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Волынь (924) дороги (2497) ОГА (2376) Большая стройка (720)

Автодорогу к Шацким озерам полностью восстановили на Волыни, - ОГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

26 км автодороги Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Козин - /М-06/, которая ведет к Шацким озерам, полностью восстановили согласно европейским стандартам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Волынской ОГА Юрий Погуляйло.

По словам главы ОГА, работы по восстановлению автодороги к Шацким озерам продолжатся и в дальнейшем.

"Всего в этом году в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать 45,5 км дороги Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - /М-06/ на отрезке от Пищи до Любомля Ковельского района", - отметил Погуляйло.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Также читайте: К осени будет построена объездная дорога Трускавца, - "Автомагистраль-Юг"

Автодорогу к Шацким озерам полностью восстановили на Волыни, - ОГА 01
Автодорогу к Шацким озерам полностью восстановили на Волыни, - ОГА 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
журналистам на заметку - покажите нам эту дорогу в апреле 2022
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17.06.2021 09:32
+5
Судя по мега-технологии, по которой строили эту дорогу, укладывая асфальт просто на землю, без подложки - продержится эта дорога в самом лучшем случае - до зимы....
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17.06.2021 09:22
+5
Стоимость - в три раза дороже нормативной. Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839 Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839 Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839
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17.06.2021 09:24
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17.06.2021 09:22 Ответить
Стоимость - в три раза дороже нормативной. Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839 Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839 Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839
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17.06.2021 09:24 Ответить
А почему не в пять или десять? Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 163
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17.06.2021 09:38 Ответить
Скоро будет и в пять, и в десять Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3159
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17.06.2021 09:43 Ответить
а про це будуть говорити "наступники" через 3- ри, чи 8 років ....- і "доїти" попередників...- круговорот бабла в "системі"...
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17.06.2021 09:46 Ответить
А чому б ні? Їжджу майже щороку, тому знаю, що дорога там не була погана
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17.06.2021 09:39 Ответить
забавный ты дурачёк! в стране война, нужен оборонзаказ, нужно строить патронный завод, нужны ракеты, ПВО и так далее и так далее и так далее, а твоя плеснявая власть спускает миллионы на направления, которые смоет к зиме
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17.06.2021 10:46 Ответить
Так Порох вже все давно збудував і зробив )
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17.06.2021 10:59 Ответить
выходит, твоя зелёная блевота ничем не лучше? )))
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17.06.2021 11:38 Ответить
Чому ти раптом рішив що мені подобається Зеленський? У твоїй голові висить шаблон, що якщо не за Пороха, то за Зе?
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17.06.2021 13:37 Ответить
по тому бреду, что ты пишешь, в тебе безошибочно узнаётся избиратель зелёной блевоты
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17.06.2021 15:23 Ответить
Ти переїв шоколаду. Проблюйся.
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17.06.2021 20:13 Ответить
Бо іншого вибору не існувало. І не існує в майбутньому, переглядаючи соціологію.
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05.08.2021 12:45 Ответить
Судя по мега-технологии, по которой строили эту дорогу, укладывая асфальт просто на землю, без подложки - продержится эта дорога в самом лучшем случае - до зимы....
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17.06.2021 09:22 Ответить
далі капремонт - і знову бабло в кишені...
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17.06.2021 09:47 Ответить
ух аж на Світязь захотілось,а до отпуску ще майже місяць)
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17.06.2021 09:29 Ответить
а от владимира до любомиля как дорога ? европейская или как и раньше в гавно?
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17.06.2021 12:58 Ответить
журналистам на заметку - покажите нам эту дорогу в апреле 2022
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17.06.2021 09:32 Ответить
О, можна їхати по бурштини.
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17.06.2021 09:36 Ответить
То не туди, то далі на схід
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17.06.2021 09:37 Ответить
Так а що там об'їздна Червонограда? Це єдина ділянка, де дорога була погана (дуже погану біля Великих мостів ще за Яценюка відремонтували). а той шматок від траси до Шацька навіть ям не мав, сотню можна спокійно тримати
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17.06.2021 09:37 Ответить
тепер буде мати (після зими)
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17.06.2021 09:39 Ответить
Дорогу то восстановили, а озер нет
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17.06.2021 09:45 Ответить
Кто сказал?
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17.06.2021 09:47 Ответить
Песок даже на фото под асфальтом просвечивается. Эту дорогу можно как оладьи нарезать.
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17.06.2021 09:49 Ответить
О, рентген. Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 275
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17.06.2021 09:56 Ответить
Если подрядчик - без тендера, то и рентген не нужен. Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3375
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17.06.2021 10:23 Ответить
Ютуб
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17.06.2021 11:12 Ответить
Старая дорога оберегала природу Шацких озер!
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17.06.2021 11:23 Ответить
... и не уберегла..
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17.06.2021 14:15 Ответить
полностью восстановили согласно европейским стандартам -- шо, неужто и подушка под дорогой многослойная и метровая? Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 227
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17.06.2021 15:09 Ответить
 
 