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"Раскладной" госпиталь, роботы, БМП "Кевлар-Е" и полет "Ластівки": 10 причин посетить выставку "Оружие и безопасность". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

15 июня на территории выставочного центра в Киеве открылась XVII специализированная международная выставка "Оружие и безопасность - 2021".

Свои разработки - от ножей, формы и пулеметов до летательных аппаратов и тяжелой техники - на ней представили более 330 компаний. Посетить мероприятие можно до 18 июня включительно, сообщает Цензор.НЕТ.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 01

Для того, чтобы хотя бы поверхностно ознакомиться со всеми экспонатами, расположенными на стендах в трех павильонах, понадобится не один день. Поэтому мы никоим образом не претендуем на то, что после первого посещения напишем именно о самых интересных, новейших или оригинальных разработках (время для этого еще будет). Вместо этого - расскажем о том, что привлекло наше внимание сегодня.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 02

10. Подвижной медицинский кабинет площадью 25 кв. м

Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в МВЦ представило, в частности, кабинет подвижной ("раскладной") медицинский (КРМ), производства компании "Телекард-Прилад" (Одесса). КРМ предназначен для оказания первичной медицинской помощи (в том числе в полевых условиях), вторичной помощи с элементами третичной, а также хирургической помощи - прежде всего, конечно, военным.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 03

Изюминка кабинета заключается в том, что он создан на базе специализированного модуля переменного объема - для увеличения рабочего пространства без ограничения мобильности. Рабочая площадь контейнера-кузова на стоянке составляет почти 25 кв. м. На этой площади благодаря универсальности модуля в зависимости от потребностей может расположиться как реанимация, так и, скажем, лаборатория или стоматологический кабинет.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 04

9. Шлем для полиции или Майдана

Фаворит многих военных, компания UaRms, что с начала войны с Россией производит средства индивидуальной защиты (в частности шлемы ТОР и ТОР-Д), неожиданно решила позаботиться и о полиции. Или же - позаботиться о гипотетических протестующих, которым в соответствии с развитием событий иногда приходится "прокачивать" свою защиту. На "Оружие и безопасности" среди десятков военных шлемов UaRms представила новинку - модульный шлем TREK-M. Сам производитель его позиционирует как "лучшую альтернативу полицейским противоударным шлемам".

В базовой комплектации TREK-M защищает от ударов, падений и попадания мелких небалистичних обломков. Впрочем, шлем можно использовать с дополнительными баллистическими элементами BSP-F и BLOCK-F. При использовании с ними шлем уже защищает от пистолетных пуль, пуль другого стрелкового оружия (в соответствии с классом защиты баллистических элементов), от удара взрывной волны, мелких обломков.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 05

8. УАГ-40. 5 лет на вооружении ВСУ

Посмотреть на экспозиции можно не только на новинки, а и на уже якобы классическое вооружение, к которому, тем не менее, абсолютное большинство украинских военных сможет прикоснуться только в МВЦ. Что это? Это, например, автоматический гранатомет УАГ-40. Впервые представлен на "Оружие и безопасности" он был в 2013 году, а на вооружение в Украине официально принят пять лет назад, в 2017. Впрочем, на передовой УАГ до сих пор не видели (вместе с тем, на Донбассе, конечно, мало кого удивишь необходимостью работать с старинным АГС-17 без прицела).

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 06

Гранатомет весит менее 30 кг, использует гранаты стандарта НАТО 40х53 мм (их у нас производит "Кузница на Рыбацком") и может беспрепятственно работать на неподготовленных позициях благодаря особенностям конструкции треноги. Используется он, вместо того, на "неподготовленных позициях" десантно-штурмовых катеров, а также идет на экспорт в Нигерию.

Максимальная дальность стрельбы - 2200 м, максимальная дальность прицельной стрельбы - 1500 м, темп стрельбы - до 400 выстрелов в минуту.

