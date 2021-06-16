Разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве: за информацию о грабителе обещают 100 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
Киевские полицейские разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на ювелирный магазин Киевского ювелирного завода. За любую информацию, которая поможет раскрыть преступление, КЮЗ предлагает вознаграждение в сумме 100 тыс. гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
По данным полиции, разбойное нападение произошло 22 мая текущего года. В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, следователи и оперативники начали необходимые меры по установлению личности злоумышленника.
Предварительно правоохранители установили, что в помещение ювелирного магазина в Голосеевском районе зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на ружье, забрал ювелирные украшения с витрины и убежал. Приметы злоумышленника: рост 180-185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку.
Полиция Киева обращается к гражданам, если кто-то обладает какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, позвонить по телефонам: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 или по спецлинии 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируется, а Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в размере 100 тыс. гривен.
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(слегка на Виталика К. похож)))))
(от я слепошара опзорная)))))) как такое могло привидится))))))
У остальных мужчин пивной жирок от спокойного сидения с пивом
https://youtu.be/PTXQQdDuZB0
Тот тип на фото во первых ограбил ювелирку и во вторых очень похож на грабителя!
А откуда он знал, что золото на витрине настоящее, а не муляж из дешёвого сплава ?
Зачем он пошёл под камеры в метро, вместо того, чтобы поймать машину ?
Значит, ЗНАЛ что всё это никак ему не угрожает, потому что он сам мент.
Ставка больше чем жизнь))