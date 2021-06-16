Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
15 июня на Кольцевой дороге в Киеве произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и велосипедиста. К сожалению, пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"В столичную полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим на улице Зодчих в Святошинском районе столицы. На место немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.
Правоохранители предварительно выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате падения велосипедист, 1993 года рождения, попал под колеса крупногабаритного транспортного средства и погиб на месте", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ДТП должным образом зарегистрировано в Святошинском управлении полиции.
Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил).
Прохожий, 1973 года, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до лишения свободы на срок до пяти лет.
Фото: Данила Борщевский/Facebook
Пожалуйста, подождите...
Во всем Мире ездят велосипеды по дорогам (кроме автобанов), если нет велодорожки. Просто во всем Мире на велосипедистов не кидаются дикари.
А теперь подумаем.
Часть дикарей не хочет видеть велосипедистов на тротуарах.
Часть дикарей не хочет видеть велосипедистов на дорогах.
Т.е. дикари в принципе против велосипедов.
И это в то время, когда в том самом ЕС, в который стремятся дикари, делается все для велосипедистов. Попробуй сбей велосипедиста в Голландии не важно где и как - виноват будешь ты.
Стаття 291. Порушення чинних на транспорті правил
Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також правил, норм і стандартів виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, куда ее натянуть эту статью в отношении пешехода на тротуаре?
"Моя скорость была меньше скорости велосипедиста, я уступила ему путь, за что он со мной поздоровался. Мы оба двигались по тротуару, держась правой стороны, ближе к дороге. Между нами расстояние было 2-5 метров. Между тем на встречу шел человек в нетрезвом состоянии. Он тоже двигался, хотя и пошатываясь, но по своей стороне", - говорит женщина.
По ее мнению, у велосипедиста не было шансов уклониться от удара.
"Потом внезапно он изменил траекторию движения и пошел на велосипедиста. Все это произошло за несколько секунд. Велосипедист не имел даже возможности сделать маневр и объехать его. То есть пьяный, в очень неадекватном состоянии, просто врезался своим туловищем, плечом в велосипедиста, тот упал на проезжающий на скорости грузовик, ударился об него (в заднюю часть автовоза), и рикошетом отлетел обратно в бордюр, где и рассыпались его мозги и череп", - добавляет она.
"Между тем пьяница ушел, ничего не понимая и не осознавая своей причастности. Но неравнодушные задержали его. Полиция приехала минут за 20, потом "скорая", но констатировали только смерть. Завтра еду в следственное отделение".
По словам другого свидетеля, который наблюдал за трагедией с балкона, пьяный мужчина в момент бросился наперерез велосипедисту, у которого не было шансов избежать столкновения или объехать его. Затем он продолжил движение, однако был задержан водителем остановленного авто.
https://t.me/dtpkievua/119555
саме за це їх обирають велосипедисти, гасаючи тротуарами
Та і вєлік об пішохода досить складно пошкодити, якщо пішоход не встигне відскочити.
Однак, зустрічаються не дуже зручні пішоходи. Можна навіть не встигнути здивуватися.
Давно слід внести статтю, за спричинення подібних наслідків без прямого умислу, алкив стані сп'яніння. А так, така сама фігня як і з застреленим хлопчиком. Максимум натягнуть замвуха *********.
не повезло только со встречным дебилом алкашом..
проблема наших правил и законов в том, что их пишут не для улучшения жизни людей, а для своих депутанских интересов..
примерно там же, на Окружной, при езде "по правилам", вместе с безумным, как всегда там, потоком машин, возвращаясь домой после велопробега в 150км за один день, меня на велосипеде, почти сбил оторвавшийся от легковушки и доганявший сзади в свободном полёте грузовой прицеп, повезло что в шуме дорог я всё-таки услышал шорох сзади, оглянулся и успел затормозить, в итоге прицеп с грохотом врезался в бордюр за пару метров передо мной, остановившийся за мной водила "шкоды" только офигевающе покачал головой и не сразу поехал, даже после как я продолжил движение.. в другой раз, оторвавшийся огромный капот от ГАЗ24 догнал и в полёте ударил меня сзади возле "берестейской", и опять выручил многолетний опыт езды по нашим дорогам..
пока в Украине нет нормальной велоструктуры ездил и буду ездить там, где безопаснее..
и да, машина, и даже две, и мотоцикл, у меня есть.. и права тоже..
Человек имеет право и на работу и на отдых, спиртное имеется в свободной продаже.
Безмозглый идиот на транспортном средстве передвигался в запрещенном для него месте, чем подвергал опастности себя и окружающих...
Господь решил его наказать.
Точка.
тебе десь на парковці біля магазину, бо ти пішохід і на парковці знаходиться не повинен.
Что делать тем, кому от 8 до 13? Можно только по велодорожкам, которых кот наплакал?
Це ж не п'яниця, а людина освічена, яку багато років вчили ще й техніки безпеки.
П яний це обтягчуючи обставини, бо що у тверезого на умі, то у п яний робить у реальності.
Свідок показав що це п яне ракло навмисне штовхнуло велосепидиста під колеса вантажівки,
а це вже навмисне вбивство, а не *********** стаття, чи вбивство по необережності.
2. Пьяное тело обурылось нарушению и толкнуло велосипедиста под колеса грузовика
3. Велосипедист упал под заднюю часть машиновоза, поэтому водитель наверно не заметил этого и уехал с места происшествия
4. Вывод - велосипедисты! водите вел пешком по тротуарам или ездите лучше по лесу, а не в потоке машин (сколько сбитых скутеров и велосипедистов гибнет на дорогах!)