7. От 60 до 120

На стенде NAUDI (National Association of Ukrainian Defense Industries) в МВЦ демонстрируют и 120-мм миномет "МП-120", который в ВСУ начали испытывать в 2020 году; и 82-мм миномет УПИК-82, который был допущен к эксплуатации в ВСУ в 2017 году; и волшебный легкий 60-мм миномет МП-60 от Ukrainian Armor. Последний успешно выполняет боевые задачи на Донбассе уже три года, хотя это, конечно, не "массовое" оружие.

МП-60 может использоваться не только с большой опорной плитой и двуногой, но и стрелять "с руки" - без двуноги, с малой опорной плитой и электронным прицелом (для ССО). Максимальная дальность - 3,5 км.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 07

6. "Скорпион 3" и другие роботы

В МВЦ хватает роботехники всех форм и размеров. Один из примеров - беспилотная роботизированная платформа-роботоносец "Скорпион 3" от Temerland military solutions.

Это наземная платформа, которая может выполнять как минимум четыре функции. Во-первых, это роботоносец для роботов-сателлитов ( "гномов"), для подъема, опускания, транспортировки которых в задней части платформы есть дистанционно управляемые лифты.

Во-вторых, "Скорпион 3" может использоваться для базирования летательных аппаратов, это "своего рода база и метатель летательных аппаратов". Дрономет крепится на верхнюю часть платформы, вращается на 360 градусов и имеет дистанционное управление с переносного пульта. После запуска с платформы дрон выполняет свою функцию - например, разведывательную или ударную.

В-третьих, "Скорпион 3" оборудован автоматической турелью, может применяться для усиления взвода или отделения пулеметом или гранатометом на мобильной платформе.

И, наконец, четвертое - в мирное время "Скорпион 3" разработчики предлагают использовать как "тягач" плуга для обработки сельскохозяйственных угодий.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 08

"Скорпион 3" имеет два бортовых компьютера. Реальная дальность управления комплексом составляет до 5 км, рабочая температура - от -25 до +60, материал корпуса платформы на гусеничном приводе - сталь.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 09
Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 10
Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 11

5. Семейный отдых

Интересный транспорт для "семейного отдыха, экстрима, охоты и рыболовства", как позиционируют его пока - NOMAD.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 12

Это украинский вездеход с клиренсом 580 мм, максимальной скоростью 50 км / ч и максимальной скоростью на воде 7 км / ч.

Вопрос "нужен ли NOMAD украинской армии" его производители перед собой уже ставят

4. Тактические компьютеры

Довольно впечатляюще (особенно, конечно, в украинских реалиях с вечным поиском ноутбуков, хотя бы стариков, для военных волонтерами) выглядят тактические компьютеры ICoMWare.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 13

Как рассказывают производители, тактический компьютер сочетает в себе следующие составляющие: управленческую, коммуникационную, интеграционную и политику безопасности. Система может обеспечить отслеживание своих сил с высокой скоростью обновления (доступно для всех членов тактической сети), автоматическое обновление информации об опасных районах и враге. Есть интегрированный тактический чат. Также система упрощает планирование и доведение приказов, которые могут создаваться непосредственно на электронной карте. Информация передается и гарантированно доставляется в том числе в сетях с низкой пропускной способностью и высокой задержкой.

Тактический компьютер весит 2,5 кг, портативный тактический компьютер - 1,5 кг.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 14

3. Модули, летательные аппараты и "Ластівка"

Можно в МВЦ увидеть и многоцелевые боевые модули третьего поколения для малых и средних калибров, которые устанавливаются на наземную стационарную, наземную мобильную (колесную или гусеничную) или морскую платформу. Модули могут быть адаптированы, например, для оружия калибра 7.62 или 12,7, для автоматических гранатометов калибра 30 мм или 40 мм. Среди вариантов конфигурации - противотанковые управляемые ракеты. Может быть добавлена ​​дневная камера, камера ночного видения, дальномеры и так далее.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 15

