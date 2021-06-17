Полицейский, воевавший против украинских воинов на стороне "ЛНР", разоблачен на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Луганской области разоблачен наемник РФ, который воевал против украинских воинов на стороне так называемой "ЛНР". Мужчина с 2016 года работал в Нацполиции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что фигурант начал работу в Нацполиции в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени.

До этого, начиная с 2014 года, злоумышленник "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а террористы отошли вглубь временно оккупированных территорий, он "решил изменить сторону". Сначала скрывался на территории РФ и в временно оккупированного Крыма, а затем - вернулся в Украину.

Известно, что фигурант участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.

Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение террористов, которое возглавлял гражданин РФ с позывным "Спец". Наемники "Спеца" причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийств военнослужащих ВСУ в ходе боев под Рубежным и в Новоайдарском районе.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется его причастность к совершению других преступлений в ущерб государственной безопасности и гражданам Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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