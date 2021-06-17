Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших. ВИДЕО камер наблюдения

В четверг, 17 июня, на улице Набережной Победы автомобиль Subaru перевернулся и врезался в столб. В ДТП пострадали четыре человека, двоих пострадавших из авто пришлось вырезать спасателям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом пишет Информатор.

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Согласно данным издания, авария случилась в 0:27 возле дома №130, недалеко от бульвара Славы. По предварительной информации от очевидцев и патрульных, Subaru двигался по Набережной Победы от кольца в сторону переулка Добровольцев. Возле дома №130 водитель не справился с управлением, авто вылетело на тротуар, перевернулось и врезалось в электроопору.

В салоне авто находились четыре человека. Двое молодых людей смогли выбраться самостоятельно. Еще двоих мужчин, водителя и пассажира с переднего сидения, зажало в салоне. Спасателям пришлось разрезать авто, чтобы освободить их. Водителя смогли достать из авто только в 3:40. Сотрудникам ГСЧС пришлось буквально разрезать авто на части, так как поврежденные конструкции транспортного средства зажали ногу пострадавшего.

Троих человек, предварительно, скорые отвезли в больницу №16. Четвертого пострадавшего, водителя авто, медики отвезли в больницу имени Мечникова. Все они находились в сознании. Информация об их состоянии уточняется.

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На место приезжали автовышка и кран, чтобы удержать от падения поврежденную электроопору. Заблокированы обе полосы по Набережной Победы в сторону переулка Добровольцев. Объезд по полосе встречного движения.

По информации пресс-службы ГСЧС, пассажира с переднего сидения авто доставили в больницу №16. Предварительно, у него перелом бедренной кости с двух сторон. Что касается водителя, то он 2002 года рождения. По предварительной информации, у него закрытые переломы обеих ног, а также синдром длительного сдавливания.

























Фото: Информатор