Также на "Оружие и безопасности" - просто множество различных летательных аппаратов. Но вспомнить хочется о едва ли не самой скромной на первый взгляд "птичке" - баражующий боеприпас UJ-32 Lastivka, который использует стандартный боеприпас РПГ-7. Выстрел РПГ при необходимости можно заменить бортовой видеокамерой. Максимальная продолжительность полета "Ластівки" - 20 минут.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 16

2. "Кевлар-Е"

Корпорация "Укринмаш" представляет в этом году боевую машину пехоты "Кевлар-Е", которая может вести стрельбу (из 30-мм автоматической пушки на боевом модуле "Штурм") во время движения и на плаву. БМП изготовлена ​​на базе шасси 2С1 "Гвоздика".

Экипаж машины - 3 человека, также до 6 военнослужащих может разместиться в десанте.

Честно говоря, именно десант с пятиточечными ремнями и всеми возможными мерами безопасности для его "пассажиров" поражает, пожалуй, больше всего - конечно, опять же на фоне украинских реалий и десантных отделений советских фронтовых БМП.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 17

1. Детский летний лагерь

В общем, в МВЦ не так уж и много стендов, экспонаты на которых не воспринимаются как научная фантастика, которой никогда не будет непосредственно на передовой - даже если что-то для ВСУ закупят или уже закупили. Один из реалистичных стендов - "детской летний лагерь" сержанта Ивана Савельева и его единомышленников, компания Armorum Solutions.

Это ветераны войны, собственноручно изготавливают пехотные станки для пулеметов и гранатометов, дистанционно управляемые турели, системы радиоразведки и пеленгации, а также другое оборудование, закупаемое для военных чисто за волонтерский счет. А "детский лагерь" - потому, что маленьким посетителям здесь "можно управлять турелями," стрелять "из КПВТ, крутить ДШК".

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 18

Станок

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 19

Они этим правом с радостью пользуются. Как, в принципе, и взрослые.

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 20
Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 21
Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 22

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 23
Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 24
Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 25
Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 26

Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 27
Раскладной госпиталь, роботы, БМП Кевлар-Е и полет Ластівки: 10 причин посетить выставку Оружие и безопасность 28
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Топ комментарии
+3
Мед. кабінет на шасі МАЗу, іспанський сором... Тобто ви пишите "Бульбаш котрий захопив владу у Білорусі", але ввжаєте будь що на базі МАЗу доречним?
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16.06.2021 11:29
+2
Забавно читать, как Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины показывает подвижной кабинет и ещё какую-то хрень, когда на данный момент в Центральном Госпитале Киева с октября месяца не работает МРТ (восемь месяцев !!!) Позор, это когда идёт война!!!
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16.06.2021 11:53
+2
А беларуские Мазы в дальнейшем где возьмёте, если батька ***************??? Идиоты безголовые!! Где наши КРАЗЫ, Долбодятлы??????
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16.06.2021 14:32
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Правила форума Совет форумчан
от если б потом все это счастье да на передовую...хотя выставочные экземпляры скорее всего в единственном числе и не всегда готовы к проверке "полем"...
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16.06.2021 10:55 Ответить
Какую передовую?! Ближайшие 7 лет не рассчитывайте! Тут Бубочка собрался досрочные президентские организовать - если будет дожидаться очередных, то шансов 0, а так количество упоротых идиотов, дает ему гарантию + уже нельзя будет снять его досрочно (только если копыта отбросит)
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16.06.2021 12:18 Ответить
ой нет.. 7 лет моя нервная система не выдержит ))))
и на фига тогда эта выставка? абы похвастаться?
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16.06.2021 12:26 Ответить
Я немного соврал, не 7, а 5 лет. 7 это с учетом того, что он уже "оттрудился"
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16.06.2021 12:35 Ответить
А цього красунчика на потім залишили? "Розкладний" госпіталь, роботи, БМП "Кевлар-Е" та політ "Ластівки": 10 причин відвідати виставку "Зброя та безпека" - Цензор.НЕТ 5867 Відео

