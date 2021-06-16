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Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

15 июня на Кольцевой дороге в Киеве произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и велосипедиста. К сожалению, пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим на улице Зодчих в Святошинском районе столицы. На место немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

Правоохранители предварительно выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате падения велосипедист, 1993 года рождения, попал под колеса крупногабаритного транспортного средства и погиб на месте", - сказано в сообщении.

Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция 01

Отмечается, что ДТП должным образом зарегистрировано в Святошинском управлении полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 28-летняя женщина погибла на месте: пьяный полицейский совершил смертельное ДТП в Винницкой области, - ГБР. ФОТОрепортаж

 

Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил).

Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция 02

Прохожий, 1973 года, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до лишения свободы на срок до пяти лет.

Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция 01

Фото: Данила Борщевский/Facebook

Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция 04
Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция 05
Фото: Нацполиция
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Топ комментарии
+39
Не фанат велосипедистов, но парень погиб же не потому что нарущил правила, а потому что пьяное гомно его убило. Вы наверно новость невнимательно прочли.
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16.06.2021 08:33
+21
Почитайте в других сми погиб парень врач травматолог, ничего он не нарушал. Не пиши дебилизмы
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16.06.2021 08:40
+16
Велосипедистам ЗАПРЕЩЕНО перемещаться по пешеходным дорожкам. Только по проезжей части или по велодорожкам. И еще многое другое, что велосипедисты радостно вытворяют. Очевидно, потому что смогли асилить из ПДД только одну фразу: "Волосапедист является полноправным участником дорожного движения". Что в подавляющем большинстве случаев ими переводится, как "Еду, как хочу".
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16.06.2021 08:53
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"в Украине слишком много людей" --------- в конце совка было 52 млн.,. сейчас примерно пополам. Для вас это "слишком много".....
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16.06.2021 09:44 Ответить
Для тeриторіі Украіни більшe 5 млн. людeй є нeнормально багато.
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16.06.2021 10:35 Ответить
Помечтай, ага П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція - Цензор.НЕТ 3029
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16.06.2021 10:59 Ответить
З усіх коментарів тільки декілька підкреслюють трагічний факт смерті, інші- тренуються в красномовстві, юридичних вибриках та ін., наче самі безсмертні. Як там московит Булгаков писав ? " Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!"
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16.06.2021 09:15 Ответить
Ты о чем? Его уже нет. А есть те кто пока живут. Вот им и нужно вести себя так что бы подобного не произошло.
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16.06.2021 09:19 Ответить
Згоден. І як же?
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16.06.2021 10:45 Ответить
Обзывать друг друга быдлом и дебилами, и приплетать кто за кого голосовал конечно же. А то пьяный, пьяный... Вот в 2019 чем он думал, а? Вот что важно. А остальное так, горячий контент для аудитории цензора, обратите внимание сколько просмотров у этой новости, так сказать зашло... Выдавить каплю сострадания погибшему хрен выйдет, как минимум ********* будут искать какие же пункты ПДД нарушил велосипедист.
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16.06.2021 11:47 Ответить
Тут ключевое - пьяный. Ни в каком состоянии пешеходу не запрещено двигаться где бы то ни было кроме проезжей части. А будь он инвалид с нарушением походки или ребенок - сразу вой противоалкашей прекратился бы.
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16.06.2021 09:18 Ответить
про велосипед ПДД написано в сов.времена 60-х годов, в те времена вообще аварии были редкостью, и скорости не те, и машин раз в 150 меньше. И до сих пор никто не убрал велик с проезжей части, где в наше время велосипедист рядом с потоком машин - почти смертник.
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16.06.2021 09:40 Ответить
С какой стати его убирать с проезжей части?
Во всем Мире ездят велосипеды по дорогам (кроме автобанов), если нет велодорожки. Просто во всем Мире на велосипедистов не кидаются дикари.

А теперь подумаем.
Часть дикарей не хочет видеть велосипедистов на тротуарах.
Часть дикарей не хочет видеть велосипедистов на дорогах.
Т.е. дикари в принципе против велосипедов.

