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От СБУ обсуждать законопроект по реформе спецслужбы пришел на комитет Рады глава подлежащего ликвидации департамента "К" Малюк, - ЦПК. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Василий Малюк, руководитель скандального департамента "К" СБУ, который должен быть ликвидирован в ходе реформы спецслужбы, пришле от СБУ на заседание комитета по вопросам безопасности, рассматривающего поправки к законопроекту о реформе СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции

"На фото - заседание комитета по вопросам безопасности, который начал рассмотрение свыше 2400 поправок к законопроекту о реформе СБУ. Вчера успели рассмотреть аж две правки. А потом начались ссоры и скандалы. Вот этот человек справа - это руководитель скандального департамента "К" СБУ Василий Малюк. Да, это нонсенс, но о реформе спецслужбы от СБУ пришел говорить руководитель подразделения, которое должно быть ликвидировано по результатам этой же реформы", - следует из сообщения.

От СБУ обсуждать законопроект по реформе спецслужбы пришел на комитет Рады глава подлежащего ликвидации департамента К Малюк, - ЦПК 01

Малюк - кадровый сотрудник СБУ, который там работает с 2001 года. Но это не помешало Малюку и его семье "cколотить" неплохие доходы. Видим в декларации и дом на 230 квадратов, и квартиры, землю, Lexus LX470, $ 90 тыс. в виде наличных.

"Возможно, в СБУ пытаются убедить депутатов не уничтожать такой "ценный" департамент?", - предполагают в ЦПК.

Читайте также: Послы G7 призвали Раду одобрить реформу СБУ: Это будет большим шагом вперед

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Кого літінант прислав, той і прийшов.
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17.06.2021 11:51
+2
Цивилизованный мир требует от Украины реформирования. Службы безопасности
Как службу можно реформировать, если они выросли с кровью матери на примерах НКВД , если КГБ всегда была кастовой службой ?
надо приглашать спецов из США для реформы
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17.06.2021 11:51
+2
Вполне в стиле работы нынешней власти, а судебную реформу прийдут обсуждать Портнов, Татаров и судья Вовк.
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17.06.2021 11:59
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Кого літінант прислав, той і прийшов.
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17.06.2021 11:51 Ответить
😀
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17.06.2021 11:52 Ответить
-- Вы верный друг отечества! -- торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. -- Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии.
-- Скажите, -- спросил Кислярский жалобно, -- а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?(с)
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17.06.2021 12:13 Ответить
И заметьте КАКИХ ТАЛАНТОВ ВЫРАСТИЛА ОДЕССКАЯ ЗЕМЛЯ - Ильф и Петров, Жванецкий и т д
И ЭТО УКРАИНА !!!!
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17.06.2021 12:23 Ответить
Цивилизованный мир требует от Украины реформирования. Службы безопасности
Как службу можно реформировать, если они выросли с кровью матери на примерах НКВД , если КГБ всегда была кастовой службой ?
надо приглашать спецов из США для реформы
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17.06.2021 11:51 Ответить
Пані, вже 30 років пройшло. Не все так однозначно.
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17.06.2021 12:59 Ответить
Украине нужно создать новые спецслужбы и они не должны подчиняться властям и они должны будут арестовывать власти!
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17.06.2021 11:57 Ответить
Угу ... усі власті ... Від СБУ обговорювати законопроєкт щодо реформи спецслужби на комітет Ради прийшов Малюк - глава департаменту "К", який підлягає ліквідації, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7580
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17.06.2021 12:59 Ответить
Вполне в стиле работы нынешней власти, а судебную реформу прийдут обсуждать Портнов, Татаров и судья Вовк.
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17.06.2021 11:59 Ответить
Если спецслужбы подчиняются властям и те воруют, то как их спецслужбы накажут??? нужны спецслужбы не подчиняющиеся власти. Нужно разделить все и закончить воровство!
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17.06.2021 12:00 Ответить
+5
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17.06.2021 13:00 Ответить
Величайшее достижение этой службы - создание препятствий гражданам при покупке товаров на алиэкспресс.
Других достижений не заметил.
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17.06.2021 12:00 Ответить
Два роки тому, у цієї служби були, неабиякі, здобутки. І тут ...
В 2019 році, "велічайший лідер **********" Вава Зеленский, призначив на посаду керівника продюсера 95 кварталу, чоловіка громаданки мордора, друга дитинства, сусіда по криворізькому парадняку, ванятку бакланова, який роставив в Службі Безпеки України правильні, плісняві пріорітети.
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17.06.2021 12:27 Ответить
Вот гады, шо творят... А с чего будет кормиться бубочкин друг детства, целый лейтенант Баканов?
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17.06.2021 12:05 Ответить
В СБУ насчитывается по штатному расписанию аж 30 тис .человек .из них 7 тис.в ведомстве "К",в то время как в сухопутних войськах ФРГ насчитывается 60 тис. человек,в контрразведке Великобритании МИ-6 насчитывается всего 4 тыс.человек.Неужели украинский народ такой богатый,что может позволить себе содержать такую армию сбушников? Неужели украинскому народу не дадоели эти заробитчане на кошмарении бизнеса из отдела "К"? А еще вымогатели,шантажисты,коррупционеры из отдела "К" еще имеют офицерские звания,это как бы "военные".Хорошо устроились,паразиты и бездельники?
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17.06.2021 12:59 Ответить
На території ОРДЛО нараховують 600 танків. Скільки у ФРН ??
Контрозвідка Британії це не аналог СБУ. По цілях і завданнях. Мабуть так.
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17.06.2021 13:07 Ответить
 
 