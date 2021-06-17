Автодорогу к Шацким озерам полностью восстановили на Волыни, - ОГА. ФОТО

26 км автодороги Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Козин - /М-06/, которая ведет к Шацким озерам, полностью восстановили согласно европейским стандартам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Волынской ОГА Юрий Погуляйло.

По словам главы ОГА, работы по восстановлению автодороги к Шацким озерам продолжатся и в дальнейшем.

"Всего в этом году в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать 45,5 км дороги Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - /М-06/ на отрезке от Пищи до Любомля Ковельского района", - отметил Погуляйло.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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