И это в то время, когда в том самом ЕС, в который стремятся дикари, делается все для велосипедистов. Попробуй сбей велосипедиста в Голландии не важно где и как - виноват будешь ты.
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16.06.2021 09:46 Ответить
ездят только на большой скорости по дорогам. в европе ездяти и по тротуарам, просто не быстро.
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16.06.2021 09:58 Ответить
"Бей жыдов и велосипедистов!" П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція - Цензор.НЕТ 5135 П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція - Цензор.НЕТ 3577
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16.06.2021 10:56 Ответить
Если алкаш виноват, должен сидеть, но посмотрите что ему вменяют
Стаття 291. Порушення чинних на транспорті правил
Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також правил, норм і стандартів виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, куда ее натянуть эту статью в отношении пешехода на тротуаре?
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16.06.2021 09:44 Ответить
це стаття для відкриття діла. це робить звичайний мент без глибоких когнитивних знань. якщо вище слідак теж такий, то так і залишиться, а в нормі повинно бути переваліфіковано і приписана інша стаття, яка немає нічого спільного із дорожнім рухом взагалі.
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16.06.2021 12:09 Ответить
Да все гораздо проще , в Украине слишком много людей ,перенаселение , им трудно сосуществовать вместе 🙄🤔🤦
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16.06.2021 10:45 Ответить
А в Израиле не слишком много людей? П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція - Цензор.НЕТ 249
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16.06.2021 10:59 Ответить
Alisa Korovieva, Открою вам великую тайну , это сарказм 🤔🤦
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16.06.2021 10:48 Ответить
Женщина находилась в трех метрах от врача и вызывала "скорую", когда у пострадавшего треснул череп после удара о бордюр. Как рассказала Ольга, трагедия случилась у остановки "Литвиненко Вольгемут"
"Моя скорость была меньше скорости велосипедиста, я уступила ему путь, за что он со мной поздоровался. Мы оба двигались по тротуару, держась правой стороны, ближе к дороге. Между нами расстояние было 2-5 метров. Между тем на встречу шел человек в нетрезвом состоянии. Он тоже двигался, хотя и пошатываясь, но по своей стороне", - говорит женщина.
По ее мнению, у велосипедиста не было шансов уклониться от удара.
"Потом внезапно он изменил траекторию движения и пошел на велосипедиста. Все это произошло за несколько секунд. Велосипедист не имел даже возможности сделать маневр и объехать его. То есть пьяный, в очень неадекватном состоянии, просто врезался своим туловищем, плечом в велосипедиста, тот упал на проезжающий на скорости грузовик, ударился об него (в заднюю часть автовоза), и рикошетом отлетел обратно в бордюр, где и рассыпались его мозги и череп", - добавляет она.
"Между тем пьяница ушел, ничего не понимая и не осознавая своей причастности. Но неравнодушные задержали его. Полиция приехала минут за 20, потом "скорая", но констатировали только смерть. Завтра еду в следственное отделение".
По словам другого свидетеля, который наблюдал за трагедией с балкона, пьяный мужчина в момент бросился наперерез велосипедисту, у которого не было шансов избежать столкновения или объехать его. Затем он продолжил движение, однако был задержан водителем остановленного авто.
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16.06.2021 11:28 Ответить
Момент ДТП на видео

https://t.me/dtpkievua/119555
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16.06.2021 11:29 Ответить
...как просто на тот свет....., какая - то пьянь распорядилась твоей жизнью,.пипцц.., соболезнования
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16.06.2021 12:14 Ответить
"Аничка масло разлила". Это судьба.
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16.06.2021 12:41 Ответить
Пішоходи звісно, значно м'якші за автомобілі,

саме за це їх обирають велосипедисти, гасаючи тротуарами

Та і вєлік об пішохода досить складно пошкодити, якщо пішоход не встигне відскочити.

