От СБУ обсуждать законопроект по реформе спецслужбы пришел на комитет Рады глава подлежащего ликвидации департамента "К" Малюк, - ЦПК. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Василий Малюк, руководитель скандального департамента "К" СБУ, который должен быть ликвидирован в ходе реформы спецслужбы, пришле от СБУ на заседание комитета по вопросам безопасности, рассматривающего поправки к законопроекту о реформе СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
"На фото - заседание комитета по вопросам безопасности, который начал рассмотрение свыше 2400 поправок к законопроекту о реформе СБУ. Вчера успели рассмотреть аж две правки. А потом начались ссоры и скандалы. Вот этот человек справа - это руководитель скандального департамента "К" СБУ Василий Малюк. Да, это нонсенс, но о реформе спецслужбы от СБУ пришел говорить руководитель подразделения, которое должно быть ликвидировано по результатам этой же реформы", - следует из сообщения.
Малюк - кадровый сотрудник СБУ, который там работает с 2001 года. Но это не помешало Малюку и его семье "cколотить" неплохие доходы. Видим в декларации и дом на 230 квадратов, и квартиры, землю, Lexus LX470, $ 90 тыс. в виде наличных.
"Возможно, в СБУ пытаются убедить депутатов не уничтожать такой "ценный" департамент?", - предполагают в ЦПК.
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-- Скажите, -- спросил Кислярский жалобно, -- а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?(с)
И ЭТО УКРАИНА !!!!
Как службу можно реформировать, если они выросли с кровью матери на примерах НКВД , если КГБ всегда была кастовой службой ?
надо приглашать спецов из США для реформы
Других достижений не заметил.
В 2019 році, "велічайший лідер **********" Вава Зеленский, призначив на посаду керівника продюсера 95 кварталу, чоловіка громаданки мордора, друга дитинства, сусіда по криворізькому парадняку, ванятку бакланова, який роставив в Службі Безпеки України правильні, плісняві пріорітети.
Контрозвідка Британії це не аналог СБУ. По цілях і завданнях. Мабуть так.