"Розкладний" госпіталь, роботи, БМП "Кевлар-Е" та політ "Ластівки": 10 причин відвідати виставку "Зброя та безпека" - Цензор.НЕТ 3571
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16.06.2021 11:14 Ответить
Примітивний мульт... Схожий на мульти одного дєдушкі... Ракета влучає в вередню проекцію танка, - далі можно не дивитись творіння цієї школоти...
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16.06.2021 11:33 Ответить
Школота?!!! Ну школота з КБ "Луч" створили "Стугну" з 800 мм пробою гомогенної броні за ДЗ.
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16.06.2021 12:22 Ответить
До чого ти приплів КБ Луч до цього мульта?!
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16.06.2021 12:25 Ответить
Щоб показати твою нікчемність в питаннях зброї. Ракета Стугни теж попадає в лобову проекцію танка, і це її не заважає.
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16.06.2021 12:28 Ответить
Але ти лише показав СВОЮ нікчемність, тому що принцип використання наземного комплексу і БПЛА різні, як Інь і Янь=)
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16.06.2021 12:35 Ответить
ТА-ТИ-ШО? А в чім різниця, стосовно потитанкової ракети?
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16.06.2021 12:40 Ответить
Розумієш, чудо, використовуючи БПЛА ти маєш три виміри, а не два як оператор на наземному комплексі. І, маючи можливість влучити в найменш захищену верхню поверхню танка або танко-моторне відділеня, стріляти в найбільш-захищену передню площину, - це бздури. Так зрозуміло, дурню?!
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16.06.2021 12:45 Ответить
Серйозно?!!! Ти це Джевелінам розясни, а то вони тупі не розуміють, що повинні оперувати дільки двома вимірами (в трьох вимірному світі!) і все в верхнню проекцію танка мітять. Дитино, краще не пиши про те, в чому ти повний профан, бо ти скоро до теорії пласкої Землі дойдеш.
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16.06.2021 12:54 Ответить
Так, дурник, вже ближче, - "Джавелін" перед влученням робить гірку і влучає в найменш захищену верхню поверхню. А тепер повертаємося до початкового питання, - "Чому цей мульт робила школота?" Відповідь, - тому, що ракета влучає в найбільш захищену лобову частину!
Молодець, - робиш успіхи=)
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16.06.2021 12:59 Ответить
Ти таки безнадійний. Добре, зважаючи на твою розумову обмеженість поясню: - Хто робив графіку? Розробники БПЛА. Яку зброю вони можуть використовувати для своєї пташки? Ту що є в наявності. Хто розробник протитанкових ракет? КБ "Луч". Чи є в них ракета здатня влучати в верхню проекцію танка? Ні, не має, і в наступні пять років не планується.
Так хто в нас тупа школота? Бінго! Це дібіл Rhodesian!
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16.06.2021 13:08 Ответить
Яка істерика=) Дурню ти хоч би подивився відео. Якби ти, дурник, подивися відео, то дізнався, що у школоти є концепт і вони хочуть бути "інтеграторами" Нічого конкретного нема є якісь розмови про двигун АІ, вітчизняну оптичну станція, а щодо ракет, то мова йшла про Р-60 (Арсенал) та керовані ФАБ-250. Порада на майбутнє, - якщо вже обісрався, то стій обтікай, не розмазуй своє лайно.
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16.06.2021 13:21 Ответить
Розумієш, дурню, якщо будь-яку ракету підняти на висоту, то вона здатна влучати у верхню проекцію танка. В цьому і є різниця між наземним комплексом і БПЛА=)
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16.06.2021 15:08 Ответить
Ти ще тупіший ніж здавалося. Р-60 ракета типу повітря-повітря, тиж причепився саме до ПТКР, а це, на сьогодні, лише ПТКР "Барєр-В" від КБ "Луч". і уяви собі, дурню, навіть при запуску з вертольоту МІ - 24, для якого вона й була зроблена, ракета все одно влучає в передню, чи бокову, проекцію танка, що зумовлене оптико-електронною системою прицілювання та напівавтоматичною системою супроводження.
