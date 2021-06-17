В Кропивницком исчез 26-летний спецназовец Валерий Капатилов: полиция и родные просят помочь с поиском. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Правоохранители разыскивают в Кpопивницком 26-летнего ветерана российско-украинской войны, воина 3 полка спецназа Валеpия Капатилова.
Об этом Новинам Кіровоградщини сообщили в секторе коммуникации Нацполиции области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечают знакомые мужчины, 28 мая около 11.30 26-летний кропивничанин вышел из дома в направлении отделения Новой почты №11. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, крепкой статуpы, имеет широкие плечи, волосы темные, глаза карие.
Был одет: черная футболка, черные джинсы, черные кроссовки.
"Если вам известна любая инфоpмация о местонахождении мужчины, звоните по номеpами: 068-777-01-12 или 102", - отметили в полиции.
Данную информацию подтвердила также руководитель отдела коммуникации полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко в комментарии Цензор.НЕТ.
"В полицию обратились родственники мужчины с заявлением о его исчезновении. Соответствующая информация зарегистрирована, в настоящий момент проводятся мероприятия по установлению его местонахождения", - отметила он.
Отвечая на вопрос относительно обстоятельств исчезновения спецназовца Капатилова, Бевзенко отметила: "У меня есть оперативная информация, но она не подлежит разглашению. Я это комментировать не хочу. Это рабочая информация, которая необходима нам для установления местонахождения пропавшего.Обстоятельства мы не комментируем. Да, действительно, к нам обратились родственники, он исчез, должным образом проводятся мероприятия по установлению местонахождения".
"Внимание! Пропал без вести ветеран российско-украинской войны, боец 3 полка спецназа Капатилов Валерий. Исчез не вчера, 28 мая, что с ним неизвестно до сих пор. Это при особых обстоятельствах или нет? Кстати, если кто помнит, то когда менты, пардон, милицианты из Волновахского района, похитили из дома Ивана Тиренко (кажется в марте 2020 года), то там тоже был звонок из Новой Почты. Так кого спрашивать о пропавшем спецназовце: донецких ментов, или новую почту?" - написала на своей странице в Фейсбуке Виктория Солодухина.
"28 мая мой сын ушел из дома, в Новониколаевке. Он раньше был в воинской части и потерял удостоверение участника боевых действий. Нужно было его восстановить. Мы собрали документы, а он пошел на почту отправлять письма. После этого его больше никто не видел", - сообщила CBN мать пропавшего Маргарита.
"Его подруга гуляла в тот день с ребенком и видела, как он шел в сторону воинской части. Я звонила в полицию, просила проверить камеры на Коваливку, ведь на них было бы видно, куда он пошел и с кем. Там мне сказали, что на камерах ничего нет. Затем на следующий день я спросила, звонили ли они девушке, которая его видела. Они сказали, что и подруга ничего не видела, только где-то далеко, но я с ней лично разговаривала, и она мне все рассказывала. Также я просила проверить камеры на почте, но они сказали, что потом. Но камера - это первое, что нужно было проверить, возможно, он с кем-то здоровался, разговаривал. Они мне сказали, что не имеют разрешения, поэтому смотреть ничего не будут. ... Рядом я еще увидела камеры банка. На них должно быть видно, в какую сторону он ушел. Но никто тех камер мне не показал, сказали, что не имеют права этого делать и вообще что-то мне говорить", - добавила мать Капатилова.
Пожалуйста, подождите...
Погана новина.
Спецслужбы Украины дезорганизованы и деморализованы, все, как будто, что-то знают и чего-то ждут.
Беная страна, беззащитные люди. Нет ни законов, ни совести, ни будущего.
"Его подруга гуляла в тот день с ребенком и видела, как он шел в сторону воинской части.
Я звонила в полицию, просила проверить камеры на Коваливку, ведь на них было бы видно, куда он пошел и с кем. Там мне сказали, что на камерах ничего нет.
Затем на следующий день я спросила, звонили ли они девушке, которая его видела.
Они сказали, что и подруга ничего не видела, только где-то далеко, но я с ней лично разговаривала, и она мне все рассказывала.
Также я просила проверить камеры на почте, но они сказали, что потом. Но камера - это первое, что нужно было проверить, возможно, он с кем-то здоровался, разговаривал.
Они мне сказали, что не имеют разрешения, поэтому смотреть ничего не будут. ...
Рядом я еще увидела камеры банка. На них должно быть видно, в какую сторону он ушел.
Но никто тех камер мне не показал, сказали, что не имеют права этого делать и вообще что-то мне говорить", - добавила мать Капатилова."
Источник: https://censor.net/ru/p3271931
У нас в последнее время люди пропадают, которые имели отношения к войне на Донбассе или к секретным данным.
Ну у нас же президент страны писюнист оманский, еще и окружен предателями!
Деградация общества и быдлоэлиты.
Председатель Службы внешней разведки Украины (11 июня - 11 сентября 2019 года)[2][3]. Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября - 8 ноября 2019 года)[4][5]. Член СНБО (с 15 июля 2019)[6].
Награды:
.... медаль ФСБ России «За боевое содружество»[...
Был одет: чеpная футболка, чоpные джинсы, чоpные кpосовки.Источник: https://censor.net/ru/p3271931"
Автору статті - у Вас більшість статей на сайті російськомовні. Порадьтесь з колегами як писати без помилок. Я розумію коли Цензор в україномовних статтях лажає, тут та сама ситуація що і з Аваковим, але в російськомовних? Ну це ж дно просто.
які всі ці роки сиділи на росіі і боялися носа висунути , а сьогодні всі тут , коли ДНРівські бандити із кацапами
ідуть до Мінська і допитують
Протасевича та погрожують йому смертною карою , а наше Міністерство іноземних справ ні пари з вуст !!
Потому что, клоуну не до них. У него годик -полтора всего осталось чтоб стать миллиардером...