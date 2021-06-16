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Киев (24542) ограбление (1357)

Разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве: за информацию о грабителе обещают 100 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Киевские полицейские разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на ювелирный магазин Киевского ювелирного завода. За любую информацию, которая поможет раскрыть преступление, КЮЗ предлагает вознаграждение в сумме 100 тыс. гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, разбойное нападение произошло 22 мая текущего года. В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, следователи и оперативники начали необходимые меры по установлению личности злоумышленника.

Предварительно правоохранители установили, что в помещение ювелирного магазина в Голосеевском районе зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на ружье, забрал ювелирные украшения с витрины и убежал. Приметы злоумышленника: рост 180-185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку.

Разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве: за информацию о грабителе обещают 100 тыс. грн 01

Полиция Киева обращается к гражданам, если кто-то обладает какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, позвонить по телефонам: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 или по спецлинии 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируется, а Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в размере 100 тыс. гривен.

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Разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве: за информацию о грабителе обещают 100 тыс. грн 02
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+19
блин!!! лось еще тот..
(слегка на Виталика К. похож)))))
(от я слепошара опзорная)))))) как такое могло привидится))))))
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16.06.2021 13:55
+14
не сильно он на криминального и похож . больше на сбу шника или другого силовика
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16.06.2021 14:05
+12
Кличко пополняет столичный бюджет.
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16.06.2021 13:58
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блин!!! лось еще тот..
(слегка на Виталика К. похож)))))
(от я слепошара опзорная)))))) как такое могло привидится))))))
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16.06.2021 13:55 Ответить
На меріна вашого схожий.
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16.06.2021 14:11 Ответить
точно похож
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16.06.2021 14:14 Ответить
Довели кияни мера... Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 1967
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16.06.2021 14:47 Ответить
та й не слегка.. Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 4007
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16.06.2021 23:16 Ответить
Уголовник - поджарый 😀😀😀
У остальных мужчин пивной жирок от спокойного сидения с пивом
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16.06.2021 13:55 Ответить
не сильно он на криминального и похож . больше на сбу шника или другого силовика
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16.06.2021 14:05 Ответить
б\ушники сцыкли на такое, им проще скачать с барыги..- а вот мент херовенький, охоронщик, или, бывший - эт точно...
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16.06.2021 23:18 Ответить
Бубочка дал амнистию
Разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве: за информацию о грабителе обещают 100 тыс. грн - Цензор.НЕТ 7486
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16.06.2021 13:57 Ответить
А нахріна він маску зняв?
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16.06.2021 13:57 Ответить
Дуже гарне запитання?
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16.06.2021 14:04 Ответить
Він ковіддисидент. Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 1788
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16.06.2021 14:06 Ответить
Думал что "спетлял".
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16.06.2021 14:09 Ответить
Знаючи кількість камер у місті- перевдягтись йому потрібно було-б десь у місці з відсутністю камер.
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16.06.2021 14:15 Ответить
Центр города утыкан камерами.
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16.06.2021 14:46 Ответить
курит наверно, отдышка однако...
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16.06.2021 20:12 Ответить
Представляешь сколько он адреналина выделил? Он им потел наверное.
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16.06.2021 20:18 Ответить
Він ще й прізвище назвав, як Котовський.
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16.06.2021 14:12 Ответить
Кличко пополняет столичный бюджет.
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16.06.2021 13:58 Ответить
Мне тоже Кличка напоминает. Так понимаю...коллега, сумму в 100 к разделим пополам????
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16.06.2021 14:05 Ответить
За 33% я нікому не скажу Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 7727
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16.06.2021 14:51 Ответить
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16.06.2021 14:07 Ответить
на Киву чем-то похож
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16.06.2021 14:02 Ответить