Однак, зустрічаються не дуже зручні пішоходи. Можна навіть не встигнути здивуватися.
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16.06.2021 12:44 Ответить
Тупа худоба, нероб бухий вбив лікаря, що рятує життя і підготовка якого коштує сотні тисяч гривень...
Давно слід внести статтю, за спричинення подібних наслідків без прямого умислу, алкив стані сп'яніння. А так, така сама фігня як і з застреленим хлопчиком. Максимум натягнуть замвуха *********.
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16.06.2021 12:48 Ответить
а з якого дива велосипедист робив на тратуарі?
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16.06.2021 14:06 Ответить
Я не маю дяки із ним зараз зустрічатись та запитувати подібне.
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16.06.2021 14:10 Ответить
Специалисты, вообще то велосипедист двигался по тротуару, чем грубо нарушал ПДД. 6.6в, допустил столкновение с пешеходом... дальше вы знаете.
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16.06.2021 12:56 Ответить
велосипедист ехал там, где безопаснее, и правильно делал.. там, кстати, пешеходы ходят "раз в год", очень "интенсивное"))) пешеходное движение..
не повезло только со встречным дебилом алкашом..
проблема наших правил и законов в том, что их пишут не для улучшения жизни людей, а для своих депутанских интересов..
примерно там же, на Окружной, при езде "по правилам", вместе с безумным, как всегда там, потоком машин, возвращаясь домой после велопробега в 150км за один день, меня на велосипеде, почти сбил оторвавшийся от легковушки и доганявший сзади в свободном полёте грузовой прицеп, повезло что в шуме дорог я всё-таки услышал шорох сзади, оглянулся и успел затормозить, в итоге прицеп с грохотом врезался в бордюр за пару метров передо мной, остановившийся за мной водила "шкоды" только офигевающе покачал головой и не сразу поехал, даже после как я продолжил движение.. в другой раз, оторвавшийся огромный капот от ГАЗ24 догнал и в полёте ударил меня сзади возле "берестейской", и опять выручил многолетний опыт езды по нашим дорогам..
пока в Украине нет нормальной велоструктуры ездил и буду ездить там, где безопаснее..
и да, машина, и даже две, и мотоцикл, у меня есть.. и права тоже..
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17.06.2021 09:15 Ответить
При чем тут бухой, не бухой.
Человек имеет право и на работу и на отдых, спиртное имеется в свободной продаже.
Безмозглый идиот на транспортном средстве передвигался в запрещенном для него месте, чем подвергал опастности себя и окружающих...
Господь решил его наказать.
Точка.
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16.06.2021 13:11 Ответить
Не переживай - у наступний раз бухий водій який має право випити пива після роботи зіб є
тебе десь на парковці біля магазину, бо ти пішохід і на парковці знаходиться не повинен.
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16.06.2021 14:17 Ответить
Логику идиота мне не осилить.
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16.06.2021 14:29 Ответить
Частіше це згадуй коли будеш дивитись у зеркало.
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16.06.2021 14:33 Ответить
Ти дебіл, чи прикидаєшся? Де велосипедні доріжки на проїжджій частині? А п'яний має сидіти вдома, а не шастати. Всі нещастя від алкоголіків.
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16.06.2021 15:45 Ответить
Ще і Бога сюди до вбивства приплів...
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16.06.2021 18:52 Ответить
С каких пор велосипедистам запрещено находиться на тротуарах?
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16.06.2021 19:52 Ответить
Находиться можно, осуществлять движение нельзя. Читайте ПДД.
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16.06.2021 23:09 Ответить
Что-то в наших ПДД по велосипедам не так...по тротуарам запрещено двигаться на велосипеде, если тебе больше 7 лет, а по проезжей части - запрещено двигаться на велосипеде, если тебе меньше 14 лет.
Что делать тем, кому от 8 до 13? Можно только по велодорожкам, которых кот наплакал?
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16.06.2021 23:19 Ответить
Увы, но оно есть именно так, как оно есть. Я не знаю что делать кроме одной вещи: правила можно либо соблюдать и не быть виноватым, либо не соблюдать и быть виноватым. И это, к сожалению, мало связано с вероятностью наступления смерти. Нужно ли чтобы после тебя остались долги за покраску фуры - каждый решает сам, хоть и не всегда осознанно.
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17.06.2021 11:42 Ответить
Человек,ведущий около себя велосипед,согласно ПДД,является пешеходом и обязан передвигаться по тротуару, человек едущий на велосипеде,соглпсно тех же ПДД-водитель транспортного средства и обязан двигаться по проезжей части автодороги.По тротуару передвигаться он не имеет права.Но, увы,велосипедисты часто-густо нарушают это правило и передвигаются по тротуарам (особенно молодежь:"гасають,як навіжені"), что иногда приводит к печальным и довольно тяжелым последствиям. Правила дорожного движения,как и воинские "Уставы",к сожалению,писаны кровью. Ну а в даном конкретном случае кто виноват -это дело полиции,но уж только не водитель фуры.
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17.06.2021 04:44 Ответить
А шолом у велосипедиста був?
Це ж не п'яниця, а людина освічена, яку багато років вчили ще й техніки безпеки.
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16.06.2021 13:32 Ответить
Від п'яного кодла всюди тільки біда!
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16.06.2021 13:58 Ответить
Пьяное быдло конечно должно ответить. Но с какого велосипедист по тротуару ездил?
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16.06.2021 14:05 Ответить
А де їздити велосипедисту?! По трасі? Попробуйте і скільки зумієте залишатись неушкодженим?!...
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16.06.2021 14:25 Ответить
Велосипед це такий же т/з як і мопед, давно вже необхідно ініціювати закон який би жостко контролював правила дорожнього руху саме для велосипедистів, а зараз виключно по дорогах та спеціально відведених частинах доріг, що називаються велосипедні доріжки
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16.06.2021 16:45 Ответить
Мені всеодно де він буде їздити, але не там де я ходжу...
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16.06.2021 16:59 Ответить
П яне ракло. Такого тільки на зону, хай номери штампує чи рукавиці ш є років 12.
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16.06.2021 14:12 Ответить
П яне чи не п яне, яка в чорта різниця, померла людина, її шкода, інша людина потрапила в неприємну ситуацію, її також шкода. Важко буде доказувати п яної особи, тим більше що назкільки я зрозумів велосипедист теж порушував правила
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16.06.2021 16:48 Ответить
Що означає яка різниця ?

