Суд взял под стражу замглавы Черниговской ОГА, который вместе с сообщником был задержан при получении $160 тыс. взятки. ФОТО

Замглавы Черниговской ОГА и его сообщнику, которые были задержаны при получении взятки за содействие в приватизации гостиничного комплекса, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 4,4 млн грн. Такое решение принял следственный судья Печерского райсуда столицы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Поскольку залог не внесен, оба находятся в Киевском следственном изоляторе.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве задержали заместителя главы Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем отеля "Славянский".

По предварительной информации, гражданин Украины, который представился руководителем отеля, за "вознаграждение" в $160 тыс. гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

"Деньги предназначались заместителю главы Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости", - подчеркивают в ГБР.

Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с должностным лицом.

Замглавы Черниговской ОГА и его сообщник уведомлены о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч.4 ст.190 УК Украины).

В ходе следственных действий проверяется причастность к совершению этого преступления других служебных лиц.

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