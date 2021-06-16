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Схема на десятки миллионов гривен: в Украину под видом гуманитарки для бедных ввозили брендовую одежду и лекарства, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Схема на десятки миллионов гривен: в Украину под видом гуманитарки для бедных ввозили брендовую одежду и лекарства, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры разоблачено и прекращено функционирование масштабной схемы ввоза из-за границы коммерческих товаров под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, для создания иллюзии международной гуманитарной деятельности организаторы схемы зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине - благотворительных организаций-получателей.

В дальнейшем при перемещении товаров по территории Украины участники группы самовольно открывали опломбированные таможенниками грузовики, разгружали новые вещи - брендовую одежду, лекарственные средства и т.п., догружали бывшей в употреблении одеждой, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам, после чего вновь опломбировали поддельными таможенными пломбами.

Схема на десятки миллионов гривен: в Украину под видом гуманитарки для бедных ввозили брендовую одежду и лекарства, - Офис генпрокурора 01

По предварительным подсчетам в результате махинаций государство ежемесячно недополучало десятки миллионов гривен таможенных платежей.

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В рамках уголовного производства правоохранители провели 9 одновременных обысков на территории Ривненской области в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства.

Схема на десятки миллионов гривен: в Украину под видом гуманитарки для бедных ввозили брендовую одежду и лекарства, - Офис генпрокурора 02

Изъято более 10 тонн товаров, которые не были растаможены в установленном порядке, оригиналы таможенных документов, печати благотворительных организаций и иностранных компаний.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СО Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождения Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Схема на десятки миллионов гривен: в Украину под видом гуманитарки для бедных ввозили брендовую одежду и лекарства, - Офис генпрокурора 03
Схема на десятки миллионов гривен: в Украину под видом гуманитарки для бедных ввозили брендовую одежду и лекарства, - Офис генпрокурора 04
Схема на десятки миллионов гривен: в Украину под видом гуманитарки для бедных ввозили брендовую одежду и лекарства, - Офис генпрокурора 05
Схема на десятки миллионов гривен: в Украину под видом гуманитарки для бедных ввозили брендовую одежду и лекарства, - Офис генпрокурора 06
Схема на десятки миллионов гривен: в Украину под видом гуманитарки для бедных ввозили брендовую одежду и лекарства, - Офис генпрокурора 07
Фото: сайт СБУ
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таможня даёт добро)
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16.06.2021 11:15 Ответить
Странно почему такие маленькие цифры, на западной Украине есть Склады по 5-6 гектаров контрабанды одежды по такой схеме и их никто не видит.
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16.06.2021 11:17 Ответить
Венядиктовой скидку не сделали?
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16.06.2021 11:21 Ответить
яніпонєл: хіба Зеленський ще не побідив корупцію на митницях?
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16.06.2021 11:33 Ответить
«Люди не будут ждать "светлого будущего", они уедут из страны» - Европа открыто критикует Зеленского

https://news24ua.com/lyudi-ne-budut-zhdat-svetlogo-budushchego-oni-uedut-iz-strany-evropa-otkryto-kritikuet-zelenskogo
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16.06.2021 11:35 Ответить
Зачем ссылка на кацапскую инфо-помойку? Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7340
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16.06.2021 11:45 Ответить
ВІРУЮЧІ В УКРАЇНІ ТАКИМИ СХЕМАМИ З ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОРИСТУЮТЬСЯ , ТОБ -ТО УЖЕ 30 РОКІВ . І ВСЕ ПРОХОДИТЬ .
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16.06.2021 12:09 Ответить
А Офис генпрокурора тут при чем??? Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 60
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16.06.2021 15:04 Ответить
 
 