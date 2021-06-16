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Волынь (924) контрабанда (2376) сигареты (851) таможня (1916) ГБР (2555)

Контрабандные сигареты на $600 тыс. выявили на Волынской таможне, их ввезли из Беларуси под видом плитки, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Волынской таможне выявили контрабандные сигареты на общую сумму 600 тыс. долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Во время обыска складских помещений работники ГБР изъяли более 2000 ящиков с более чем 1 млн пачек табачных изделий. Подакцизный товар был ввезен в Украину из Беларуси под видом керамической плитки без уплаты соответствующих таможенных сборов.

Ориентировочная стоимость товара составляет 600 тыс. долларов США.

Проводятся первоочередные следственные действия и устанавливается круг должностных лиц, причастных к этой схеме.

Открыто уголовное производство относительно злоупотребления работниками Волынской таможни служебным положением, вымогательства и получения неправомерной выгоды, незаконного хранения и сбыта подакцизных товаров и подделки документов (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины).

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Контрабандные сигареты на $600 тыс. выявили на Волынской таможне, их ввезли из Беларуси под видом плитки, - ГБР 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Спонсирование террористов захватывающих гражданские самолёты?
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16.06.2021 11:41 Ответить
роздайте бійцям по парі блоків...
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16.06.2021 11:42 Ответить
Ніт. Їх знищуть)))
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16.06.2021 12:04 Ответить
Як Зеленський бореться з контрабандою і чистить митницю від кумівства:
Головою Львівської митниці призначили мешканця Києва сина радника Разумкова Іллю Ніжнікова.
Володіє землею і нерухомістю на окупованому Кримі. Його дружина в 2020 пересіла на BMW X5 вартістю 938 тис грн!я)
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16.06.2021 12:20 Ответить
Коли вже калхозенфюрер накладе санкції на увесь цей непотріб що йде з білорасєї до України...?))
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16.06.2021 12:26 Ответить
"бацька" проявляет уголовную активность.... сажает чужие самолеты, в Латвию засылает незаконных мигрантов.., до нас засылает никотиновую дурь - гробит здоровье украинской нации.
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16.06.2021 12:27 Ответить
отдайте в ООС как паек. какие проблеммы. или ( утилизируете) а они все равно будут продаваться ?
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16.06.2021 12:51 Ответить
Не смогли договориться с мусорами на ранней стадии, теперь дороже будет, ещё и судье надо давать. Или просто очередная силовая структура под себя хотят забрать поток или поучаствовать. Или, может быть, у кого-то есть другое мнение? У нас находят нарушение не для того, чтобы его предотвратить, а чтобы с этого заработать один раз и «хорошо» или понемногу но долго….или таможня, сбу, погранцы не в курсе, как этот товар попал из Белоруси в Украину? Крысы продажные…
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16.06.2021 12:56 Ответить
Хай уряд акциз ще збільшить...Контрабандних сигарет, по 24 грн, у нас у кожному другому магазині як гною.
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16.06.2021 13:40 Ответить
 
 