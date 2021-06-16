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Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и заблокировала противоправную деятельность группы военнослужащих одного из высших учебных заведений Министерства обороны Украины. Злоумышленники систематически разворовывали военное имущество в крупных размерах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа военнослужащих вуза, среди которых были курсанты, в течение года разворовывала военное имущество и реализовывала его через интернет по рыночной стоимости.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов преступной деятельности участников группы.

Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ 01

Смотрите: Контрразведка СБУ блокировала хищение и реализацию комплектующих к военной авиационной технике на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ 02

В ходе обысков по местам их проживания и хранения похищенного имущества сотрудники СБУ изъяли подготовленные для продажи военные вещи, а также деньги, полученные преступным путем.

Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ 03
Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ 04

Также читайте: Выявлена схема хищения 1,8 млн грн при строительстве социальных объектов для армии, - СБУ

Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ 05

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех должностных лиц учебного заведения, причастных к кражам военного имущества.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
свинарчуки тянули в Украину, а эти растаскивают
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16.06.2021 16:51
+6
Нормально, налогоплатильщики тянутся, финансирую армию во время войны в непростое время, а этот вороватый мусор в погонах ботиночками по Интернету приторговывает. Хорошая "кузнеца" кадров, да и курсанты заняты "делом"
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16.06.2021 16:45
+4
Свинарчуки зеленского 🤣🤣🤣.
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16.06.2021 16:46
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Кому война а кому мать родна(с)
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16.06.2021 16:44 Ответить
Хто це гівно купляє за гроші?
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16.06.2021 18:44 Ответить
Я такие боты на рынке во Львое купил!!!! Эко близко не стояло!!!! Крутые !!!!
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16.06.2021 16:44 Ответить
Нормально, налогоплатильщики тянутся, финансирую армию во время войны в непростое время, а этот вороватый мусор в погонах ботиночками по Интернету приторговывает. Хорошая "кузнеца" кадров, да и курсанты заняты "делом"
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16.06.2021 16:45 Ответить
зелох с коррупцией борется
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16.06.2021 16:54 Ответить
Свинарчуки зеленского 🤣🤣🤣.
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16.06.2021 16:46 Ответить
свинарчуки тянули в Украину, а эти растаскивают
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16.06.2021 16:51 Ответить
О петених свинарчуках сообщил Bihus, а здесь сама система. Разницу ловишь?
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16.06.2021 16:58 Ответить
ХУПС?
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16.06.2021 16:59 Ответить
та не может быть
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16.06.2021 17:21 Ответить
Ооо ХарЬков-чане !
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16.06.2021 17:41 Ответить
Та ви шо? Кацапи харкивські знову щось поцупили?
Яке свиноцтво! Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 3613
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16.06.2021 17:54 Ответить
А вам не кажется странным вдруг резко активизировавшиеся СБУшники?
Чуть ли не каждый день ловят и, что самое интересное, ловят именно в ВСУ.
И ничего нет про подобное в ведомстве Рюкзакова.
Наверное туда отбирают высокоморальных типа Геращенко с Аваковым.
Думай
те
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16.06.2021 19:06 Ответить
Харьков стал криминальной столицей. Не слышно комментариев харьковского Рюкзакова.
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16.06.2021 20:49 Ответить
схема ця проста і випробувана десятиліттями.(дефектні акти,пересортиця,перевод в обмінний фонд, утворення ізлішков,продаж) саме головне реалізація-ось тут і попадалово. І як завжди, виявляється хтось обіжений, і здає всю групу. В часи загального дефіциту продавалось все -від кирзачів до мила, зараз залишилась одежа та взуття. А яке покарання - це насамперед звільнення з армії, крім "прапорщиків" заступника начальника ВУ, це ж він все це узаконював з опублікуванням наказу відкрито
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16.06.2021 22:30 Ответить
 
 