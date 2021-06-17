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ветераны (1009) исчезновение (273) Нацполиция (15752) розыск (804)

В Кропивницком исчез 26-летний спецназовец Валерий Капатилов: полиция и родные просят помочь с поиском. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Правоохранители разыскивают в Кpопивницком 26-летнего ветерана российско-украинской войны, воина 3 полка спецназа Валеpия Капатилова.

Об этом Новинам Кіровоградщини сообщили в секторе коммуникации Нацполиции области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечают знакомые мужчины, 28 мая около 11.30 26-летний кропивничанин вышел из дома в направлении отделения Новой почты №11. С тех пор его местонахождение неизвестно.

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Приметы: рост 175 см, крепкой статуpы, имеет широкие плечи, волосы темные, глаза карие.

Был одет: черная футболка, черные джинсы, черные кроссовки.

"Если вам известна любая инфоpмация о местонахождении мужчины, звоните по номеpами: 068-777-01-12 или 102", - отметили в полиции.

Данную информацию подтвердила также руководитель отдела коммуникации полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко в комментарии Цензор.НЕТ.

"В полицию обратились родственники мужчины с заявлением о его исчезновении. Соответствующая информация зарегистрирована, в настоящий момент проводятся мероприятия по установлению его местонахождения", - отметила он.

Отвечая на вопрос относительно обстоятельств исчезновения спецназовца Капатилова, Бевзенко отметила: "У меня есть оперативная информация, но она не подлежит разглашению. Я это комментировать не хочу. Это рабочая информация, которая необходима нам для установления местонахождения пропавшего.Обстоятельства мы не комментируем. Да, действительно, к нам обратились родственники, он исчез, должным образом проводятся мероприятия по установлению местонахождения".

"Внимание! Пропал без вести ветеран российско-украинской войны, боец ​​3 полка спецназа Капатилов Валерий. Исчез не вчера, 28 мая, что с ним неизвестно до сих пор. Это при особых обстоятельствах или нет? Кстати, если кто помнит, то когда менты, пардон, милицианты из Волновахского района, похитили из дома Ивана Тиренко (кажется в марте 2020 года), то там тоже был звонок из Новой Почты. Так кого спрашивать о пропавшем спецназовце: донецких ментов, или новую почту?" - написала на своей странице в Фейсбуке Виктория Солодухина.

"28 мая мой сын ушел из дома, в Новониколаевке. Он раньше был в воинской части и потерял удостоверение участника боевых действий. Нужно было его восстановить. Мы собрали документы, а он пошел на почту отправлять письма. После этого его больше никто не видел", - сообщила CBN мать пропавшего Маргарита.

"Его подруга гуляла в тот день с ребенком и видела, как он шел в сторону воинской части. Я звонила в полицию, просила проверить камеры на Коваливку, ведь на них было бы видно, куда он пошел и с кем. Там мне сказали, что на камерах ничего нет. Затем на следующий день я спросила, звонили ли они девушке, которая его видела. Они сказали, что и подруга ничего не видела, только где-то далеко, но я с ней лично разговаривала, и она мне все рассказывала. Также я просила проверить камеры на почте, но они сказали, что потом. Но камера - это первое, что нужно было проверить, возможно, он с кем-то здоровался, разговаривал. Они мне сказали, что не имеют разрешения, поэтому смотреть ничего не будут. ... Рядом я еще увидела камеры банка. На них должно быть видно, в какую сторону он ушел. Но никто тех камер мне не показал, сказали, что не имеют права этого делать и вообще что-то мне говорить", - добавила мать Капатилова.

В Кропивницком исчез 26-летний спецназовец Валерий Капатилов: полиция и родные просят помочь с поиском 01
В Кропивницком исчез 26-летний спецназовец Валерий Капатилов: полиция и родные просят помочь с поиском 02
В Кропивницком исчез 26-летний спецназовец Валерий Капатилов: полиция и родные просят помочь с поиском 03
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Топ комментарии
+24
Походу хлопца похитили, находится скорее всего на подвале ДЫРЫ.
У нас в последнее время люди пропадают, которые имели отношения к войне на Донбассе или к секретным данным.
Ну у нас же президент страны писюнист оманский, еще и окружен предателями!
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17.06.2021 10:07
+23
Дані з камер аваківці використовують тільки для ідентифікації тих, хто виходить на протести проти найвеличнішого?

