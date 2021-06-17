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Луганщина (6251) СБУ (18714) наемники рф (2004)

Полицейский, воевавший против украинских воинов на стороне "ЛНР", разоблачен на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Луганской области разоблачен наемник РФ, который воевал против украинских воинов на стороне так называемой "ЛНР". Мужчина с 2016 года работал в Нацполиции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что фигурант начал работу в Нацполиции в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени.

До этого, начиная с 2014 года, злоумышленник "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а террористы отошли вглубь временно оккупированных территорий, он "решил изменить сторону". Сначала скрывался на территории РФ и в временно оккупированного Крыма, а затем - вернулся в Украину.

Известно, что фигурант участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.

Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение террористов, которое возглавлял гражданин РФ с позывным "Спец". Наемники "Спеца" причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийств военнослужащих ВСУ в ходе боев под Рубежным и в Новоайдарском районе.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется его причастность к совершению других преступлений в ущерб государственной безопасности и гражданам Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Читайте: Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Полицейский, воевавший против украинских воинов на стороне ЛНР, разоблачен на Луганщине, - СБУ 01
Полицейский, воевавший против украинских воинов на стороне ЛНР, разоблачен на Луганщине, - СБУ 02
Полицейский, воевавший против украинских воинов на стороне ЛНР, разоблачен на Луганщине, - СБУ 03
Полицейский, воевавший против украинских воинов на стороне ЛНР, разоблачен на Луганщине, - СБУ 04
Полицейский, воевавший против украинских воинов на стороне ЛНР, разоблачен на Луганщине, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Показательный суд и показательная казнь. По закону военного времени.
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17.06.2021 10:03
+10
прелесть какая..., возникает закономерный вопрос к качеству проверок при приеме на работу и к работе сбу... или там другая схема - пока делился с начальством все было ок, но вдруг, что-то пошло не так... и вот это размытое - разоблачен, а дальше что? его хоть уволят?
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17.06.2021 10:13
+7
так - уже ні одна сепарська падла не стріляла та не вбивали наших Воїнів - всі на "постах" були ..
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17.06.2021 10:12
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Показательный суд и показательная казнь. По закону военного времени.
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17.06.2021 10:03 Ответить
тільки так...
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17.06.2021 10:10 Ответить
Этим пдрсм срок должен стартовать с 10ки ,если только*стоял * на блокпосту .Эта тварь участвовала в боевых действиях на стороне оккупанта -20ка или пожизненное . На время продолжающихся военных действий надо вернуть смертную казнь,ЕС перетопчется и должно отнестись с пониманием. Взять в аренду в штатах электростул...
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17.06.2021 10:56 Ответить
Зачем разбираться в сортах говна? Срок всем одинаковый, от 15. Если доказано, что стрелял в сторону украинцев - пожизненное.
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17.06.2021 11:44 Ответить
Ага, щас.
Показательный суд, показательная юридическая очистка, показательный обмен, показательное возвращение в Украину. По схемам зеленожопого времени. Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9386
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17.06.2021 12:39 Ответить
но сначала лялямба
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17.06.2021 10:06 Ответить
Ну що ви? Аваківці непідсудні... Він туди будь-яких мудозвонів набирає, якби вчасно готівку передавали, а представники "рюзьге мір" - взагалі аваківськи кумири.
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17.06.2021 10:11 Ответить
так - уже ні одна сепарська падла не стріляла та не вбивали наших Воїнів - всі на "постах" були ..
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17.06.2021 10:12 Ответить
й це при тому, що "...за даними правоохоронців, зловмисник був зарахований до розвідувального підрозділу бойовиків, який очолював громадянин РФ з позивним Спец. Бойовики Спеца причетні до викрадень та катувань українських патріотів, убивств військовослужбовців ЗСУ під час боїв під Рубіжним та у Новоайдарському районі." Джерело: https://censor.net/ua/p3271941
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17.06.2021 10:34 Ответить
