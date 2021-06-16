Контрабандные сигареты на $600 тыс. выявили на Волынской таможне, их ввезли из Беларуси под видом плитки, - ГБР. ФОТО

На Волынской таможне выявили контрабандные сигареты на общую сумму 600 тыс. долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Во время обыска складских помещений работники ГБР изъяли более 2000 ящиков с более чем 1 млн пачек табачных изделий. Подакцизный товар был ввезен в Украину из Беларуси под видом керамической плитки без уплаты соответствующих таможенных сборов.

Ориентировочная стоимость товара составляет 600 тыс. долларов США.

Проводятся первоочередные следственные действия и устанавливается круг должностных лиц, причастных к этой схеме.

Открыто уголовное производство относительно злоупотребления работниками Волынской таможни служебным положением, вымогательства и получения неправомерной выгоды, незаконного хранения и сбыта подакцизных товаров и подделки документов (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины).

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