"Его подруга гуляла в тот день с ребенком и видела, как он шел в сторону воинской части.
Я звонила в полицию, просила проверить камеры на Коваливку, ведь на них было бы видно, куда он пошел и с кем. Там мне сказали, что на камерах ничего нет.
Затем на следующий день я спросила, звонили ли они девушке, которая его видела.
Они сказали, что и подруга ничего не видела, только где-то далеко, но я с ней лично разговаривала, и она мне все рассказывала.
Также я просила проверить камеры на почте, но они сказали, что потом. Но камера - это первое, что нужно было проверить, возможно, он с кем-то здоровался, разговаривал.
Они мне сказали, что не имеют разрешения, поэтому смотреть ничего не будут. ...

Рядом я еще увидела камеры банка. На них должно быть видно, в какую сторону он ушел.
Но никто тех камер мне не показал, сказали, что не имеют права этого делать и вообще что-то мне говорить", - добавила мать Капатилова."

Источник: https://censor.net/ru/p3271931
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17.06.2021 10:06
+21
Боже, поможи
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17.06.2021 09:59
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Боже, поможи
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17.06.2021 09:59 Ответить
Боже.
Погана новина.
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17.06.2021 10:01 Ответить
Честно скажу: все гораздо хуже. Киев, в частности, наводнен странными неприметными персонажами, скорее всего, это рыги с помощью расейских спецслужб готовят реванш.
Спецслужбы Украины дезорганизованы и деморализованы, все, как будто, что-то знают и чего-то ждут.
Беная страна, беззащитные люди. Нет ни законов, ни совести, ни будущего.
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17.06.2021 11:04 Ответить
У Кропивницькому зник 26-річний спецпризначенець Валерій Капатілов: поліція і рідні просять допомогти з пошуком - Цензор.НЕТ 3910
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18.06.2021 04:56 Ответить
Дані з камер аваківці використовують тільки для ідентифікації тих, хто виходить на протести проти найвеличнішого?

"Его подруга гуляла в тот день с ребенком и видела, как он шел в сторону воинской части.
Я звонила в полицию, просила проверить камеры на Коваливку, ведь на них было бы видно, куда он пошел и с кем. Там мне сказали, что на камерах ничего нет.
Затем на следующий день я спросила, звонили ли они девушке, которая его видела.
Они сказали, что и подруга ничего не видела, только где-то далеко, но я с ней лично разговаривала, и она мне все рассказывала.
Также я просила проверить камеры на почте, но они сказали, что потом. Но камера - это первое, что нужно было проверить, возможно, он с кем-то здоровался, разговаривал.
Они мне сказали, что не имеют разрешения, поэтому смотреть ничего не будут. ...

Рядом я еще увидела камеры банка. На них должно быть видно, в какую сторону он ушел.
Но никто тех камер мне не показал, сказали, что не имеют права этого делать и вообще что-то мне говорить", - добавила мать Капатилова."