прелесть какая..., возникает закономерный вопрос к качеству проверок при приеме на работу и к работе сбу... или там другая схема - пока делился с начальством все было ок, но вдруг, что-то пошло не так... и вот это размытое - разоблачен, а дальше что? его хоть уволят?
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17.06.2021 10:13 Ответить
Как обычно: кадры решают все.
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17.06.2021 10:16 Ответить
Вы что, какое увольнение, у него может произойти психологический срыв. Только по собственному, с выплатой всех компенсаций.
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17.06.2021 10:46 Ответить
и с восстановлением через суд, с выплатой компенсации
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17.06.2021 11:26 Ответить
Проверки проводят такие-же. Мусора на Донбассе - сепарское кубло.
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17.06.2021 11:45 Ответить
Яких перевірок? Комплектацією займається окремий центр, керівник підрозділу навіть може не знати, що хтось там десь укоплектувався до нього. Двері відкрились і я ваша новая поліцейськая. Це не міліція.
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17.06.2021 12:46 Ответить
На Джамала похож и такая же падла..
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17.06.2021 10:15 Ответить
Гундосый отпустит. Их человек, нужный .
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17.06.2021 10:17 Ответить
Лайк і уважуха
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 5394
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17.06.2021 10:51 Ответить
И чего их все к биндеравцам тянет? Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3941
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17.06.2021 10:19 Ответить
Ну, так он думал, что Порошенко с Медведчуком будет править вечно.
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17.06.2021 10:21 Ответить
При Порошенко в полицию взяли, а при Зеленском его арестовали. Ни на что не намекаю, просто констатация факта.
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17.06.2021 10:19 Ответить
А в штаны тебе тоже порошенко насрал?
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17.06.2021 10:26 Ответить
А при чем здесь я и мои штаны? Я лишь констатирую, что 2016 год, когда после потужной реформы полиции, этот террорист поступил на службу - это год президентства Порошенко.
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17.06.2021 11:09 Ответить
Ой ******** образили...Так. за увесь ча коли Петя був президентом він ні в чому не винен...винні його підлеглі...А зараз припризеденті Зелі підлеглі не вині винен Зеля..Все..крапка иак буде справедливо. на 1000%.)))))))
Капець....
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17.06.2021 11:26 Ответить
Чекати тут на справедливість - це марна справа. Прихильники Порошенка - це аналог російської вати.
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17.06.2021 11:31 Ответить
Та я і не чекаю... але без неї ні чого не буде...
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17.06.2021 11:40 Ответить
Він насрав тобі у голову.
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17.06.2021 11:55 Ответить
Та ти ж не натякаєш,а прямим текстом кажеш.
Хоча дебілом треба бути,щоб не знати,що з 2014 у нас незмінний міністр МВС.
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17.06.2021 10:46 Ответить
Ні, я ні на що не натякаю. Хіба що натякаю на потужну реформу поліції, та інші потужні реформи Петра Олексійовича.
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17.06.2021 11:11 Ответить
Очевидно,як виборець Зєлєнского,можеш продемонструвати-перелічити реформи Владімірссанича ?
Авакова ж він залишив за потужну реформу нацполіції ?
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17.06.2021 11:19 Ответить
1. Ні, я не виборець Зеленського. 2. Я не знаю, за що Зеленський залишив Авакова, але всі "потужні реформи", які закінчились з таким результатом, проводились під патронатом Порошенка. Самі ж прихильники Порошенка його реформами вихвалялись. І Порошенко навіть питав: "Яких тобі ще реформ не вистачає?!"
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17.06.2021 11:28 Ответить
А аваков був призначений ким в 2014)) по квоті призедента...не чую ????
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17.06.2021 11:27 Ответить
Аваков був призначений Порошенком за коаліційною угодою з Народним фронтом.Це теж загальновідомий факт.
Не слухай,читай.
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17.06.2021 11:55 Ответить
Так а хто примусив Порошенка ставити свій підпис під призначенням Авакова?
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17.06.2021 12:23 Ответить
Я незрозуміло написав ? КОАЛІЦІЙНА УГОДА
Грубо кажучи,:певні посади в обмін на спільне голосування за ключові законопроекти.
Коаліційна угода

