекли канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили граждане Украины и Республики Молдова, которые осуществляли переправку нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман. По предварительным данным следствия, к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица Министерства государственной безопасности так называемой Приднестровской Молдавской Республики.

Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников, граждан Украины и Молдовы, на "горячем" при попытке переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.











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В частности, обнаружены и изъяты:

- свыше 5 тыс. пачек сигарет;

- 5 гранат РГД с запалом, ручная кумулятивная граната РКГ-3 и граната Ф-1 с запалом;

- 10 боеприпасов к АГС-17;

- почти 1200 патронов калибра 5,45.

"Накануне контрразведчики СБУ задокументировали незаконную переправку по этому каналу через государственную границу Украины группы нелегалов. Следователи органов безопасности начали уголовные производства по ч. 1 ст. 201 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время задержанные уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы", - подчеркивают в СБУ.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц.