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дороги (2497) ОГА (2376) Харьков (6550) Большая стройка (720)

В ходе работ на окружной дороге Харькова уложили 33 км нового асфальта, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В ходе восстановления окружной дороги Харькова дорожные работники уложили асфальтобетонное покрытие уже на 32,7 км дороги. Всего было запланировано восстановление 58 километров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская ОГА.

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" ремонт проводится на маршруте Песочин – Пятихатки – Рогань – Безлюдовка.

Отмечается, что уже отфрезеровано 46,2 км старого покрытия. Из тех 32,7 км, где уже устроено новое покрытие, 19,3 км были выполнены с использованием георешетки, что увеличивает долговечность дорожного полотна и его устойчивость к повышенным нагрузкам.

Между слоями асфальтобетона дорожники обустраивают также композитную арматуру. Она выполнена уже на площади 16,3 тыс. кв. м.

Сейчас выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси укладывается на участке между рестораном "Баден-Баден" и поворотом к метро "Победа" на Алексеевке (км 486 – км 488). Этот отрезок является частью дороги М-03 "Киев – Харьков – Довжанский", входящей в состав окружной. Также работы проходят на участке за перекрестком на Липцы со стороны Старой Салтовки в сторону Рогани (км 501 – км 503). Здесь проводится фрезеровка старого покрытия на км 489 – км 482 (со стороны эстакады в сторону авторынка "Лоск"). Параллельно идет отсыпка земляного полотна на дополнительных переходно-скоростных полосах на км 488 и км 503.

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В то же время, на подъезде к аэропорту "Харьков" проходит укладка выравнивающего слоя между "Филипп Морис" и поворотом к пгт Безлюдовка, а также устанавливается бортовой камень в пределах Роганского жилмассива и асфальтируются съезды.

На дополнительных переходно-скоростных полосах удаляют кустарники, устанавливают борты и проводят демонтаж старого барьерного ограждения.

Окружная дорога Харькова имеет протяженность 82 км и состоит из отрезков 5 дорог государственного значения: М-03 Киев – Харьков – Довжанский, М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, а также двух подъездов к аэропорту "Харьков" со стороны Довжанского и Киева.

В 2021 году планируют восстановить 58 км окружной, восстановление остальной части ожидается в следующие годы.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство окружной дороги Днепра планируется завершить ко Дню независимости.

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В ходе работ на окружной дороге Харькова уложили 33 км нового асфальта, - ОГА 01
В ходе работ на окружной дороге Харькова уложили 33 км нового асфальта, - ОГА 02
В ходе работ на окружной дороге Харькова уложили 33 км нового асфальта, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Прошлый раз Допа с Гепой на этой окружной воровали, теперь ЗЕ...
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10.06.2021 12:47
+4
Вот что значит Геннадий Адольфович воровать перестал! Чиновники, берите пример с Геннадия Адольфовича!!!
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10.06.2021 12:53
+3
Ой, Лёвочка, я Вас умоляю, если бы усе чиновники последовали бы примеру геши харьковского, и таки умерли, Украина от этого никак не пострадала!
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10.06.2021 18:11
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Прошлый раз Допа с Гепой на этой окружной воровали, теперь ЗЕ...
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10.06.2021 12:47 Ответить
Хорошо ли?
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10.06.2021 12:47 Ответить
Перемога на рівні всесвіту, ми в НАТО
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10.06.2021 12:51 Ответить
Вот что значит Геннадий Адольфович воровать перестал! Чиновники, берите пример с Геннадия Адольфовича!!!
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10.06.2021 12:53 Ответить
Мойша Наше не вам с кисточкой. Но этот автор таблицы умножения на ноль таки воровал без меры, за что и получил от друзей с бабалайкой свои 9 граммов. А ваше предложение имееет под собой основание следовать за гепочкой.
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10.06.2021 17:16 Ответить
Ой, Лёвочка, я Вас умоляю, если бы усе чиновники последовали бы примеру геши харьковского, и таки умерли, Украина от этого никак не пострадала!
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10.06.2021 18:11 Ответить
Якшо зеЧМО хвалиться шо воно "будує дороги" вартість яких в кілька разів більша за вартість в часи Порошенка то зеЧмо буде і відповідати за відмивання бабок і якість цих доріг на пряму
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10.06.2021 12:56 Ответить
Ух ты---эпохально, 32 км! Ну теперь взвейтесь соколы орлами---Ося Бендер говорил. И это вокруг города с населением в полтора миллиона и рай-центрами, половина из которых как некоторые областные города страны. В чём интрига? И не только в Харькове. Качество дороги, трассы, шоссе и прочих магистралей начинается с ширины. количества полос движения в одну сторону! Как минимум три! Всё остальное туфта. профанация и воровство банальное. И знаем все, и давно!
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10.06.2021 12:59 Ответить
Борис ну что Вы. Ну не может физически второй Президент от Евреев в Украине, делать дороги в три ряда. Ну не поймут его ни в Одесссе ни в Днепре ни даже в такой жопе как Харьков.
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10.06.2021 17:21 Ответить
Всё бы ладно---да живу я тут и много очень лет. И по той дорожки вокруг города не мало поездил. Она хорошо стала разгружать в последние 20 лет как авто хлынули валом к нам. Раньше почти пустая была в рабочее время. Это тема давно для страны, а не для одного города.
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10.06.2021 18:02 Ответить
аж 33 км !!! перемога.....
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10.06.2021 13:05 Ответить
к стати о птичках - больше всего в новых заасфальтированных км-рах заинтересованы те
кто продаёт бензин и прочее гсм........
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10.06.2021 13:06 Ответить
и ещё раз к стати а сколько весит мэтр квадратный ?
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10.06.2021 18:48 Ответить
 
 