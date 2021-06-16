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Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские воины потеряли на Донбассе несколько квадрокоптеров. Волонтеры просят украинцев помочь в сборе средств на приобретение новых.

Об этом в Facebook сообщает волонетр Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужны коптеры. На фото сбитые врагом квадрики. Именно с их помощью мы с вами, сидя в мирных городах, можем удаленно сохранять жизнь украинских воинов. На видео - как работают наши воины благодаря корректировке с квадрика. Не попейте кофе сегодня или завтра. И я уверена, что наши котики, божьи коровки сделают все возможное, чтобы вы не почувствовали на себе минометные обстрелы, чтобы вы жили в мирной стране.

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Приват

Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских воинов 015168742209101801Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских воинов 01

Толмачова Юлія

Устройства дорогие. Цена одного коптера 38 тысяч. Но вместе мы сила. Я знаю. Слава украинской армии и Украине", - призвала волонтер.

Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских воинов 03
Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских воинов 04
Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских воинов 05
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зешобла поможет
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16.06.2021 16:00 Ответить
))тай йды у дупу нищий типа подкинь мне на ролтон...ахахахх
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16.06.2021 17:17 Ответить
Я внес свой скромный вклад. Кстати, перечисление без комиссии. Может быть, если хотя бы 10000 людей сделают небольшой перевод, это будет существенно.
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16.06.2021 17:20 Ответить
Вчера, 22 июля 2020г., в минском процессе по Донбассу договорились о том, что с первой минуты 27 июля 2020г. (понедельника) в зоне боевых действий должен установиться режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня". Бывший внештатный советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо перечислил в Facebook пункты, которые якобы входят в "пакет дополнительных мер".
По его словам, запрет в зоне операции объединенных сил касается:
- разведывательно-диверсионной деятельности;
- наступательных операций;
- использования беспилотников;
- использования снайперского и любого другого огня;
- размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах;
- другое.
Сивохо утверждает, что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".
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16.06.2021 17:45 Ответить
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16.06.2021 18:35 Ответить
 
 