В ходе работ на окружной дороге Харькова уложили 33 км нового асфальта, - ОГА. ФОТОрепортаж

В ходе восстановления окружной дороги Харькова дорожные работники уложили асфальтобетонное покрытие уже на 32,7 км дороги. Всего было запланировано восстановление 58 километров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская ОГА.

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" ремонт проводится на маршруте Песочин – Пятихатки – Рогань – Безлюдовка.

Отмечается, что уже отфрезеровано 46,2 км старого покрытия. Из тех 32,7 км, где уже устроено новое покрытие, 19,3 км были выполнены с использованием георешетки, что увеличивает долговечность дорожного полотна и его устойчивость к повышенным нагрузкам.

Между слоями асфальтобетона дорожники обустраивают также композитную арматуру. Она выполнена уже на площади 16,3 тыс. кв. м.

Сейчас выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси укладывается на участке между рестораном "Баден-Баден" и поворотом к метро "Победа" на Алексеевке (км 486 – км 488). Этот отрезок является частью дороги М-03 "Киев – Харьков – Довжанский", входящей в состав окружной. Также работы проходят на участке за перекрестком на Липцы со стороны Старой Салтовки в сторону Рогани (км 501 – км 503). Здесь проводится фрезеровка старого покрытия на км 489 – км 482 (со стороны эстакады в сторону авторынка "Лоск"). Параллельно идет отсыпка земляного полотна на дополнительных переходно-скоростных полосах на км 488 и км 503.

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В то же время, на подъезде к аэропорту "Харьков" проходит укладка выравнивающего слоя между "Филипп Морис" и поворотом к пгт Безлюдовка, а также устанавливается бортовой камень в пределах Роганского жилмассива и асфальтируются съезды.

На дополнительных переходно-скоростных полосах удаляют кустарники, устанавливают борты и проводят демонтаж старого барьерного ограждения.

Окружная дорога Харькова имеет протяженность 82 км и состоит из отрезков 5 дорог государственного значения: М-03 Киев – Харьков – Довжанский, М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, а также двух подъездов к аэропорту "Харьков" со стороны Довжанского и Киева.

В 2021 году планируют восстановить 58 км окружной, восстановление остальной части ожидается в следующие годы.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство окружной дороги Днепра планируется завершить ко Дню независимости.

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