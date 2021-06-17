Ночью в Украину незаконно залетел самолет из Румынии: его задержали в Бердичеве, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину. Его удалось задержать уже в Житомирской области на аэродроме вблизи города Бердичев.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, пограничники установили место вероятного приземления нарушители. Туда прибыли правоохранители, а когда самолет приземлился - выдвинулись для задержания.
Заметив приближение пограничников, воздушное судно снова начало движение и поднялось в воздух. Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме человека, который с земли координировал действия экипажа самолета. После чего АН-2 снова совершил посадку.
На борту самолета было три человека, которых также задержали. При осмотре места происшествия обнаружены радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.
По данному факту в компетентные органы направлено сообщение о выявлении правонарушения по признакам ст. 334 УК "Нарушение правил международных полетов" и ст. 332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины".
Обстоятельства правонарушения выясняются.
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ПС. Той, хто дійсно близький до українських авіаційних реалій так, що йому доповідають про кожного пілота, має більш важливі справи, ніж сидіти цілодобово на Цензорі...
Возвращение после вызрузки сигарет в Румынии?
Срочно Резидентам, противник спалил ваш пост, удолите ваш удетный книгарь и ваш аккаунт на Биг-Маке, спалили то шо вы написал и у нас ПВО разобрал и сдал на пластик прапор Мокогоненко, хотя не только на пластик, но и на честное слово. После прочтения сообщение распечатать и сжечь как Яна с Гусом, прием. блин, а если принтера нету, то не распечатывать аа сжечь монитор, прием, инспектор ПВО - Гей-майор Дилдотрясенко(в)
youtube.com/watch?v=zy0IOZNq9Cs
ПВО отработала вообще идеально! Низколетящий самолет засекли непосредственно при пересечении границы, тип идентифицировали и сопровождали на всем протяжении полета и даже группа для задержания успела приехать на место к моменту посадки.
Сбивать гражданский борт, летящий из страны - члена НАТО, с контрабандой или нелегалами? Зачем? Что бы попасть в клуб лукашенко - путин?
Какая угроза АЭС? Нелегалы летают над полями, что бы даже над мелкими селами не светиться.