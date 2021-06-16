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"Путин х#йло" и "Крим = Україна": В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Несколько десятков сторонников заключенного российского оппозиционера Алексея Навального вышли на протест в Женеве во вторник накануне встречи президентов США и России в швейцарской столице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Blick.

Митинг состоялся на площади, которую швейцарская полиция согласовала для проведения акций протеста во время президентского саммита в среду. Участники требовали освобождения политзаключенных в России, в том числе Навального.

Они осудили жестокие репрессии в отношении тех, кто выступает против Путина. По их мнению, президент России представляет угрозу для европейской и американской безопасности.

Один из участников протеста в маске с лицом Путина устроил шоу для многих присутствующих представителей СМИ. У него были "татуировки" с надписью "ГУЛАГ" и серпом и молотом, он раздавал фальшивые деньги и имел под рукой муляжи флаконов с ядом "Новичок" и полонием.

Митинг ознаменовал собой одну из попыток привлечь внимание общественности к некоторым из наиболее острых проблем, которые, вероятно, будут обсуждать Путин и Байден.

Фото с места событий опубликовало информагентство EPA.

На плакатах протестующих были надписи "Free Navalny now", а также "Путин х#йло" и "Крим = Україна".

Также читайте: Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков

Путин х#йло и Крим = Україна: В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста 01
Путин х#йло и Крим = Україна: В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста 02
Путин х#йло и Крим = Україна: В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста 03
Путин х#йло и Крим = Україна: В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста 04
Путин х#йло и Крим = Україна: В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста 05
Путин х#йло и Крим = Україна: В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+45
Женева встречает "высокого гостя"
"Путин х#йло" и "Крим = Україна": В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста - Цензор.НЕТ 5562
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16.06.2021 11:02
+34
воистину - *****!
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16.06.2021 10:58
+27
Умнички 😊
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16.06.2021 10:57
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Умнички 😊
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16.06.2021 10:57 Ответить
так це росіяни? нашо українцям за навального стояти?
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16.06.2021 11:00 Ответить
То ж нех зжеруть один одного!!!
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16.06.2021 11:04 Ответить
воистину - *****!
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16.06.2021 10:58 Ответить
выхухоль, куйло, муйло, мурло, струйло, табло
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16.06.2021 11:29 Ответить
чмо, желтый карлик, сцарь, моль, окурок, обнуленный.... и т.д
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16.06.2021 11:33 Ответить
Я би додав ще одне прізвисько: Льошка Букашев ("Москва 2042" Войновича)
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16.06.2021 23:53 Ответить
навэлный такое же х@йло как х@йло,только молодое
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16.06.2021 10:58 Ответить
Если роSSийские пауки в банке грызут друг друга, мы должны это поощрять.
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16.06.2021 11:01 Ответить
креативненько ))) Треба всюди вішати банери - хутин - Пуйло!
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16.06.2021 10:59 Ответить
До речі, якби у Зеленського були міцні яйця, то саме сьогодні...саме зараз ..був самий зручний момент щоб вийти на кордони з РФ біля Донецьку та Луганську))
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16.06.2021 11:01 Ответить
И в случае провала ************* взвыли бы от восторга!
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16.06.2021 11:02 Ответить
Якого провалу? Я ж не кажу брати Донецьк та Луганськ...лише вийти на кордон обходячі велики населенні пункти...це можливо за 1 -2 доби . Зараз самий зручний момент, бо "іх там нет"
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16.06.2021 11:14 Ответить
Ты молодой или просто дурак?
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16.06.2021 20:13 Ответить
А ще є ..якісь варіанти?
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16.06.2021 20:23 Ответить
так Зєля хоче кудись заглянути х*йлу.
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16.06.2021 11:08 Ответить
Женева встречает "высокого гостя"
"Путин х#йло" и "Крим = Україна": В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста - Цензор.НЕТ 5562
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16.06.2021 11:02 Ответить
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 2753 клифтец у хэйла с плеча деда-вертухая походу!
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16.06.2021 11:43 Ответить
Президент России отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилете в страну на саммит Россия-США, сообщает 16 июня онлайн-издание Tribune de Genève.

