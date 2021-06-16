Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Президент США Джо Байден и и президент России Владимир Путин проводят встречу на вилле Ла-Гранж в Женеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".
Во время протокольной съемки для прессы Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения встречи и выразил надежду, что она будет продуктивной, поскольку "в российско-американских отношениях накопилось много вопросов". Байден в свою очередь заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия, пишет ТАСС.
Трансляция из помещения, где пройдет встреча Байдена и Путина при участии Блинкена и Лаврова, закончилась. Журналистов выпроводила охрана. Президенты успели обменяться несколькими словами: Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения встречи и понадеялся, что она будет продуктивной. Байден ответил, что встреча лицом к лицу - это всегда хорошо.
В то же время, "РИА Новости" сообщили, что переговоры Путина и Байдена в узком составе закончились, продлились почти 2 часа.
Пожалуйста, подождите...
Убийцам ( обоССаному ), РУКИ не жмут.
Хлопцы, Вам НИКТО не поможет кроме Вас САМИХ! Зажравшейся Европе, чаяния и боль Украины и украинцев интересует ровно до той степени чтобы ИСПОЛЬЗОВАТЬ Вас как противовес ру.СОССАМ.
А вообще, вы путаете дип. протокол встречи и признания агрессора напавшего на твою страну
Я бы на месте Байдена этого не делал,теперь у него тоже руки в крови,прийдется долго отмывать.
Пожав убийце руку,он его лиголезовал.
зеленые баклажаны такие баклажаны....
Дивно!
"Навiщо вам свого родного брата,
слабкiшого за вас здоров'ям, примушувать лизати вам мiньeт?
От вiн i e**нувся, бiдолашний, i це не дивно." (С)
Что-то у него тогда пошло не так в суровом мужском кгбшном коллективе... и теперь имеем позывной "Моль" с ядерной кнопкой на каблуках...
Он много знает, и по законам конторы ему не светит пенсия
Будет шкодить до конца
В Сколково разработали чудо-копыта для своего фюрера, Куйла. И при встрече в былые годы с Трампом, а теперь и с Байденом, если он захочет увидеть этого мелкого засранца Куйла. Нормально будет выглядеть фюрер со своим ростом в полтора метра на фоне Байдена при разнице в росте 31 см. В Сколково разработали роботизированные лабутены, которые сканируют рост собеседника, и при необходимости делают рост хозяина лабутенов выше собеседника на 2 см путем увеличения толщины (высоты ) нижних копыт.
В Сколково разработали чудо-копыта для своего фюрера, Куйла. И при встрече в былые годы с Трампом, а теперь и с Байденом, если он захочет увидеть этого мелкого засранца Куйла. Нормально будет выглядеть фюрер со своим ростом в полтора метра на фоне Трампа, а теперь и Байдена при разнице в росте 31 см. В Сколково разработали роботизированные лабутены, которые сканируют рост собеседника, и при необходимости делают рост хозяина лабутенов выше собеседника на 2 см путем увеличения толщины (высоты ) нижних копыт.
медляк джо за пару часов справился
а в 2012 на 45 хвилин
Трамп чекав ***** 45
Янукович в 2012- 4 години
Меркель в 2014- 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви-на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена!
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Спой мне путя как сидится в темном погребе дрожа...
с )(уйлом и его лошадью...
В какую погрузили тело, непонятно
На первой части встречи будет присутствовать Блинкен и Лавров. Потом, расширенный круг советников, но не более трех одновременно.
Все встречи во внутренних комнатах.
А через два тижні нові санкції.