Пикассо ограбили. Когда полиция узнала кто он, они попросили нарисовать портрет преступника сославшись на то, что он ведь художник. На следующий день было арестовано 2 троллейбуса, грузовик и телефонная будка.
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16.06.2021 14:04 Ответить
Вот здесь )))
https://youtu.be/PTXQQdDuZB0
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16.06.2021 15:15 Ответить
Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 3173 Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 3869 Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 7743
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16.06.2021 23:09 Ответить
Це ті в кого все есть. Бубочка рулить!
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16.06.2021 14:05 Ответить
Я завжди в шоці з людей, які по любому приводу в любу новину сунуть владу. Чи то Порошенка, чи то Зеленського. У вас засрані мізки.
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17.06.2021 10:26 Ответить
Дуже оперативно звернулися за допомогою!!!!!!! Дали би ще пів року!!!!!!!!
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16.06.2021 14:09 Ответить
Самим ментам захотелось 100 тыс., но вышил пшик.
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16.06.2021 14:11 Ответить
точно за любую информацию?
Тот тип на фото во первых ограбил ювелирку и во вторых очень похож на грабителя!
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16.06.2021 14:15 Ответить
а где охранник?
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16.06.2021 14:16 Ответить
А чтобы он сделал? Сказал что воровать плохо?
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16.06.2021 14:39 Ответить
Схожий на принца Гаррі. Шукайте в США.
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16.06.2021 14:27 Ответить
Получивший вознаграждение в 100 тысяч лишается права на субсидию на коммун. услуги.
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16.06.2021 14:29 Ответить
лохобой!!)))))))
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16.06.2021 14:47 Ответить
И вот это ждали 24 дня, чтобы это заявить? Его в тот же день уже в стране не было.
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16.06.2021 14:54 Ответить
у крихітки Зєлі з Аваковим є, стопудово перевірений Ріфом, шанс закрити Віталіка-мера на пару років..
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16.06.2021 15:01 Ответить
На клячко похож!
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16.06.2021 15:03 Ответить
На Ермака похож
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16.06.2021 15:13 Ответить
Надо было кепку, маску на всё лицо, и очки тёмные. Сейчас это нормально, хоть в противогазе.
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16.06.2021 15:18 Ответить
а вот видео момента где он снимает панамку не выложили ....интересно
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16.06.2021 15:21 Ответить
Приготуватися черговому захиснику, волонтеру, або інш.патріоту. Експертизу відео вони вже знають де замовлять. Там де зріст 180-185 там і 160-175 пройде.
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16.06.2021 15:25 Ответить
У кадра довольно свежая стрижка. Стоило бы отработать парикмахерские.
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16.06.2021 15:57 Ответить
Дулом,так долбить по стеклу-врядли б это рожжо выстрелило бы😄😄😄
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16.06.2021 16:00 Ответить
Ограбление 22 мая, помощи просят 16 июня... Походу тут полиция замешана. Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 986
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16.06.2021 16:02 Ответить
в вк видел..считаю его героем так грабанул помойку которая некому не нужна только голову дурят..по радио тог золотом то пивом и водкой...он молодец..герой..
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16.06.2021 17:19 Ответить
мазурок вернулся
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16.06.2021 18:16 Ответить
совершенно два разных человека...видно по походке и рост другой ...короче менты опять лепят горбатого...
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16.06.2021 18:21 Ответить
Кличко. 100%. Только ус отклеился
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16.06.2021 19:35 Ответить
Это надо точно знать, что на витрине настоящие ценности, что в магазине не будет охранника, что полиция в метро не становит - что-то многовато совпадений, ведущих к нашим неподкупным доблестным охранным структурам.
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16.06.2021 23:48 Ответить
Ерунда. Связываться с такими одиночками на поиск которых брошена вся полиция, ни один коррумпированный полицейский не будет. Слишком высокий риск.
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17.06.2021 00:31 Ответить
Лицо на видео размытое, похожее на тысячи других - толку от той брошенной на поиск полиции, а вот то, что в магазине ему не препятствовал штатный охранник - это как ?
А откуда он знал, что золото на витрине настоящее, а не муляж из дешёвого сплава ?
Зачем он пошёл под камеры в метро, вместо того, чтобы поймать машину ?
Значит, ЗНАЛ что всё это никак ему не угрожает, потому что он сам мент.
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17.06.2021 01:19 Ответить
датышо.
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17.06.2021 07:17 Ответить
Борьба с инфляцией.
Ставка больше чем жизнь))
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17.06.2021 07:15 Ответить
 
 