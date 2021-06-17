Полицейский, воевавший против украинских воинов на стороне "ЛНР", разоблачен на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Луганской области разоблачен наемник РФ, который воевал против украинских воинов на стороне так называемой "ЛНР". Мужчина с 2016 года работал в Нацполиции Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что фигурант начал работу в Нацполиции в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени.
До этого, начиная с 2014 года, злоумышленник "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а террористы отошли вглубь временно оккупированных территорий, он "решил изменить сторону". Сначала скрывался на территории РФ и в временно оккупированного Крыма, а затем - вернулся в Украину.
Известно, что фигурант участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.
Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение террористов, которое возглавлял гражданин РФ с позывным "Спец". Наемники "Спеца" причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийств военнослужащих ВСУ в ходе боев под Рубежным и в Новоайдарском районе.
Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется его причастность к совершению других преступлений в ущерб государственной безопасности и гражданам Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
Показательный суд, показательная юридическая очистка, показательный обмен, показательное возвращение в Украину. По схемам зеленожопого времени.
Капець....
Хоча дебілом треба бути,щоб не знати,що з 2014 у нас незмінний міністр МВС.
Авакова ж він залишив за потужну реформу нацполіції ?
Не слухай,читай.
Грубо кажучи,:певні посади в обмін на спільне голосування за ключові законопроекти.
Коаліційна угода
У Порошенка не було монокоаліції й диктаторських повноважень,як в Зєлєнского,тому мусив йти на компроміси.
Невже кожного разу потрібно роздруковувати лекції з елементарних речей ?
Вот про татарова и ермака с 2015 только разработка шла . не довели... Ни на что не намекаю - портнову привет, он вернулся кстати - в мае 2019 года.. Почему?