Источник: https://censor.net/ru/p3271931
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17.06.2021 10:06 Ответить
ЧОМУ НЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ ВІЙСЬКОВА КОНТРОЗВІДКА, ІДЕ ВІЙНА.
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17.06.2021 11:03 Ответить
Походу хлопца похитили, находится скорее всего на подвале ДЫРЫ.
У нас в последнее время люди пропадают, которые имели отношения к войне на Донбассе или к секретным данным.
Ну у нас же президент страны писюнист оманский, еще и окружен предателями!
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17.06.2021 10:07 Ответить
Грустно, в стране беспредельничают диверсанты РФ, СБУ занято набиванием карманов, граждане предоставлены сами себе...
Деградация общества и быдлоэлиты.
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17.06.2021 11:00 Ответить
Жаль. Благодаря политике опы Украину снова наводнили твари из КГБ ********* . Человека явно выкрали. Дай бог , чтоб жив был
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17.06.2021 10:10 Ответить
Бухарев, Владислав Викторович
Председатель Службы внешней разведки Украины (11 июня - 11 сентября 2019 года)[2][3]. Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября - 8 ноября 2019 года)[4][5]. Член СНБО (с 15 июля 2019)[6].
Награды:
.... медаль ФСБ России «За боевое содружество»[...
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17.06.2021 12:17 Ответить
Не удивлен. Эти мрази инспирированы снова в нужном количестве. Не зря же в 19 портновская пониженка прилетела к "лучшему другу" Богдану. Просто ватная ерьмачка более ласковая для гундосого оказалась и Богдана ушли. И теперь козырь сдает Украину .
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17.06.2021 12:26 Ответить
ТРЕБА МАТЕРІ ЙТИ ДО ВЕТЕРАНІВ ПОБРАТИМІВ І НАЙНЯТИ КОГОСЬ ДЛЯ ПОШУКУ, БО ВТРАТИТЬ СИНА!!! ПОДОНКІВ НА ДОНБАССІ ВИСТАЧАЄ! ЯКЩО ВЕТЕРАНИ ДРУГ ДРУГУ НЕ ПОМОЖУТЬ, ТО ЇХ ПО ОДИНЦІ ВИСТЕЖАТЬ ПРОРОССІЙСЬКІ ДЕБІЛОІДИ І ПОВБИВАЮТЬ!!! НЕ ВІН ОДИН ТАК ПРОПАВ УЖЕ!!! ТРЕБА ПІДНІМАТИ ПО БІЛЬШЕ ШУМА В ПРЕССІ І ПИСАТИ У ВСІ ІНСТАНЦІЇ!!!
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17.06.2021 11:01 Ответить
О така правда
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17.06.2021 11:04 Ответить
"Приметы: рост 175 см, крепкой статуpы, имеет шиpокие плечи, волосы темные, глаза каpие.
Был одет: чеpная футболка, чоpные джинсы, чоpные кpосовки.Источник: https://censor.net/ru/p3271931"

Автору статті - у Вас більшість статей на сайті російськомовні. Порадьтесь з колегами як писати без помилок. Я розумію коли Цензор в україномовних статтях лажає, тут та сама ситуація що і з Аваковим, але в російськомовних? Ну це ж дно просто.
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17.06.2021 11:07 Ответить
У нас ********** , чесно кажучи , хворий на голову , тому що , як можна пускати в країну всю нечисть ригівську і колаборантів,
які всі ці роки сиділи на росіі і боялися носа висунути , а сьогодні всі тут , коли ДНРівські бандити із кацапами
ідуть до Мінська і допитують
Протасевича та погрожують йому смертною карою , а наше Міністерство іноземних справ ні пари з вуст !!
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17.06.2021 11:10 Ответить
У Косоворотки "братани" почуваються в Україні, як в себе вдома, головне щоб не бандьора. Викрали його і десь катують у московії. Чауса відшукали? І немає ніде під офісами нацсук і "єврооптимістов", все їх задовольняє.
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17.06.2021 11:15 Ответить
на территории нашей страны абсолютно открыто работает киллер-команда фсб рф...и никто ничего не делает. Где-где счас убийца Амины Окуевой? Выпустили/обменяли? Нашли пропавшего на той неделе начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова? НЕТ. И этого не найдут к сожалению. Будут и другие пропажи патриотов.
Потому что, клоуну не до них. У него годик -полтора всего осталось чтоб стать миллиардером...
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17.06.2021 13:08 Ответить
Не перший раз уже. Раньше тоже на 5-6 днів уходив кудись і чогось ніхто не шукав його. І сестра не переживала. Живем в одному домі і він то п'‎яний, то ще в якомусь неадекватному стані ходить, а очі як копійки. Може загуляв, як в той раз. Не зря його з армії виперли
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18.06.2021 15:36 Ответить
 
 