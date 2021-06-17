РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15626 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж ДТП
10 960 44
Днепр_город (3761) ДТП (7438)

Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших. ВИДЕО камер наблюдения

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В четверг, 17 июня, на улице Набережной Победы автомобиль Subaru перевернулся и врезался в столб. В ДТП пострадали четыре человека, двоих пострадавших из авто пришлось вырезать спасателям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом пишет Информатор.

Согласно данным издания, авария случилась в 0:27 возле дома №130, недалеко от бульвара Славы. По предварительной информации от очевидцев и патрульных, Subaru двигался по Набережной Победы от кольца в сторону переулка Добровольцев. Возле дома №130 водитель не справился с управлением, авто вылетело на тротуар, перевернулось и врезалось в электроопору.

В салоне авто находились четыре человека. Двое молодых людей смогли выбраться самостоятельно. Еще двоих мужчин, водителя и пассажира с переднего сидения, зажало в салоне. Спасателям пришлось разрезать авто, чтобы освободить их. Водителя смогли достать из авто только в 3:40. Сотрудникам ГСЧС пришлось буквально разрезать авто на части, так как поврежденные конструкции транспортного средства зажали ногу пострадавшего.

Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 01

Троих человек, предварительно, скорые отвезли в больницу №16. Четвертого пострадавшего, водителя авто, медики отвезли в больницу имени Мечникова. Все они находились в сознании. Информация об их состоянии уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция. ФОТОрепортаж

На место приезжали автовышка и кран, чтобы удержать от падения поврежденную электроопору. Заблокированы обе полосы по Набережной Победы в сторону переулка Добровольцев. Объезд по полосе встречного движения. 

Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 02

По информации пресс-службы ГСЧС, пассажира с переднего сидения авто доставили в больницу №16. Предварительно, у него перелом бедренной кости с двух сторон. Что касается водителя, то он 2002 года рождения. По предварительной информации, у него закрытые переломы обеих ног, а также синдром длительного сдавливания.

Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 03
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 04
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 05
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 06
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 07
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 08
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 09
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 10
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 11
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 12
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 13
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 14
Фото: Информатор
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Судя по скорости водитель просто идиот
показать весь комментарий
17.06.2021 10:06
+17
посмотрел, оценил.
за рулем сидел дебил.
показать весь комментарий
17.06.2021 10:11
+7
любую полноприводную машину тяжело сорвать в занос!
есть такое правило:
- если попал в занос на переднем приводе - добавь газу
- если попал в занос на заднем приводе - сбрось газ
- если попал в занос на полном приводе - молись!
показать весь комментарий
17.06.2021 10:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Судя по скорости водитель просто идиот
показать весь комментарий
17.06.2021 10:06 Ответить
Просто власники Субару вважають себе гонщегами майже як власники БМВ... Тільки з тою різницею, що в БМВ упор на кільцеві гонки, а Субару в ралі феєрили...
показать весь комментарий
17.06.2021 10:13 Ответить
Я как владелец Бмв с 4.5 литровым движком скажу, Бмв сносит крышу по умолчанию за рулём))
показать весь комментарий
17.06.2021 10:16 Ответить
в бмв так расположены кресла и такое положение водителя, что реально не чувствуется скорость! да и динамика и управляемость авто не идёт ни в какое сравнение с другими машинами! первый раз с таким столкнулся - выехав из салона - еду себе, вроде как, спокойно, не парюсь, смотрю все вокруг ползают, как черепахи - думаю, с чего бы это??! глядь на спидометр, а там 160 км/час!!
показать весь комментарий
17.06.2021 10:41 Ответить
Я слышал, для того, чтобы "чувствовать скорость" давно изобрели спидометры и дорожные знаки с ограничениями.
показать весь комментарий
17.06.2021 11:32 Ответить
але вони не в тіло водія встраюються.
показать весь комментарий
17.06.2021 14:23 Ответить
и в БМВ рулежка другая..20 лет катаюсь от Е-28 и выше....
показать весь комментарий
17.06.2021 13:04 Ответить
Пожарники красавцы, в немецкой униформе
показать весь комментарий
17.06.2021 10:09 Ответить
на гуманитарке купили неверное
показать весь комментарий
17.06.2021 11:07 Ответить
Нет город такое закупает, австрийское.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:13 Ответить
посмотрел, оценил.
за рулем сидел дебил.
показать весь комментарий
17.06.2021 10:11 Ответить
Та їм тупо ще й повезло.
показать весь комментарий
17.06.2021 10:12 Ответить
Хорошою, что люди не пострадали.
показать весь комментарий
17.06.2021 10:13 Ответить
хорошо
показать весь комментарий
17.06.2021 10:13 Ответить
хорошая машина. чуть столб не выкорчевала крышей, а все живые.
показать весь комментарий
17.06.2021 10:13 Ответить
Ангел-охоронець ще не спав, переднім дуже повезло
показать весь комментарий
17.06.2021 10:13 Ответить
Великолепная японская техника в данном случае победила теорию Дарвина.
К сожалению.
показать весь комментарий
17.06.2021 10:14 Ответить
На мою думку, на жаль, просто пощастило. Всього метр в бік і японський автопором був би як німецький…
показать весь комментарий
17.06.2021 12:25 Ответить
Черт на субару просто медленно ехал, надо было еще быстрее!!
показать весь комментарий
17.06.2021 10:18 Ответить
Так он еще и загазованный, повезло вдвойне
показать весь комментарий
17.06.2021 10:24 Ответить
Даже полный привод ни что, если за рулём лихач-неадекват!
"Субару" тяжело сорвать в занос, но если сорвал - капут !
показать весь комментарий
17.06.2021 10:28 Ответить
любую полноприводную машину тяжело сорвать в занос!
есть такое правило:
- если попал в занос на переднем приводе - добавь газу
- если попал в занос на заднем приводе - сбрось газ
- если попал в занос на полном приводе - молись!
показать весь комментарий
17.06.2021 10:35 Ответить
Кому молись? Иешуа бен Йозефу? Так не поможет. Надо знать как именно твоя машина с полным приводом ведет себя в заносе. Тренироваться надо, а не мольться)
показать весь комментарий
17.06.2021 15:25 Ответить
до чего пролетариат отупел!!
ладно, еще раз, другими словами, для тех, у кого с тыковкой бо-бо - вывести машину с полным приводом из равновесия - это значит ЗНАЧИТЕЛЬНО превысить вменяемую скорость и адекватность в вождении
показать весь комментарий
17.06.2021 15:30 Ответить
А с не полным приводом это что значит? Твое второе имя Торетто?
показать весь комментарий
17.06.2021 20:21 Ответить
нарко мажоры в у секс угаре так и надо им бесполезным)
показать весь комментарий
17.06.2021 10:32 Ответить
Жестокий вы человек,не желай плохого другим.....
показать весь комментарий
17.06.2021 11:02 Ответить
Хорошо, что на пути этой машины оказался крепкий бетонный столб, а не человек.
показать весь комментарий
17.06.2021 10:34 Ответить
Слуги народа ехали отмечать...
показать весь комментарий
17.06.2021 10:42 Ответить
Жаль что не загорелось.
показать весь комментарий
17.06.2021 10:43 Ответить
Ещё один,побойся бога!такое говорить
показать весь комментарий
17.06.2021 11:03 Ответить
опять "гонщики"? поставь каркас и гоняй на ралли, так оно выделывается на общих дорогах нарушая ПДД и подвергая опасности других
показать весь комментарий
17.06.2021 10:52 Ответить
Производитель subaru ,виноват однозначно , продает машину таким идиотам 🤦🤔🙄
показать весь комментарий
17.06.2021 11:13 Ответить
Чому ж не смертельна аварія ? Такі аси можуть і з собою когось забрати !
показать весь комментарий
17.06.2021 11:21 Ответить
водитель долбojob, а машина хорошая, к сожалению, нарушила процесс естественного отбора.
показать весь комментарий
17.06.2021 11:22 Ответить
Не правильная квалификация.
Водитель, намереваясь покалечить пассажиров, разогнал автомобиль до скорости, на которой автомобиль не управляем ...
показать весь комментарий
17.06.2021 11:33 Ответить
СКАЗОЧНОЕ ВЕЗЕНИЕ !!! ЖИТЬ ПАЦАНЧИКАМ ДОЛГО ДОЛГО !!! ДА УМИШКА НАБИРАТЬСЯ !!! ДААААААА ВСЕМ БЫ ТАК ВЕЗЛО !
показать весь комментарий
17.06.2021 12:13 Ответить
Столб жалко ...
показать весь комментарий
17.06.2021 12:26 Ответить
мгновенная карма
показать весь комментарий
17.06.2021 12:26 Ответить
здесь говорят о крепости кузова субарика..- это место удара спасло- точь в лобовое..))- чуть дальше- передние тела стали бы короче на 0.5-0.7м...)(
показать весь комментарий
17.06.2021 12:29 Ответить
Слава Богу люди не пострадали..
показать весь комментарий
17.06.2021 12:44 Ответить
Маловато фотографий. Надо же как то развлечь посетителей Цензора, учитывая что нихера толку от Байдена.
показать весь комментарий
17.06.2021 13:08 Ответить
жаль выжили....
показать весь комментарий
17.06.2021 14:04 Ответить
думаю, що "конструкции транспортного средства зажали ногу пострадавшего" ще до зіткнення Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих - Цензор.НЕТ 9377
показать весь комментарий
17.06.2021 18:39 Ответить
 
 