Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинские воины потеряли на Донбассе несколько квадрокоптеров. Волонтеры просят украинцев помочь в сборе средств на приобретение новых.
Об этом в Facebook сообщает волонетр Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.
"Нужны коптеры. На фото сбитые врагом квадрики. Именно с их помощью мы с вами, сидя в мирных городах, можем удаленно сохранять жизнь украинских воинов. На видео - как работают наши воины благодаря корректировке с квадрика. Не попейте кофе сегодня или завтра. И я уверена, что наши котики, божьи коровки сделают все возможное, чтобы вы не почувствовали на себе минометные обстрелы, чтобы вы жили в мирной стране.
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Приват
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Толмачова Юлія
Устройства дорогие. Цена одного коптера 38 тысяч. Но вместе мы сила. Я знаю. Слава украинской армии и Украине", - призвала волонтер.
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По его словам, запрет в зоне операции объединенных сил касается:
- разведывательно-диверсионной деятельности;
- наступательных операций;
- использования беспилотников;
- использования снайперского и любого другого огня;
- размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах;
- другое.
Сивохо утверждает, что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".