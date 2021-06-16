Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские воины потеряли на Донбассе несколько квадрокоптеров. Волонтеры просят украинцев помочь в сборе средств на приобретение новых.

Об этом в Facebook сообщает волонетр Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужны коптеры. На фото сбитые врагом квадрики. Именно с их помощью мы с вами, сидя в мирных городах, можем удаленно сохранять жизнь украинских воинов. На видео - как работают наши воины благодаря корректировке с квадрика. Не попейте кофе сегодня или завтра. И я уверена, что наши котики, божьи коровки сделают все возможное, чтобы вы не почувствовали на себе минометные обстрелы, чтобы вы жили в мирной стране.

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Приват

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Толмачова Юлія

Устройства дорогие. Цена одного коптера 38 тысяч. Но вместе мы сила. Я знаю. Слава украинской армии и Украине", - призвала волонтер.





