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Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за "крышевание", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Майор полиции вымогал у владелицы столичного салона красоты 3 тыс. долларов США за закрытие уголовного производства и "крышевание".

Об этом в Facebook сообщает главное управление СБУ в Киеве и Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено,что майор полиции, злоупотребляя служебным положением, требовал у владелицы салона красоты 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства и за "крышевание" в дальнейшем ее предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали фигуранта в Дарницком районе рядом с салоном красоты при получении всей суммы неправомерной выгоды от женщины.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Следствие продолжается, устанавливаются другие служебные и должностные лица, причастные к коррупционному преступлению.

Также читайте: Замначальника лицея ГПСУ задержан в Сумах на взятке 1 тыс. долл. за поступление, - ГБР. ФОТО

Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за крышевание, - СБУ 01
Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за крышевание, - СБУ 02
Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за крышевание, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Але оскільки він вже платив вказані гроші за кришу СБУ, поліцейського затримали. Ібо нєфіг пхати свого носа у чужу тему.
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16.06.2021 14:08
+6
придурок-не знает что крышу держит СБУ
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16.06.2021 14:08
+5
Что там Геращенко, скажет чтонибудь, или снова про необходимость шокеров полиции давать?
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16.06.2021 14:09
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Полиции. Майор(!)
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16.06.2021 14:08 Ответить
Что там Геращенко, скажет чтонибудь, или снова про необходимость шокеров полиции давать?
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16.06.2021 14:09 Ответить
придурок-не знает что крышу держит СБУ
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16.06.2021 14:08 Ответить
Але оскільки він вже платив вказані гроші за кришу СБУ, поліцейського затримали. Ібо нєфіг пхати свого носа у чужу тему.
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16.06.2021 14:08 Ответить
та то ж они не для себя... то ж для аваки-собаки...
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16.06.2021 14:08 Ответить
орел черножопого...
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16.06.2021 14:11 Ответить
Може пора вище рангом затримувати?! Чи є указівка, не чіпати!? Ворон ворону.
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16.06.2021 14:21 Ответить
мелких берут шоб всегда работа была, а то нах то СБУ если всех кураторов попересажает? Я всегда говорил что правоохранительная неправильно построена, особенно в нашей стране. Процесс ради процесса, ни один такой орган не заинтересован устранить проблему, но заинтересован с ней постоянно бороться
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16.06.2021 14:39 Ответить
не думаю, что даже отстранят, это ценные кадры, впредь будет осторожнее, скорее всего не на ту наехал...
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16.06.2021 14:23 Ответить
Какой департамент полиции? ДСР бывший экономических....?
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16.06.2021 17:48 Ответить
може в салоні краси надавли і інші послуги? А майор замість того, аби викривати такі речі заробляв на тому. А власниці надоїло і злила майора есбеушникам.
Інакше я не розумію - що там можна кришувати.
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16.06.2021 18:52 Ответить
В наші часи поліція зловживаючи своїм становищем використовує різні схеми здирництва, залякування, переслідування, а ще й гвалтує - це ж Українська поліція іміні Авакова, їм дозволено, а в судах все порішають Вовчі суди або Чернігівські дчтли
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16.06.2021 20:23 Ответить
вот никогда не было..- и опьять)))
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16.06.2021 23:21 Ответить
 
 