"Путин х#йло" и "Крим = Україна": В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Несколько десятков сторонников заключенного российского оппозиционера Алексея Навального вышли на протест в Женеве во вторник накануне встречи президентов США и России в швейцарской столице.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Blick.
Митинг состоялся на площади, которую швейцарская полиция согласовала для проведения акций протеста во время президентского саммита в среду. Участники требовали освобождения политзаключенных в России, в том числе Навального.
Они осудили жестокие репрессии в отношении тех, кто выступает против Путина. По их мнению, президент России представляет угрозу для европейской и американской безопасности.
Один из участников протеста в маске с лицом Путина устроил шоу для многих присутствующих представителей СМИ. У него были "татуировки" с надписью "ГУЛАГ" и серпом и молотом, он раздавал фальшивые деньги и имел под рукой муляжи флаконов с ядом "Новичок" и полонием.
Митинг ознаменовал собой одну из попыток привлечь внимание общественности к некоторым из наиболее острых проблем, которые, вероятно, будут обсуждать Путин и Байден.
Фото с места событий опубликовало информагентство EPA.
На плакатах протестующих были надписи "Free Navalny now", а также "Путин х#йло" и "Крим = Україна".
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Издание ссылается на мэра Женевы Фредерику Перле, которая сообщила, что Путин полностью отказался от протокольной встречи в аэропорту с властями Швейцарии.
Отмечается, что руководство кантона готовилось к встрече, однако примет пожелание российской делегации.Ранее представители Белого дома раскрыли расписание саммита президентов России и США. Путин встретится с Джо Байденом в 13:35 по местному времени . До этого политики примут участие в фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом
Володимир Кирилович Винниченко
Путін - х#йло!
та й наваляному порцію фрі))
сегодня кацапия застыла в решении своей судьбы !
Вот как надо работать
Что себе думает посольство в Женеве - кофе пьёт в кафе ?
Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора!
А Байда.. он что видно тоже хочет быть среди них четвертым ?
А з ****** з 2000 року зустрічалось багато люду - декілька президентів США і Франції, декілька прем'єрів Британії та два канцлери Німеччини. І вони теж?