П яний це обтягчуючи обставини, бо що у тверезого на умі, то у п яний робить у реальності.
Свідок показав що це п яне ракло навмисне штовхнуло велосепидиста під колеса вантажівки,
а це вже навмисне вбивство, а не *********** стаття, чи вбивство по необережності.
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16.06.2021 18:49 Ответить
йшов по тротуару, алкоголь у нас не заборонений тому тут все законно, і перебування в стані алкогольного спяніння як отяжуючу обставину тут і суперклеем не приклеїти, велосипедист порушував ПДД оскільки їхав у місці відведеному для пересування пішоходів, тому як казала одна сепорша тут не все так однозначно
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17.06.2021 14:30 Ответить
на велосипедных дорожках паркуются как хотят всякие мудаки на крузаках и не только и на велосипедистов они какать хотели (это для орущих про вело дорожки ) а как его объехать что бы не выехать на дорогу или на тротуар -непонятно ., о отобъешь ему зеркало рулем так сразу вой поднимается , тут половина в глаза тот велосипед не видела , не говоря уже что ездили на нем ,кроме как по полу за городом или в лесу где машин нет в радиусе 20ти км
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16.06.2021 15:11 Ответить
Алкоголіків потрібно насильно усіх підшивать, скільки через них гине людей і нема нікому діла.
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16.06.2021 15:40 Ответить
Угу, наблюдал как два ведра с болтами столкнулись на тротуаре и два знатока правил движения начали выяснять, кто прав и вызывать ГАИ..
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16.06.2021 16:10 Ответить
Велосипедные дорожки надо оборудовать. Жаль погибшего парня... П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція - Цензор.НЕТ 1784
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16.06.2021 16:13 Ответить
К велосипеду мозга не продаются
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16.06.2021 16:28 Ответить
НЕ витримав бо правилах написано рухатись або по велодоріжці або якщо та відсутня у крайній правій смузі ближче до краю якого їздять по тратуарах невідомо от і не витримав але це його не спасе від відповідальності умисне вбивство
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16.06.2021 16:47 Ответить
На жаль велосипедист був без шолому. Це його фатальний вибір. Лікар травматолог, а так себе згубив. Жахлива трагедія. Треба законодавчо закріпити обов'язок велосипедиста носити шолом. 400 гривень на шолом могли врятувати... Memento mori
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16.06.2021 19:16 Ответить
Раньше тоже ездил на велике по дорогам, а потом продал вел. Нечего подвергать себя опасности рядом с машинами! 12кг и 1200 - разные весовые категории, не говоря уже про 20т грузовика.
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17.06.2021 08:17 Ответить
1.Пьяное тело шло по тротуару, а навстречу по тротуару ехал велосипедист, чем нарушил ПДД запрещающее езду велосипедистов по тротуарам
2. Пьяное тело обурылось нарушению и толкнуло велосипедиста под колеса грузовика
3. Велосипедист упал под заднюю часть машиновоза, поэтому водитель наверно не заметил этого и уехал с места происшествия
4. Вывод - велосипедисты! водите вел пешком по тротуарам или ездите лучше по лесу, а не в потоке машин (сколько сбитых скутеров и велосипедистов гибнет на дорогах!)
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17.06.2021 08:32 Ответить
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