Издание ссылается на мэра Женевы Фредерику Перле, которая сообщила, что Путин полностью отказался от протокольной встречи в аэропорту с властями Швейцарии.
Отмечается, что руководство кантона готовилось к встрече, однако примет пожелание российской делегации.Ранее представители Белого дома раскрыли расписание саммита президентов России и США. Путин встретится с Джо Байденом в 13:35 по местному времени . До этого политики примут участие в фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом
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16.06.2021 11:04 Ответить
Российская делегация прокомментировала это своё решение: "Новичка" мало. На всех не хватит."
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16.06.2021 11:05 Ответить
У Юхані почали виготовляти за расєйською ліцензією, кажуть всім вистачить...
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16.06.2021 11:10 Ответить
Коли товар на ринок потрапить?
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16.06.2021 11:12 Ответить
Відповів у лічку...)))
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16.06.2021 11:22 Ответить
Аэропорт, пресса, выгрузка сортира...
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16.06.2021 11:22 Ответить
воно кругом х*йло
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16.06.2021 11:05 Ответить
Навальний не бутерброд, дали термін, хай сидить поки крим не повернуть...))))
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16.06.2021 11:07 Ответить
"Російський демократ закінчується там, де починається українське питання"
Володимир Кирилович Винниченко
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16.06.2021 11:11 Ответить
З твердженням що путін-***** Україна повністю згідна.
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16.06.2021 11:09 Ответить
Слава Україні - Героям слава!
Путін - х#йло!
та й наваляному порцію фрі))
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16.06.2021 11:13 Ответить
А унітаз х*уйла теж привезли?
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16.06.2021 11:22 Ответить
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 3194
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16.06.2021 11:25 Ответить
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 6448

"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 4992
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16.06.2021 14:29 Ответить
быть или не быть?
сегодня кацапия застыла в решении своей судьбы !
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16.06.2021 11:32 Ответить
Молодцы!!! Жаль что не бросили клич и не собрали народ. Многим хотелось бы поучавствовать.
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16.06.2021 11:35 Ответить
Просто посла Украины в Швейцарии пора уволить
Вот как надо работать
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 4292

"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 629"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 629
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16.06.2021 11:47 Ответить
Украинских флагов мало
Что себе думает посольство в Женеве - кофе пьёт в кафе ?
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16.06.2021 11:38 Ответить
у них життя вдалось - чого напрягатись ...
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16.06.2021 11:49 Ответить
Перший пендель срутіну ввалили! Уже потрібен вазелін,а щобуде далі-ой-ой-ой...
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16.06.2021 11:49 Ответить
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 6682
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16.06.2021 12:00 Ответить
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 9841
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16.06.2021 13:13 Ответить
Путин прилетел СЕГОДНЯ, 16 июня, а у фейка дата 15 июня
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16.06.2021 15:15 Ответить
четкий тролинг плешивого
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16.06.2021 21:04 Ответить
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 9005
Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора!
А Байда.. он что видно тоже хочет быть среди них четвертым ?
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16.06.2021 12:24 Ответить
З тим, що посередині, зустрічались, наприклад, Рузвельт і Черчиль. Вони теж хотіли у диктатори?
А з ****** з 2000 року зустрічалось багато люду - декілька президентів США і Франції, декілька прем'єрів Британії та два канцлери Німеччини. І вони теж?
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16.06.2021 14:40 Ответить
Удачи вам в вашем трудном деле выставлять свою страну как заповедник идиотов . не погнушавшись привлекать даже маленьких детей . Швейцарцы были поражены отбитым мозгом их родителя . ЗА страну просто СТЫДНО .
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17.06.2021 20:46 Ответить
 
 