Ти навіть не розумієш наскільки ти ідіот, ефект Даннінга-Крюгера.
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16.06.2021 15:34 Ответить
Дурню, ти хочеш щоби я тобі тепер різницю між БПЛА та Гелікоптерами пояснював?!
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16.06.2021 15:52 Ответить
Тупориле, справа не в гелікоптері, чи БПЛА, справа в системі наведення та супрводження цілей. Ти просто ідіот.
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16.06.2021 16:14 Ответить
Ти не скористався моєю доброю порадою, - продовжуєш вимазувати себе своїм лайном=)
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16.06.2021 16:15 Ответить
Не знайомі слова? Буває.
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16.06.2021 16:16 Ответить
Ото грамотей)))))
Еще и хамло
Любой боеприпас имеет 3х мерную траекторию
Отличие пуска с воздуха и наземного пуска только в рассчетах
Но тебе нужно в школу
Элементарно геометрию и физику 9 класс учить)))
Пооффессор)))
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16.06.2021 18:42 Ответить
вже перелогінився, дурню=)
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16.06.2021 18:45 Ответить
В отличии от тебя, телка
Я не меняю ни фамилию ни веру
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16.06.2021 20:57 Ответить
До речі, з геометрії в тебе теж було два?
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16.06.2021 16:15 Ответить
Дурню, піднімись трохи вгору гілкою і подивись, - який ідіот приплів КБ Луч до відосика про БПЛА=)
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16.06.2021 18:40 Ответить
За гранатомет аж невіриться, щоб 400 вистрелів за хвилину, тобто 7 вистрелів (гранат!) за секунду.
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16.06.2021 11:23 Ответить
Мед. кабінет на шасі МАЗу, іспанський сором... Тобто ви пишите "Бульбаш котрий захопив владу у Білорусі", але ввжаєте будь що на базі МАЗу доречним?
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16.06.2021 11:29 Ответить
Та БМП "Кевлар-Е" не витримує ніякої критики!
База громіздка та неповертка, днище не пристосоване для протимінного захисту від слова "совсем". Тупе сподівання отримати контракт на серійне виробництво?
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16.06.2021 11:32 Ответить
Забавно читать, как Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины показывает подвижной кабинет и ещё какую-то хрень, когда на данный момент в Центральном Госпитале Киева с октября месяца не работает МРТ (восемь месяцев !!!) Позор, это когда идёт война!!!
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16.06.2021 11:53 Ответить
Хватит брать мазы с расейскими двигателями...
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16.06.2021 12:01 Ответить
З кацапськими? Ну не знаю. Гладковський поставляв з китайськими двигунами, коробками та турецьким зщепленням.
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16.06.2021 12:19 Ответить
И почему-то патронного завода до сих пор НЕТ!!!
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16.06.2021 12:08 Ответить
А набоїв яких калібрів не вистача в армії?
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16.06.2021 12:14 Ответить
Не вистача не патронів, а, швидше снарядів...
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16.06.2021 14:58 Ответить
Так потрібно "патронний заводік" будувати, чи снаряди закуповувати, а то виробництво вже два роки як стоїть?
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16.06.2021 15:37 Ответить
А беларуские Мазы в дальнейшем где возьмёте, если батька ***************??? Идиоты безголовые!! Где наши КРАЗЫ, Долбодятлы??????
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16.06.2021 14:32 Ответить
Питання до розробників? чи Живаго? чи блазня?
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16.06.2021 15:40 Ответить
 
 