У Порошенка не було монокоаліції й диктаторських повноважень,як в Зєлєнского,тому мусив йти на компроміси.
Невже кожного разу потрібно роздруковувати лекції з елементарних речей ?
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17.06.2021 13:43 Ответить
А хто примусив Зеленьського ставити свій підпис під призначенням Авакова?
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18.06.2021 04:46 Ответить
А чей Крым, голубок , не подскажешь?
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17.06.2021 11:15 Ответить
Крым - это оккупированная Россией территория Украины. А ты не знал?
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17.06.2021 11:33 Ответить
Отлично. Значит ты просто обычный манкурт а не бот сидящий в *********. А порох молодец, как хорошо у вас до сих порпылает, несмотря на все усилия зе мразей очернить его.
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17.06.2021 11:36 Ответить
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 29 В чем я обманутый? Меня обманули, что в 2016 году, когда этот террорист поступил в реформированную Порошенко полицию, президентом был Порошенко?
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17.06.2021 11:40 Ответить
За сим больше не подаю. У вас, зе диджитал , как и у ********* одна тема актуальна-содомия
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17.06.2021 11:41 Ответить
Що... правда не мило тобі шоколадний глаз не смазує...правда це боляче???? ))))Повидаляв всі коментарі де тебе як шкідливе кошеня мордою та в твоєж гівно???))От всі хто за петю топлять всі уроди
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17.06.2021 12:13 Ответить
а шо такое - цены на газ тебя сегодня так порадовали - шо ты решил тут компенсировать? Так - то тебе цены на весь год оставшийся. дали буде...))))))
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18.06.2021 04:45 Ответить
А дело завели при Порохе, и вели его - до этого момента. Теперь все, ему.
Вот про татарова и ермака с 2015 только разработка шла . не довели... Ни на что не намекаю - портнову привет, он вернулся кстати - в мае 2019 года.. Почему?
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18.06.2021 04:43 Ответить
..То су...як же перевірку при прийомі робили !?
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17.06.2021 10:19 Ответить
А яка при Порошенкові була перевірка? Така ж, як і судівська. Тому у поліцію та суди всі сепари та терористи і потягнулись?
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17.06.2021 10:22 Ответить
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4233 угу но виноват не аваков -он честный и святой Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 728
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17.06.2021 10:58 Ответить
Виноват "Великий реформатор". "Каких тебе еще реформ не хватает"? Кстати, когда Аваков нужен был Порошенко для того, чтобы Саакашвили прессовать, они очень хорошо ладили.
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17.06.2021 11:07 Ответить
у да миша карлсона Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4747 который не смог не во что кроме как усцатся когда жрал хинкали Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4747
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17.06.2021 11:09 Ответить
Ну видишь, как ты все хорошо помнишь и понимаешь. Так зачет тогда бессмыслицы пишешь?
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17.06.2021 11:12 Ответить
Да дада да кстати поведай в какомзвании проходит службу батоно суолгунй который без мыла в зад лезет к морпехам в Марике Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8944 502й и там помнят как он сортиры забирал Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4650
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17.06.2021 11:16 Ответить
Меня не интересует, где кто проходил службу. Но ты сам подтвердил, что когда Порошенко нужно было расправиться с Саакашвили, Аваков и террористы "ЛНР" в полиции, Порошенко устраивали.
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17.06.2021 11:22 Ответить
ух ты- то что твой барат синим попал в плен к сепарам меня тоже устроило Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3935 у полиции есть своя служба безопасности и это её пролюб а не Пети Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3195
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17.06.2021 11:26 Ответить
Ну конечно! Петя не виноват! Он вообще не при чем! Вот Зеленский во всем, что происходит в стране виноват, а Порошенко ни в чем, он просто мимо проходил.
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17.06.2021 11:37 Ответить
Так значит с братишкой твоим аватаром угадал Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6931
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17.06.2021 11:41 Ответить
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1360 Ну так поклонники Порошенко вообще люди догадливые, только постоянно бред пишут. Я просто даже не стал вникать в смысл первой части твоего коммента, подумал, что человек пьяный, или обкуренный, поэтому просто его пропустил.
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17.06.2021 11:44 Ответить
так не отрицаешь что твой братишка аватвар Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8913 Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2105 и ты как зеленого поклонник можешь смело на мвд просить пома вавы Тарана Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4664
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17.06.2021 11:47 Ответить
Я ничего не отрицаю. Единственное, что отрицаю - это наличие мозга у поклонников Порошенко.
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17.06.2021 11:51 Ответить
Дада мы такие безмозглые что просто ужасть зато ваш уровень это кива и байки про опытты над твоей се6строй в секретной тюрьме СБУ Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3550
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17.06.2021 11:54 Ответить
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7013 Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4797
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17.06.2021 12:01 Ответить
"брат-аватар...", "сестра в секретной тюрьме СБУ..." Понабирают наркоманов на работу ботами, а ты вынужден их бред читать. Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8622
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17.06.2021 12:14 Ответить
Ну - какой ты - так ты и окружающих оцениваешь...))))
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18.06.2021 04:50 Ответить
враг монолита не маниврировать а уничтожить..анигилировать...не уйдншь))
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17.06.2021 10:34 Ответить
Тоже мне новость, таких кадров полно в полиции.
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17.06.2021 10:36 Ответить
Типовий мєнтяра.
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17.06.2021 10:43 Ответить
А почему всегда рожи спрятаны?
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17.06.2021 10:43 Ответить
зачем такой фоторепортаж? он добавляет аргументов? - наоборот, заставляет сомневаться в реальности происходящего.
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17.06.2021 11:02 Ответить
А хто його приймав на службу? Як перевіряли, чи перевіряють тільки чесних, а всяку непотріб за гроші беруть без перевірок? А багато таких "поліцейських" у пана Рюкзакова?
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17.06.2021 11:17 Ответить
... и вскоре будет назначен начальником полиции Киева.
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17.06.2021 11:23 Ответить
ні не скоро. Спочатку буде рік розслідуватися справа, яка закінчиться амністією і призначенням на нову посаду з компенсацією втрачених можливостей.
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17.06.2021 11:29 Ответить
Хто, б--ть, не знав що Аваков набрав у Нац гвардію бидло від Януковича? Що "герой" Білецький тісно з нами спілкується? Аваков так і не зрозумів, що Майдан не можна попередити. Таким як він, здається, що "якби було так, а не оттак", то Майдан програв би. І це добре для нас, якщо ворог нас не розуміє, це плюс для нас.
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17.06.2021 13:49 Ответить
У меня сын участник АТО,в третий раз подает документы в полицию и каждый раз что то не так,может не на той стороне воевал???
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18.06.2021 10:56 Ответить
 
 