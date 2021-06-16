Арахамия просит ОПЗЖ заменить Кузьмина в ВСК по расследованию действий чиновников против суверенитета. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просит фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" заменить во временной следственной комиссии по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины своего представителя Рената Кузьмина.
Об этом в Facebook сообщила глава ВСК Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, принимая во внимание вопросы предосторожности по безопасности в ходе предметной подготовки к работе ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, не считаем возможным работать, имея заместителем председателя ВСК господина Рената Кузьмина", - написала Безуглая.
Она также обнародовала скан письма Арахамии фракции ОПЗЖ с просьбой делегировать вместо Кузьмина другого депутата.
Напомним, депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин во времена президентства Виктора Януковича был заместителем генпрокурора, членом Высшего совета юстиции, заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Все идет к тому, что ЗЕ вынесут вперед ногами без всяких ворот и выборов.
А дальше все будет привычно для вас и зависеть будет только от того насколько вы обосретесь от страха.
Скорее ты на паперти окажешься, чем Порох в тюрьме.
Будешь еще одним официально посланным в жопу.
Потому что, кроме надписей на заборах, вам нечего предъявить Пороху.
За 2 года вы, клоуны тупорылые, ничерта не смогли доказать и уже не сможете.
Надписи на заборах суды не принимают.
Тебе пора уже собирать котомку для хождения по дорогам против ЗЕтарифов, сажальщик хренов.
А че ж ты волал в прошлом году, как резаная свинья, и звал быдло по дрогам ходить?
Это даже не сюр. Это тупо издевательство.