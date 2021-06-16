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взятка (5947) ОГА (2376) Черниговщина (1346) ГБР (2555)

Суд взял под стражу замглавы Черниговской ОГА, который вместе с сообщником был задержан при получении $160 тыс. взятки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Замглавы Черниговской ОГА и его сообщнику, которые были задержаны при получении взятки за содействие в приватизации гостиничного комплекса, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 4,4 млн грн. Такое решение принял следственный судья Печерского райсуда столицы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Поскольку залог не внесен, оба находятся в Киевском следственном изоляторе.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве задержали заместителя главы Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем отеля "Славянский".

По предварительной информации, гражданин Украины, который представился руководителем отеля, за "вознаграждение" в $160 тыс. гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

"Деньги предназначались заместителю главы Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости", - подчеркивают в ГБР.

Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с должностным лицом.

Замглавы Черниговской ОГА и его сообщник уведомлены о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч.4 ст.190 УК Украины).

В ходе следственных действий проверяется причастность к совершению этого преступления других служебных лиц.

Читайте: На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Суд взял под стражу замглавы Черниговской ОГА, который вместе с сообщником был задержан при получении $160 тыс. взятки 01
Суд взял под стражу замглавы Черниговской ОГА, который вместе с сообщником был задержан при получении $160 тыс. взятки 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
чтоб зарабативать бабло на гостинничном бизнесе люди платят сотни тысяч баксов взяток. и это в Чернигове. а вот Киевская и Львовская гостинницы "укрзалізниці" где туристов валом, убыточные и передаються клоунам из квартал 95 на приватизацию. а не отдать ли их этому парню под полный контроль? мне кажеться что и он бабла нарубит и госбютжет пополнит. но нет. за копейки суки выкупят.
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16.06.2021 18:29
+2
зеленский и его люди разворовивают все что осталось в стране!!! пусть это будет мое официальное заявление. достало все до ручки. молчание и прикривание президентом и ОП бандитов, воров и предателей, ОЧЕВИДНО. пусть возбудят против меня дело за клевету. я этого очень хочу. я отвечу за свои слова по закону.

ПРЕЗЕРВУАРЫ, КОНЧЕННЫЕ!!!
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16.06.2021 18:39
+1
В Чернигове суд покрывает полицию - в доле?
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16.06.2021 15:58
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У меня ДСР Нацполиция отказался ыиксировать факты вымогательства, сказали придумал, а до этого сами предложили зафиксировать мрази
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16.06.2021 15:57 Ответить
100% вероятность того что половина наверное губеру должні біли передать
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21.10.2021 13:29 Ответить
Вероятность есть, но склончюсь, больше к версти что меру, у него работает жочь одного из преступников, также в телефонной книге она находится в одной последовательности с другим мною подозреваемым, который в прямой связи из тратим и четвертым у которых дети работают или работали в полиции
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21.10.2021 23:33 Ответить
В Чернигове суд покрывает полицию - в доле?
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16.06.2021 15:58 Ответить
Да уж!!!!! Я думаю НАТО стоит задуматься- а нужна ли им вся эта хрень!!!
Не знаю !!! Грустно!!!! Из Украины кормушку сделали!!!!
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16.06.2021 16:03 Ответить
Моносброд каждый месяц получает взяток минимум по 20тыс баксов каждый. Я что-то не помню, чтобы арестовывали зебилов.
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16.06.2021 16:09 Ответить
Суд узяв під варту заступника голови Чернігівської ОДА, якого разом зі спільником було затримано під час одержання $160 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 4843
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16.06.2021 16:22 Ответить
Это не страшно - Украина это рай для взяточников. Отсидит немного под следствием, за хорошую благодарность развалят дело, и лет через пять оправдает самый справедливый суд. Прецедент уже есть - оправдали взяточника Романчука Колю из Николаева за взятку в 90 кусков зелени - все правильно Коля сделал, правильно взял благодарность - так что пойдет уже по катанной.
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16.06.2021 16:29 Ответить
в стране где президенті все без исключения пасуться в оффшорах и коррупция должна біть на вісоте но... порошенко оффшорный скандал и 20% готовы за него голосовать... зеклоун тоже скандал с оффшорами и 30% голосуют сегодня за него!!!! Что ж это за народ у нас и они хотят жить без коррупции???
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21.10.2021 13:33 Ответить
чтоб зарабативать бабло на гостинничном бизнесе люди платят сотни тысяч баксов взяток. и это в Чернигове. а вот Киевская и Львовская гостинницы "укрзалізниці" где туристов валом, убыточные и передаються клоунам из квартал 95 на приватизацию. а не отдать ли их этому парню под полный контроль? мне кажеться что и он бабла нарубит и госбютжет пополнит. но нет. за копейки суки выкупят.
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16.06.2021 18:29 Ответить
зеленский и его люди разворовивают все что осталось в стране!!! пусть это будет мое официальное заявление. достало все до ручки. молчание и прикривание президентом и ОП бандитов, воров и предателей, ОЧЕВИДНО. пусть возбудят против меня дело за клевету. я этого очень хочу. я отвечу за свои слова по закону.

ПРЕЗЕРВУАРЫ, КОНЧЕННЫЕ!!!
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16.06.2021 18:39 Ответить
А голова, що не в долі?
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16.06.2021 18:49 Ответить
а, хто там голова, чия половинка?
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16.06.2021 19:04 Ответить
Гордон сказал,что мер там лучший в Украине!
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16.06.2021 20:42 Ответить
И это в областном центе такие взятки ходят, что уж говорить про Киев.
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16.06.2021 20:41 Ответить
 
 